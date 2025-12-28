Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột biên giới
Video Thế giới

Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột biên giới

La Vi
La Vi
28/12/2025 14:30 GMT+7

Thái Lan và Campuchia kết thúc nhiều tuần giao tranh ác liệt tại biên giới hôm 27.12 với một thỏa thuận ngừng bắn, được ký kết tại cửa khẩu này.

Đây là lệnh ngừng bắn lần thứ hai trong những tháng gần đây nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang dữ dội nhất sau nhiều năm giữa hai quốc gia láng giềng.

Thỏa thuận được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha. Thỏa thuận chấm dứt 20 ngày giao tranh khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người ở cả hai bên phải di dời.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cho biết lệnh ngừng bắn ban đầu có thời hạn 72 giờ, sẽ "mở ra cánh cửa cho người tị nạn sống gần biên giới trở về nhà, sinh sống, tiếp tục canh tác, và cho phép trẻ em dọc biên giới trở lại trường học".

Hai bên đã thống nhất về việc hồi hương người dân bị di dời và cam kết không bên nào sử dụng vũ lực chống lại thường dân.

Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột biên giới - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit ký thỏa thuận ngừng bắn tại một trạm kiểm soát biên giới, thuộc tỉnh Chanthaburi, Thái Lan hôm 27.12

ẢNH: REUTERS

Theo thỏa thuận, Thái Lan sẽ trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ kể từ khi các cuộc đụng độ lớn bùng phát vào tháng 7, nếu lệnh ngừng bắn được duy trì hoàn toàn trong 72 giờ.

Trong những giờ đầu tiên sau lệnh ngừng bắn, cả hai bên xác nhận tình hình đang ổn định.

Các cuộc đụng độ leo thang đỉnh điểm vào tháng 7 sau đó lại bùng phát trở lại vào đầu tháng này, sau khi một thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hỗ trợ làm trung gian đổ vỡ.

Trong hơn một thế kỷ, Thái Lan và Campuchia đã tranh chấp nhiều điểm chưa được phân chia rõ ràng dọc theo đường biên giới trên bộ dài hơn 800 km, và bất đồng thỉnh thoảng bùng nổ thành các cuộc đụng độ nhỏ và giao tranh.

Tuy nhiên, thỏa thuận hôm 27.12 để lại nhiệm vụ giải quyết các khu vực tranh chấp dọc biên giới cho những nỗ lực song phương hiện có.

Tin liên quan

Thái Lan dỡ tượng thần Hindu ở biên giới, Campuchia lên án, Ấn Độ quan ngại

Thái Lan dỡ tượng thần Hindu ở biên giới, Campuchia lên án, Ấn Độ quan ngại

Theo Bangkok Post ngày 25.12, Thái Lan phủ nhận việc dỡ bỏ tượng thần Vishnu tại biên giới với Campuchia là hành động thiếu tôn trọng tôn giáo, trước nhiều ý kiến phản đối từ Ấn Độ và Campuchia.

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Thái Lan Thỏa thuận ngừng bắn giao tranh xung đột biên giới
