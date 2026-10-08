Thái VG, Nguyễn Trần Duy Nhất, Thắm Tây làm đại diện game Ta Là Hắc Ngộ Không

Màn kết hợp "có một không hai" giữa ba cá tính thuộc ba lĩnh vực hoàn toàn khác biệt - âm nhạc, võ thuật và giải trí số - đã tạo nên cú nổ truyền thông ấn tượng, Không chỉ dừng lại ở vai trò đại diện, sự bắt tay với những tên tuổi đình đám này còn là lời khẳng định đanh thép cho mức độ đầu tư bài bản, chỉn chu và đầy uy tín từ NPH Vplay cho sản phẩm mới Ta Là Hắc Ngộ Không - Vplay.

Trong TVC, bộ ba KOL còn khiến người xem phải trầm trồ khi cùng nhau hóa thân thành Hắc Ngộ Không với tạo hình độc lạ, đầy cá tính. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, câu chuyện đằng sau hành trình sự nghiệp của từng người đều mang sự tương đồng sâu sắc với ý chí "nghịch thiên", không chịu khuất phục của nhân vật Hắc Ngộ Không. Đó là sự kiên cường vượt giới hạn của Nguyễn Trần Duy Nhất trên sàn đấu, khí chất gai góc đầy bản lĩnh của Thái VG trong âm nhạc.

Ta Là Hắc Ngộ Không - Vplay là tựa game MMORPG 3D lấy cảm hứng từ siêu bom tấn Black Myth: Wukong. Game đưa người chơi hóa thân thành Hắc Ngộ Không trong hành trình chống lại những thế lực tà ác nhằm bảo vệ bình yên cho Tam Giới.

Ta Là Hắc Ngộ Không - Vplay được phát hành tại Việt Nam bởi NPH Vplay và sẽ chính thức Open Beta từ 10 giờ ngày 14.10.

Tải ngay Ta Là Hắc Ngộ Không - Vplay tại: https://hacngokhong.vplay.vn/3Nrn/pr