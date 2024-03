Thái Lan lại muốn dùng casino để 'dụ' khách du lịch, Việt Nam thì sao?

Hệ thống casino Corona tại Phú Quốc - Kiên Giang CORONA

Một casino có thể mang về hàng tỉ USD

Hãng tin Reuters đưa tin, một ủy ban gồm 60 thành viên là các nhà lập pháp chính phủ và phe đối lập vừa đệ trình lên Hạ viện Thái Lan nghiên cứu về việc hợp pháp hóa casino.

Theo ông Sorawong Thienthong - phó chủ tịch ủy ban, nghiên cứu đề xuất các công ty tư nhân sẽ gánh vác chi phí xây dựng và vận hành các khu phức hợp giải trí bao gồm cả casino, còn Chính phủ Thái Lan sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề thuế và các điều tiết hoạt động. Dự kiện, các công ty trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ chịu trách nhiệm về phần lớn khoản đầu tư với ước tính mức đầu tư tối thiểu cho một khu phức hợp rộng lớn sẽ vào khoảng 100 tỉ baht (2,79 tỉ USD).

Mặc dù chưa cung cấp thông tin về số lượng khu phức hợp hay vị trí cụ thể, song đơn vị nghiên cứu gợi ý khu phức hợp nên được đặt tại một điểm du lịch trọng yếu và nằm trong khoảng cách 100 km từ sân bay.

Ông Sorawong cho biết nghiên cứu có thể được xem xét để quốc hội phê duyệt vào ngày 28.3. Mục tiêu là hoàn thiện luật và bắt đầu cấp phép cho các nhà đầu tư trong nhiệm kỳ chính phủ hiện tại.

Trước đó, hồi tháng 7.2022, một ủy ban thuộc Quốc hội Thái Lan cũng đã đề nghị Chính phủ đưa ra một sắc lệnh cho phép các tổ hợp giải trí gồm casino hợp pháp được xây dựng tại các các thành phố lớn trên cả nước.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh ngành du lịch - lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế nước này đang cần được phục hồi sau đại dịch. Việc khôi phục ngành du lịch là chìa khóa để vực dậy toàn bộ nền kinh tế Thái Lan vì ngành du lịch nước này đã chịu ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Mặt khác, nhiều người ở Thái Lan muốn chơi bạc đều phải ra nước ngoài vì Thái Lan hiện không có casino.

Nghiên cứu thời điểm đó ước tính sắc lệnh trên có thể giúp Thái Lan thu được hàng tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, du khách và cả khách chơi bạc là người dân trong nước nếu được phê chuẩn và thực hiện. Đồng thời, có thể đưa xứ sở chùa vàng cạnh tranh mạnh mẽ với "kinh đô cờ bạc" Macau.

Các casino tại Việt Nam hoạt động thua lỗ do ít khách, chi phí vận hành quá lớn RIC

"Vũ khí còn lưu kho" ở Việt Nam

Tại Việt Nam hiện nay, casino chỉ dành riêng cho người nước ngoài, việc cho phép người Việt vào chơi chỉ được thí điểm tại Phú Quốc và Vân Đồn, song phải đáp ứng đủ các điều kiện (về nhân thân, độ tuổi, năng lực tài chính, năng lực hành vi).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trên cả nước hiện có 9 dự án casino đang hoạt động, gồm 6 casino quy mô nhỏ, 3 casino quy mô lớn. Ngoài ra có 2 dự án đang trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật đầu tư, chưa đưa vào kinh doanh casino vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc triển khai bị chậm, khó khăn trong việc đàm phán lựa chọn đối tác, quản lý kinh doanh casino.

Giai đoạn 2019 - 2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh casino bị sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh, không có khách nước ngoài vào chơi. Từ năm 2022, khách nước ngoài bắt đầu quay trở lại. Năm 2023, nộp ngân sách là 2.541 tỉ đồng, tăng 56% so với thực hiện năm 2022, bằng 1,8 lần so với trước khi xảy ra dịch và đã tạo ra khoảng 8.500 việc làm. Tuy nhiên, lượng khách Việt lại đang có xu hướng giảm đáng kể và các casino hiện vẫn kinh doanh thua lỗ do chi phí khấu hao, trả lãi giai đoạn đầu lớn.

Cuối 2020, UBND TP.HCM cũng đã kiến nghị Quốc hội cho phép thí điểm tổ chức casino ở những khách sạn từ 5 sao và cho người Việt từ 18 tuổi trở lên đủ năng lực hành vi, có tài chính, tham gia. Đây được xem là chính sách ưu đãi đầu tư du lịch, nhắm tới mục tiêu hình thành khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế và khu vực tại TP.HCM. Thế nhưng, đề xuất đến nay dường như đã chìm vào quên lãng.

Các chuyên gia ngành du lịch Việt Nam cho rằng, muốn phát triển thương mại - dịch vụ, đặc biệt là kinh tế đêm thì sòng bài và các quần thể casino là vũ khí quan trọng. Nhưng nhắc đến casino người ta thường chỉ nghĩ tới sòng bài và gắn cho nó những cái nhìn tiêu cực trong khi thực tế cụm casino bao gồm rất nhiều dịch vụ. Đơn cử, Marina Bay và Sentosa của Singapore chỉ có một phần diện tích rất nhỏ là sòng bài còn lại là khách sạn, văn phòng cho thuê, khu mua sắm, dịch vụ giải trí, điện ảnh, âm nhạc... Đây là một cụm tổ hợp dịch vụ vui chơi, giải trí vô cùng đa dạng, tạo ra sức hút rất lớn và doanh thu "khủng".

Trở lại với Việt Nam, sự tham gia của hệ thống casino không chỉ giúp các khách sạn, khu vui chơi có thêm phương tiện, công cụ, tăng nguồn thu mà còn giúp TP.HCM đa dạng hệ thống sản phẩm dịch vụ để giữ chân du khách. Quan trọng hơn, dù chúng ta không khuyến khích nhưng thực tế có tới hàng trăm, hàng nghìn sòng bài ngầm vẫn tồn tại ở quy mô rất lớn mà không thể kiểm soát được. Và mỗi năm, người Việt vẫn mang hàng tỉ USD qua Campuchia, Singapore, Mỹ chơi.

Với những điều kiện ngặt nghèo nhằm hạn chế người Việt đến chơi casino, đồng thời không khuyến khích phát triển, casino vẫn được coi là "vũ khí còn lưu kho" ở Việt Nam.