Thái Từ Khôn liên lụy show ‘Keep Running’ vì bê bối đời tư

Chương trình Keep Running bị ảnh hưởng bởi bê bối của Thái Từ Khôn (hàng cuối, bên phải) WEIBO

Sina cho biết vào hôm 30.6, tài khoản chính thức của show tạp kỹ ăn khách Keep Running (Running Man bản Trung) thông báo tập dự kiến phát sóng vào tối cùng ngày sẽ bị hoãn lại do điều chỉnh chương trình. Thông tin này lập tức khiến dân mạng xứ Trung “dậy sóng” và nhanh chóng đứng đầu top tìm kiếm cùng hàng loạt cuộc bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến. Truyền thông đất nước tỉ dân cho biết ngay từ sáng sớm, mạng xã hội đã râm ran tin đồn show thực tế đình đám này sẽ bị hoãn chiếu tập mới vì có sự xuất hiện của Thái Từ Khôn - ngôi sao vừa bị “bóc phốt” quan hệ tình một đêm, ép “đối tác” phá thai.

Khán giả cho rằng việc đội ngũ sản xuất hoãn chiếu Keep Running là cách xử lý ổn thỏa giữa lúc Thái Từ Khôn vẫn chưa có động thái rõ ràng trước lùm xùm đời tư. Sao nam 9X là khách mời cố định của show Keep Running từ mùa 4 (2020) và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả từ đó góp phần gia tăng sức hút cho chương trình. Ở mùa mới nhất, ngôi sao sinh năm 1998 vắng mặt vì bận rộn với lịch trình riêng và chỉ làm khách mời trong hai tập cuối. Đây là phần được đầu tư kinh phí cao, ê kíp chương trình cùng hơn chục nghệ sĩ đã tới Thái Lan ghi hình từ đầu tháng 6 và khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi những hình ảnh hậu trường được “nhá hàng”. Hai tập đặc biệt này có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng: Angelababy, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Tống Vũ Kỳ - Minnie (nhóm (G)I-DLE)…

Lùm xùm của ngôi sao 25 tuổi khiến các thương hiệu, chương trình hợp tác với anh bị ảnh hưởng WEIBO NV

Sina đánh giá điều rắc rối nhất đối với Keep Running không phải Thái Từ Khôn đang vướng lùm xùm đời tư mà thái độ không rõ ràng của sao nam này trước bê bối cá nhân. Trang tin cho rằng nếu nam ca sĩ thừa nhận sai trái, xin lỗi công chúng và nhận trách nhiệm tương ứng thì chương trình có thể dễ dàng dựa vào hợp đồng liên quan và các quy định giữa hai bên để giải quyết. Hoặc trong trường hợp mỹ nam này có thái độ phủ nhận, có hành động pháp lý dứt khoát với phía tung tin thì đội ngũ sản xuất cũng dễ xử lý hơn. Sự im lặng của phía nghệ sĩ 9X khiến đội ngũ chương trình chỉ có thể hoãn chiếu tập mới để chờ tình hình.

Trong khi đó, người hâm mộ của các nghệ sĩ khác tham gia tập mới của Keep Running bày tỏ sự khó chịu khi thần tượng bị liên lụy vì ồn ào của đồng nghiệp. Họ đã trải qua quá trình ghi hình vất vả ở nước ngoài nhưng rồi không thể phát sóng đúng dự kiến. Hiện dư luận lẫn giới truyền thông, giải trí đang chờ đợi động thái chính thức của Thái Từ Khôn liên quan đến lùm xùm đời tư.

Thái Từ Khôn im lặng sau khi bị tố ép bạn tình phá thai. Nếu thông tin được tiết lộ là sự thật, ngôi sao này có nguy cơ sụp đổ sự nghiệp ở tuổi 25 WEIBO NV

Ồn ào của Thái Từ Khôn nổ ra vào hôm 26.6, khi blogger nổi tiếng xứ Trung tiết lộ sao nam đình đám này đã qua đêm với một cô gái (gọi tắt là C) vào năm 2021. Sau khi biết tin C mang thai, nam thần tượng từ chối trách nhiệm làm cha, mẹ của anh cũng vào cuộc, yêu cầu cô gái phá thai. Theo thông tin được lan truyền, mẹ của Thái Từ Khôn ban đầu nghi ngờ C bịa chuyện mang thai để tống tiền và lắp đặt camera ẩn để theo dõi C tại nhà. Cùng với đó, một đoạn ghi âm được tung ra cho thấy mẹ của nam ca sĩ có lời lẽ xúc phạm C và muốn dùng số tiền 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,6 tỉ đồng) để bồi thường cho việc phá thai đồng thời yêu cầu cô giữ im lặng. Thông tin này nhanh chóng gây “bão” làng giải trí xứ Trung và ảnh hưởng đến danh tiếng của Thái Từ Khôn. Tuy nhiên, phía sao nam 25 tuổi vẫn giữ im lặng suốt những ngày qua.

Thái Từ Khôn sinh năm 1998, hiện là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón nhất làng giải trí Trung Quốc. Anh trở nên nổi tiếng từ khi tham gia chương trình Idol Producer (2018) và giành vị trí cao nhất rồi ra mắt với vai trò thủ lĩnh, center của nhóm Nine Percent. Những năm qua, danh tiếng của Thái Từ Khôn thăng hạng vượt bậc, mỹ nam 9X sở hữu lượng fan hùng hậu, đắt show quảng cáo, tham gia các chương trình ăn khách, thử sức với diễn xuất. Nghệ sĩ 25 tuổi cũng được nhiều thương hiệu lớn săn đón, đáng chú ý là vai trò gương mặt đại diện cho Prada.