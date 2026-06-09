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Chính trị

Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
09/06/2026 19:28 GMT+7

Ngày 9.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp và đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan; tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác tin cậy - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác tin cậy. Thủ tướng cho biết tham gia Đoàn Chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần này có 3 phó thủ tướng, 6 bộ trưởng, các tư lệnh quân, binh chủng và thư ký các bộ, ngành, thể hiện sự coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng mạnh mẽ và thực chất hơn.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là cơ chế họp Nội các chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với các chính đảng tại Thái Lan, trong đó có Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), góp phần củng cố nền tảng chính trị và định hướng lâu dài cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Thái Lan bày tỏ nhất trí cao với các định hướng lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất; khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất Chiến lược "Ba kết nối", tích cực phối hợp với Việt Nam tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng.

Cùng đó, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, hướng tới mục tiêu đạt 25 tỉ USD và xa hơn là 50 tỉ USD trong tương lai. 

Hai bên cũng sẽ mở rộng hợp tác trên kênh Đảng, Quốc hội và giao lưu nhân dân, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như ASEAN, Liên Hiệp Quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

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Ngày 8.6, sau lễ đón chính thức, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tiến hành hội đàm.

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