Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan bắt giữ người Việt buôn lậu sừng tê giác từ châu Phi

Khánh An
Khánh An
09/09/2025 16:58 GMT+7

Một hành khách người Việt di chuyển từ Angola vừa bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan khi tìm cách tuồn sừng tê giác từ châu Phi sang Lào.

Thái Lan bắt giữ người Việt buôn lậu sừng tê giác từ châu Phi - Ảnh 1.

Những khúc sừng tê được giấu trong những khúc gỗ

Ảnh: Cục Vườn quốc gia Thái Lan

Đối tượng trên, được xác định danh tính là Thanh, bị giữ lại tại khu vực hải quan lúc 19 giờ 45 ngày 6.9, sau khi máy soi phát hiện vật khả nghi trong hành lý, theo tờ Bangkok Post ngày 8.9 dẫn lời ông Sadudee Punpugdee, giám đốc Cục Bảo vệ Động thực vật hoang dã Thái Lan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 khúc sừng tê giác nặng 6,8 kg, với giá trị ước tính trên chợ đen khoảng 6,9 triệu baht (5,74 tỉ đồng). Số sừng này được giấu trong các đoạn thân cây rỗng ruột.

Ông Sadudee cho biết, đối tượng Thanh đã đi máy bay từ thủ đô Luanda của Angola, quá cảnh tại Addis Ababa (Ethiopia) trước khi hạ cánh xuống Bangkok, và điểm đến tiếp theo dự kiến là Viêng Chăn (Lào).

Thái Lan bắt giữ người Việt buôn lậu sừng tê giác từ châu Phi - Ảnh 2.

Những khúc sừng tê giác bị phát hiện trong hành lý của nam hành khách người Việt tại sân bay Suvarnabhumi

Ảnh: Cục Vườn quốc gia Thái Lan

Người đàn ông Việt Nam không xuất trình được giấy tờ xuất khẩu hợp lệ và bị khởi tố theo Luật Bảo vệ Động vật hoang dã, Luật Hải quan và Luật Dịch bệnh Động vật của Thái Lan.

Tờ The Nation dẫn lời phát ngôn viên Cục Hải quan Thái Lan Phantong Loykulnanta cho biết vụ bắt giữ là kết quả của chính sách chủ động nhằm trấn áp hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

Ông cho hay, cơ quan này đã theo dõi chặt chẽ các vi phạm liên quan Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Dựa trên thông tin tình báo và phân tích dữ liệu hành khách, lực lượng chức năng tại sân bay đã xác định người đàn ông trên là đối tượng có nguy cơ nên tiến hành khám xét và bắt giữ.

Tin liên quan

Tê giác Sumatra cực hiếm sinh con

Tê giác Sumatra cực hiếm sinh con

Tê giác Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), loài tê giác châu Á duy nhất có 2 sừng, vừa sinh con tại Indonesia.

Khám phá thêm chủ đề

sừng tê giác buôn lậu Người Việt Thái Lan động vật hoang dã Sân bay Suvarnabhumi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận