Thái Trác Nghiên công bố kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi

Thái Trác Nghiên công bố tin vui trên trang cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang cá nhân, Thái Trác Nghiên đăng ảnh cưới bên Lâm Tuấn Hiền. Cặp đôi mỉm cười rạng rỡ trước ống kính, gương mặt không giấu được niềm hạnh phúc khi chính thức "về chung nhà". Nữ ca sĩ Hồng Kông đính kèm dòng trạng thái: "Chúc mừng em lấy được anh. Chúc mừng anh đã cưới được em... Cảm ơn mọi người đã chúc phúc".

Bên dưới mục bình luận, nhiều nghệ sĩ: Trịnh Tú Văn, Dung Tổ Nhi, Cao Hải Ninh, Lâm Chí Linh… đồng loạt gửi lời chúc phúc đến Thái Trác Nghiên và bạn đời.

Đặc biệt, Chung Hân Đồng - người chị em thân thiết gắn bó với cô hơn 25 năm qua, cũng gửi tâm thư chúc mừng A Sa lấy chồng, mong cô mãi hạnh phúc. Nghệ sĩ xúc động chia sẻ về hành trình họ bên nhau, gọi mối quan hệ này là cộng sự luôn kề vai sát cánh, là người thân không thể tách rời. "Thật vui vì Sa đã chờ được người phù hợp và trân trọng Sa. Nhìn em được bao bọc trong tình yêu, trong ánh mắt dịu dàng ngập tràn hạnh phúc, tôi cảm thấy rất yên lòng", nữ ca sĩ chia sẻ. Cô mong bạn thân luôn được chiều chuộng, nâng niu, che chở và mãi là cô gái nhỏ vô lo vô nghĩ, tự do vui vẻ.

Thái Trác Nghiên - Chung Hân Đồng gắn bó hơn 25 năm qua ẢNH: INSTAGRAM NV

Thông tin Thái Trác Nghiên lên xe hoa khiến công chúng bất ngờ và nhanh chóng dẫn đầu chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo ngay sau khi được nhân vật chính công bố. Ở phần bình luận, đông đảo khán giả, người hâm mộ gửi lời chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới, bày tỏ niềm hạnh phúc khi giọng ca nhóm Twins đã có một tổ ấm sau nhiều sóng gió tình cảm.

Theo HK01, chồng Thái Trác Nghiên là Lâm Tuấn Hiền - một huấn luyện viên khá nổi tiếng ở Hồng Kông, kém cô 10 tuổi. Cặp đôi gặp nhau hồi giữa năm 2025 thông qua khóa tập gym và nhanh chóng nảy sinh tình cảm sau những buổi tập luyện thể thao. Tháng 1.2026, nữ ca sĩ - diễn viên 43 tuổi xác nhận đang hẹn hò Lâm Tuấn Hiền, chia sẻ mối quan hệ được hai bên gia đình ủng hộ, vun đắp. Người đẹp không hé lộ nhiều về chuyện tình cảm, chỉ bày tỏ rằng bản thân đang rất hạnh phúc. Có thông tin cả hai đã dọn về sống chung từ nhiều tháng trước.

Thái Trác Nghiên tìm thấy hạnh phúc bên Lâm Tuấn Hiền sau nhiều sóng gió ẢNH: INSTAGRAM NV

Thái Trác Nghiên sinh năm 1982 tại Canada, sau đó cùng gia đình chuyển về Hồng Kông. Cô từng là cái tên nổi đình nổi đám tại làng nhạc xứ cảng thơm nhờ hoạt động trong nhóm Twins cùng với Chung Hân Đồng. Bên cạnh những thành công vang dội trên sân khấu âm nhạc, người đẹp còn lấn sân sang diễn xuất và được yêu thích qua các bộ phim: Thiên cơ biến, Tân câu chuyện cảnh sát, Thanh xà bạch xà, Phong vân II, Phỉ thúy minh châu…

Thái Trác Nghiên từng bí mật kết hôn Trịnh Trung Cơ hồi 2006 và âm thầm chia tay năm 2010. Trước khi gặp chồng hiện tại, cô hẹn hò lâu năm với thiếu gia Thạch Hằng Thông nhưng chia tay từ 2023, nhiều lần vướng tin đồn tái hợp.