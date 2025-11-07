Thái Nguyên có dự án nhà ở xã hội đầu tiên ‘về đích’

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, dự án nhà ở xã hội này do Công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư, được xây dựng tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên nghiệm thu công trình nhà ở xã hội 18 tầng, Khu dân cư Đại Thắng

Chung cư này cao 18 tầng với 361 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 24.600 m². Các căn hộ được thiết kế từ 26,7 - 70 m², bố trí 1 - 3 phòng ngủ, các căn hộ đều có cửa sổ đón sáng tự nhiên, tầm nhìn thoáng rộng, đảm bảo công năng và tiện nghi sử dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người lao động. Dự án được khởi công từ tháng 4.2024 và đã hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án do TNG Land là chủ đầu tư có 361 căn hộ sẵn sàng bàn giao cho các cư dân

Theo ông Hà Văn Giang, Giám đốc Điều hành Công ty CP TNG Land doanh nghiệp huy động tối đa nguồn lực, tăng ca thi công để đảm bảo tiến độ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn lao động, để hoàn thành công trình nhà ở bền vững và đáng tin cậy cho người lao động tại Thái Nguyên.

Đoàn nghiệm thu của Sơ Xây dựng đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ, hiện trạng công trình theo quy định của luật Xây dựng và Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Các hạng mục kết cấu, kỹ thuật gồm điện, nước, thông gió, điều hòa, thang máy, phòng cháy chữa cháy, thoát nước, chống thấm và hệ thống hạ tầng đồng bộ...đều được rà soát đầy đủ.

Đoàn nghiệm thu kiểm tra giữa thiết kế kỹ thuật và thực tế hoàn thiện tại công trình

Những thay đổi phát sinh chỉ là điều chỉnh kỹ thuật nhỏ, không ảnh hưởng cấu trúc hay công năng, không thuộc diện phải điều chỉnh theo quy định pháp luật. Công trình thi công đúng thiết kế được phê duyệt, đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn vận hành và đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Chia sẻ tại buổi nghiệm thu, ông Lê Thành Trung, đại diện đơn vị thiết kế cho biết, dự án dù là nhà ở xã hội nhưng dự án được đầu tư chất lượng cao, không thua kém nhà ở thương mại.

Đại diện đơn vị thiết kế Cubic cho rằng kiến trúc NOXH bên trong và ngoài, “không thua kém nhà ở thương mại”

Ông Trung cho biết mức giá dưới 16 triệu đồng/m² phù hợp thu nhập của công nhân, người mua chỉ cần chưa đến 100 triệu đồng vốn tự có nhờ chính sách vay hỗ trợ.

Trưởng đoàn nghiệm thu, ông Trần Anh Hùng, Trưởng phòng Quản lý các hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khi đưa công trình về đích theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Theo đại diện Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, đây là công trình nhà ở xã hội tiêu biểu của Thái Nguyên góp phần vào mục tiêu hoàn thành 1.084 căn theo kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2025, hưởng ứng Chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

Dự án chung cư nhà ở xã hội 18 tầng mở ra thêm cơ hội an cư cho hàng trăm lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn phường Phổ Yên, Vạn Xuân và vùng phụ cận tỉnh Thái Nguyên.

Hàng trăm cư dân chuẩn bị được nhận và sống trong những căn hộ NOXH khang trang, hiện đại

Trước đó, ngày 16.6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan đã ký ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về phát triển nhà ở xã hội năm 2025.

Các dự án nhà ở xã hội là đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29.5.2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Các dự án này được triển khai để thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3.4.2023 phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030"; số 444/QĐ-TTg ngày 27.2.2025 giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Thái Nguyên đặt mục tiêu trong năm 2015 sẽ hoàn thành 1.084 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó số căn hộ nhà ở xã hội theo dự án là 753 căn. Cụ thể, Dự án nhà ở xã hội Đại Thắng 395 căn. Dự án nhà ở xã hội phường Bách Quang, TP.Sông Công (cũ) 290 căn. Dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại P.Tích Lương thành phố Thái Nguyên (cũ) 68 căn. Ngoài ra, căn hộ do các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng để cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê là 331 căn.