Thái Sơn - thử nghiệm ưng ý của HLV Troussier

Trước trận đấu gặp chủ nhà Philippines hôm 16.11, đội tuyển VN phải đối mặt với nhiều sức ép từ dư luận. Chạm trán với một đối thủ bị đánh giá yếu hơn, đội bóng của HLV Troussier buộc phải giành chiến thắng, nếu như không muốn áp lực ngày càng trở nên nặng nề hơn. Trong bối cảnh đó, không nhiều người nghĩ rằng vị HLV người Pháp lại đặt niềm tin vào Thái Sơn, khi để cầu thủ này quán xuyến khu vực tuyến giữa cùng Tuấn Anh.



Thái Sơn (phải) nhận được sự tin tưởng từ HLV Troussier THỤY AN

Tuy nhiên, đây không phải là sự lựa chọn liều lĩnh của HLV Troussier. Việc để Thái Sơn đá chính suốt 90 phút đều dựa trên sự tin tưởng vào khả năng của học trò, cũng như những đánh giá về năng lực đối thủ. "Ông Troussier sử dụng Thái Sơn như một cái tên ưng ý, một cầu thủ quan trọng trong đội hình, chứ không còn là câu chuyện thử nghiệm nữa. Vị HLV người Pháp muốn xây dựng một nhân tố mới ở tuyến giữa và Thái Sơn có thể là cái tên được trọng dụng trong tương lai", bình luận viên Huỳnh Sang nhận định.

Thái Sơn (giữa) chơi tốt

Trước Philippines, Thái Sơn có màn trình diễn khá chững chạc so với độ tuổi 20 của anh. Tiền vệ của CLB Thanh Hóa in dấu giày trong bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển VN. Tuy nhiên, điểm hạn chế của anh là khả năng đeo bám và tranh chấp. Bình luận viên Huỳnh Sang nhận xét: "Thái Sơn thể hiện chưa phải xuất sắc ở trận vừa rồi, mà chỉ đáp ứng được yêu cầu về chiến thuật. Cậu ấy hơi yếu về khoản tranh chấp. Do đó, có vài thời điểm đội Philippines đã chiếm tuyến giữa và gây áp lực lớn lên phần sân VN. Một mình Tuấn Anh không thể gánh vác hết và thế mạnh của tiền vệ HAGL cũng không phải là tranh chấp. Nếu Tuấn Anh và Thái Sơn đá cặp thì tuyến giữa của đội tuyển VN hơi yếu thế".

Để toàn diện hơn, Thái Sơn cần cải thiện về mặt thể hình, thể lực. Đặc biệt là với triết lý kiểm soát bóng mà ông Troussier đang áp dụng cho đội tuyển VN, cầu thủ đá giữa cần phải di chuyển nhiều hơn để điều phối, góp phần tăng tỷ lệ kiểm soát bóng. Cũng theo bình luận viên Huỳnh Sang, HLV Troussier hiểu rõ ưu nhược điểm của từng cầu thủ và ông sẽ biết cách dùng người sao cho hợp lý nhất, tùy theo tính chất của mỗi trận đấu.

Thái Sơn (giữa)

Khi đội tuyển VN tiếp đón đối thủ mạnh hơn là Iraq trên sân Mỹ Đình (19 giờ ngày 21.11), giới chuyên môn và người hâm mộ sẽ có thể hình dung rõ hơn về bộ khung mà ông Troussier đang xây dựng. "Thế mạnh của Thái Sơn vào lúc này vẫn là khả năng quan sát và điều phối bóng. Và tôi nghĩ, tiền vệ 20 tuổi này khá chắc suất trong đội hình xuất phát. Nhiều khả năng, các cầu thủ khác sẽ phải xoay tua cho Thái Sơn. Và nếu tiếp tục tin dùng tiền vệ trẻ này, HLV Troussier cần phải bố trí một cầu thủ khác có lối chơi mạnh mẽ hơn để đá cặp ở tuyến giữa như Hùng Dũng, Hoàng Đức...", bình luận viên Huỳnh Sang phân tích.