Thái Lan bắt giữ người Việt buôn lậu sừng tê giác từ châu Phi

Những khúc sừng tê được giấu trong những khúc gỗ Ảnh: Cục Vườn quốc gia Thái Lan

Đối tượng trên, được xác định danh tính là Thanh, bị giữ lại tại khu vực hải quan lúc 19 giờ 45 ngày 6.9, sau khi máy soi phát hiện vật khả nghi trong hành lý, theo tờ Bangkok Post ngày 8.9 dẫn lời ông Sadudee Punpugdee, giám đốc Cục Bảo vệ Động thực vật hoang dã Thái Lan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 khúc sừng tê giác nặng 6,8 kg, với giá trị ước tính trên chợ đen khoảng 6,9 triệu baht (5,74 tỉ đồng). Số sừng này được giấu trong các đoạn thân cây rỗng ruột.

Ông Sadudee cho biết, đối tượng Thanh đã đi máy bay từ thủ đô Luanda của Angola, quá cảnh tại Addis Ababa (Ethiopia) trước khi hạ cánh xuống Bangkok, và điểm đến tiếp theo dự kiến là Viêng Chăn (Lào).

Những khúc sừng tê giác bị phát hiện trong hành lý của nam hành khách người Việt tại sân bay Suvarnabhumi Ảnh: Cục Vườn quốc gia Thái Lan

Người đàn ông Việt Nam không xuất trình được giấy tờ xuất khẩu hợp lệ và bị khởi tố theo Luật Bảo vệ Động vật hoang dã, Luật Hải quan và Luật Dịch bệnh Động vật của Thái Lan.

Tờ The Nation dẫn lời phát ngôn viên Cục Hải quan Thái Lan Phantong Loykulnanta cho biết vụ bắt giữ là kết quả của chính sách chủ động nhằm trấn áp hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

Ông cho hay, cơ quan này đã theo dõi chặt chẽ các vi phạm liên quan Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Dựa trên thông tin tình báo và phân tích dữ liệu hành khách, lực lượng chức năng tại sân bay đã xác định người đàn ông trên là đối tượng có nguy cơ nên tiến hành khám xét và bắt giữ.