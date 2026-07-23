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Thái Lan xây tường rào biên giới với Campuchia
Video Thế giới

Thái Lan xây tường rào biên giới với Campuchia

La Vi - Thụy Miên
Hôm 22.7, trong buổi giới thiệu trước báo giới, quân đội Thái Lan thông báo đã hoàn tất đoạn đầu tiên của hệ thống hàng rào biên giới dọc theo một số khu vực giáp với Campuchia.

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Thái Lan campuchia Hàng rào biên giới

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