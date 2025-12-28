Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột biên giới

Đây là lệnh ngừng bắn lần thứ hai trong những tháng gần đây nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang dữ dội nhất sau nhiều năm giữa hai quốc gia láng giềng.

Thỏa thuận được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha. Thỏa thuận chấm dứt 20 ngày giao tranh khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người ở cả hai bên phải di dời.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cho biết lệnh ngừng bắn ban đầu có thời hạn 72 giờ, sẽ "mở ra cánh cửa cho người tị nạn sống gần biên giới trở về nhà, sinh sống, tiếp tục canh tác, và cho phép trẻ em dọc biên giới trở lại trường học".

Hai bên đã thống nhất về việc hồi hương người dân bị di dời và cam kết không bên nào sử dụng vũ lực chống lại thường dân.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit ký thỏa thuận ngừng bắn tại một trạm kiểm soát biên giới, thuộc tỉnh Chanthaburi, Thái Lan hôm 27.12 ẢNH: REUTERS

Theo thỏa thuận, Thái Lan sẽ trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ kể từ khi các cuộc đụng độ lớn bùng phát vào tháng 7, nếu lệnh ngừng bắn được duy trì hoàn toàn trong 72 giờ.

Trong những giờ đầu tiên sau lệnh ngừng bắn, cả hai bên xác nhận tình hình đang ổn định.

Các cuộc đụng độ leo thang đỉnh điểm vào tháng 7 sau đó lại bùng phát trở lại vào đầu tháng này, sau khi một thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hỗ trợ làm trung gian đổ vỡ.

Trong hơn một thế kỷ, Thái Lan và Campuchia đã tranh chấp nhiều điểm chưa được phân chia rõ ràng dọc theo đường biên giới trên bộ dài hơn 800 km, và bất đồng thỉnh thoảng bùng nổ thành các cuộc đụng độ nhỏ và giao tranh.

Tuy nhiên, thỏa thuận hôm 27.12 để lại nhiệm vụ giải quyết các khu vực tranh chấp dọc biên giới cho những nỗ lực song phương hiện có.