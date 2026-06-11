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Thái Lan giảm thời gian miễn visa: Du khách Việt Nam cần lưu ý gì?
Video Thời sự

Thái Lan giảm thời gian miễn visa: Du khách Việt Nam cần lưu ý gì?

Phương Thúy
Phương Thúy
11/06/2026 06:00 GMT+7

Theo chính sách hiện hành, công dân Việt Nam đến Thái Lan với mục đích du lịch hoặc công tác ngắn ngày được miễn visa và có thể lưu trú tối đa 60 ngày cho mỗi lần nhập cảnh. Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan đã thông qua việc điều chỉnh chính sách này, rút thời gian lưu trú miễn visa xuống còn 30 ngày.

Thái Lan từ lâu là một trong những điểm đến quen thuộc nhất của du khách Việt, bởi khoảng cách gần, chi phí tương đối dễ chịu và thủ tục nhập cảnh đơn giản. Tuy nhiên, sự thuận tiện này sắp có một thay đổi đáng chú ý, khi chính phủ Thái Lan đã thông qua việc giảm thời gian lưu trú đối với khách được miễn visa từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Thái Lan giảm thời gian miễn visa: Du khách Việt cần lưu ý gì? - Ảnh 1.

Thái Lan giảm thời gian miễn visa: Du khách Việt cần lưu ý gì?

ẢNH: PHƯƠNG THUÝ

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan muốn siết lại tình trạng một số người lợi dụng diện du lịch để ở lại dài ngày, lao động trái phép hoặc tham gia các hoạt động bất hợp pháp. Vậy với những du khách Việt Nam vốn quen đi Thái Lan ngắn ngày để du lịch, mua sắm hoặc dự sự kiện, thay đổi này tác động ra sao và cần chuẩn bị gì trước khi lên đường?

Thái Lan giảm thời gian miễn visa: Du khách Việt Nam cần lưu ý gì?


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