Thái Lan có tân thủ tướng

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, với sự ủng hộ của đảng đối lập Nhân dân, ông Anutin Charnvirakul đã dễ dàng vượt qua ngưỡng 247 phiếu cần thiết để trở thành Thủ tướng Thái Lan.

Ông Anutin (59 tuổi) từng phục vụ trong chính phủ liên minh do Pheu Thai lãnh đạo từ năm 2023 và trước đó là chính phủ được bầu cử nhưng do quân đội hậu thuẫn dưới thời cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha.

Ông Anutin nổi tiếng nhất với việc vận động thành công việc hợp pháp hóa cần sa, một chính sách hiện đang được quản lý chặt chẽ hơn cho mục đích y tế. Ông cũng đóng một vai trò nổi bật với tư cách là Bộ trưởng Y tế trong đại dịch Covid-19, dù ông bị cáo buộc chậm trễ trong việc cung cấp đủ nguồn cung vắc xin để chống lại virus, theo AP.

Để có được sự hậu thuẫn từ đảng Nhân dân, đảng chiếm nhiều ghế nhất tại Hạ viện và sẽ không tham gia chính phủ thiểu số của ông Anutin, lãnh đạo đảng Bhumjaithai đã hứa sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 4 tháng và trưng cầu dân ý về việc sửa đối hiến pháp.

Đảng Nhân dân, khi đó được gọi là đảng Tiến lên, đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử năm 2023 nhưng đã bị loại khỏi cuộc bầu chọn thủ tướng do quốc hội không thông qua ứng cử viên thủ tướng của đảng này.

Chỉ có 5 ứng cử viên, được đề cử trong cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất vào năm 2023, đủ điều kiện theo quy định của hiến pháp Thái Lan.

Tuần trước, Tòa án Hiến pháp đã bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm luật đạo đức trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen về những căng thẳng liên quan vấn đề biên giới hai nước.

Đảng Pheu Thai, hiện đang lãnh đạo một chính phủ lâm thời, đã cố gắng giải tán quốc hội vào hôm 2.9, nhưng yêu cầu đã bị Hội đồng Cơ mật của nhà vua bác bỏ.