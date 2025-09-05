Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan có tân thủ tướng

Vi Trân
Vi Trân
05/09/2025 16:01 GMT+7

Chiều 5.9, Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) Anutin Charnvirakul làm thủ tướng mới.

- Ảnh 1.

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai)

ẢNH: REUTERS

 Theo Reuters, với sự ủng hộ của đảng đối lập Nhân dân, ông Anutin Charnvirakul đã dễ dàng vượt qua ngưỡng 247 phiếu cần thiết để trở thành Thủ tướng Thái Lan.

Ông Anutin (59 tuổi) từng phục vụ trong chính phủ liên minh do Pheu Thai lãnh đạo từ năm 2023 và trước đó là chính phủ được bầu cử nhưng do quân đội hậu thuẫn dưới thời cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha.

Ông Anutin nổi tiếng nhất với việc vận động thành công việc hợp pháp hóa cần sa, một chính sách hiện đang được quản lý chặt chẽ hơn cho mục đích y tế. Ông cũng đóng một vai trò nổi bật với tư cách là Bộ trưởng Y tế trong đại dịch Covid-19, dù ông bị cáo buộc chậm trễ trong việc cung cấp đủ nguồn cung vắc xin để chống lại virus, theo AP.

Để có được sự hậu thuẫn từ đảng Nhân dân, đảng chiếm nhiều ghế nhất tại Hạ viện và sẽ không tham gia chính phủ thiểu số của ông Anutin, lãnh đạo đảng Bhumjaithai đã hứa sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 4 tháng và trưng cầu dân ý về việc sửa đối hiến pháp.

Đảng Nhân dân, khi đó được gọi là đảng Tiến lên, đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử năm 2023 nhưng đã bị loại khỏi cuộc bầu chọn thủ tướng do quốc hội không thông qua ứng cử viên thủ tướng của đảng này.

Chỉ có 5 ứng cử viên, được đề cử trong cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất vào năm 2023, đủ điều kiện theo quy định của hiến pháp Thái Lan.

Tuần trước, Tòa án Hiến pháp đã bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm luật đạo đức trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen về những căng thẳng liên quan vấn đề biên giới hai nước. 

Đảng Pheu Thai, hiện đang lãnh đạo một chính phủ lâm thời, đã cố gắng giải tán quốc hội vào hôm 2.9, nhưng yêu cầu đã bị Hội đồng Cơ mật của nhà vua bác bỏ.

Tin liên quan

Thái Lan sẽ có thủ tướng mới trong hôm nay?

Thái Lan sẽ có thủ tướng mới trong hôm nay?

Dự kiến Hạ viện Thái Lan có thể bỏ phiếu bầu tân thủ tướng trong hôm nay (5.9), nổi bật với sự cạnh tranh quyết liệt giữa đảng Bhumjaithai và Pheu Thai.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul Thaksin Paetongtarn Shinawatra Pheu Thai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận