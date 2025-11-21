Thái Lan bắt tin tặc 'đẳng cấp thế giới' người Nga bị FBI truy nã

Đối tượng Denis Obrezko (áo trắng) bị bắt tại Thái Lan vào ngày 6.11 ẢNH: AP

Hãng AP ngày 21.11 đưa tin cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một công dân Nga (35 tuổi) tại đảo nghỉ dưỡng Phuket, đối tượng bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã về cáo buộc tấn công mạng nhiều cơ quan chính phủ Mỹ và châu Âu.

Người này trước đó nhập cảnh Thái Lan hôm 30.10 qua Sân bay Phuket. Sau đó, người này bị bắt giữ tại khách sạn và đang chờ thủ tục dẫn độ, theo cảnh sát Thái Lan.

Tên của nghi phạm chưa được phía Thái Lan công khai, nhưng đài RT xác định người này là Denis Obrezko, công dân thành phố Stavropol ở Nga.

Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về khả năng dẫn độ hoặc cung cấp các chi tiết khác. Bộ Ngoại giao Mỹ và các quan chức Mỹ tại Thái Lan cũng từ chối đưa ra bình luận.

Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Nga tại Thái Lan cũng chưa trả lời các yêu cầu bình luận, nhưng Tổng lãnh sự Nga tại Phuket Yegor Ivanov nói với hãng TASS rằng lãnh sự quán "đã nhận được thông báo về việc bắt giữ một công dân Nga với cáo buộc phạm tội liên quan công nghệ thông tin".

"Ông ta bị bắt vào ngày 6.11 và cùng ngày đã được chuyển đến Bangkok", ông Ivanov cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trưởng bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Nga tại Thái Lan Ilya Ilyin cho hay các nhà ngoại giao Nga đã đến thăm nghi phạm này trong nhà tù ở Bangkok. "Nhân viên đại sứ quán đã thực hiện một chuyến thăm lãnh sự đối với công dân Nga bị giam theo yêu cầu của Mỹ", ông Ilyin cho biết, đồng thời nói thêm rằng đại sứ quán đang sắp xếp để người bị bắt có thể gặp gỡ người thân.

Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan thông báo đã nhận được tin báo từ FBI về việc "tin tặc đẳng cấp thế giới" này sẽ đến Thái Lan, giúp bắt giữ đối tượng ở Phuket theo lệnh quốc tế.

Trong cuộc đột kích tại khách sạn, cảnh sát đã thu giữ máy tính xách tay, điện thoại di động và các ví điện tử. Các quan chức FBI cũng có mặt trong vụ bắt giữ.

Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Aleksey Lukashev (35 tuổi), một nghi phạm tin tặc khác người Nga đang bị FBI truy nã và có liên quan tình báo quân sự Nga, đã bị bắt ở Phuket vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan khẳng định chỉ có một vụ bắt giữ trong khi Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng Lukashev "vẫn là một đối tượng đang bị truy nã".