Thái Lan kết án tử hình 2 người Trung Quốc trong vụ đánh bom đền thờ giữa Bangkok

Tòa án Hình sự Nam Bangkok đã kết tội Yusufu Mieraili và Bilal Mohammed về tội cố ý giết người và âm mưu giết người trong vụ đánh bom đẫm máu ở ngôi đền nổi tiếng tại ngã tư Ratchaprasong ở Bangkok vào tháng 8.2015, theo tờ Bangkok Post.

Yusufu Mieraili (thứ 2 từ trái) và một nghi phạm khác trong vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok hồi tháng 8.2015 bị dẫn giải đến tòa án quân sự ở Bangkok ngày 16.2.2016 Ảnh: AFP

Vụ nổ kinh hoàng đã phá hủy nơi những người thờ phụng và khách du lịch tụ tập ở đền Erawan, khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 7 du khách đến từ Trung Quốc, và hơn 120 người bị thương. Chất nổ dường như được để trong một chiếc ba lô và đã phát nổ.

"Các bị cáo đã thực hiện một hành vi duy nhất vi phạm nhiều điều luật. Do đó, tòa án đã áp dụng hình phạt khắc nghiệt nhất theo luật định, đó là án tử hình", một thành viên trong hội đồng 4 thẩm phán thông báo hôm 11.6, khi bản án dài được đọc.

Hai bị cáo, đều là công dân Trung Quốc và đến tòa trong trang phục tù nhân, đã được tuyên bố trắng án đối với các cáo buộc xuất phát từ một vụ đánh bom khác tại một bến tàu ở khu vực Charoen Nakhon.

Sau phán quyết, bị cáo Mieraili nói: "Thật đáng thất vọng về hệ thống tư pháp Thái Lan. Tôi không chấp nhận bất cứ điều gì trong bản án này. Tôi không làm gì sai cả".

Luật sư của các bị cáo là Choochat Kanpai nói với các phóng viên rằng các bị cáo "sẽ kháng cáo phán quyết vì có nhiều khía cạnh của vụ án mà tòa án chưa xem xét một cách đầy đủ, bao gồm cả việc đối xử với các bị cáo trong quá trình tố tụng".

Bình luận về kết quả xét xử như trên, Bắc Kinh bày tỏ sự ủng hộ đối với bản án. "Những kẻ tấn công hoàn toàn vô nhân đạo và cực kỳ tàn ác. Trung Quốc ủng hộ Thái Lan tiến hành xét xử theo pháp luật và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ giết người", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh trong một cuộc họp báo hôm 11.6, theo Bangkok Post.