Thái Lan xây tường rào biên giới với Campuchia

Hôm 22.7, trong buổi giới thiệu trước báo giới, quân đội Thái Lan thông báo đã hoàn tất đoạn đầu tiên của hệ thống hàng rào biên giới dọc theo một số khu vực giáp với Campuchia.