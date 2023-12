Thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau: Lời khai rợn người của nghi phạm máu lạnh

Liên quan thảm án 3 người trong một gia đình tử vong, ngày 5.12, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau thông tin, qua làm việc, lấy lời khai đối với Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu), nghi phạm này khai giết người do "thấy không được tôn trọng".



Giết vợ "hờ" rồi thản nhiên ra ăn uống cùng gia đình

"Khoa khai nhận lý do mình gây ra thảm án là do không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ vào nhà vợ "hờ" nên cảm thấy không được tôn trọng. Trong thời gian sinh sống do khoảng cách tuổi tác nên Khoa và chị K. thường xảy ra mâu thuẫn", nguồn tin thông tin thêm.

Nghi phạm Bùi Vũ Khoa trong vụ thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau khai giết người do cảm thấy không được tôn trọng CACC

Từ suy nghĩ tiêu cực trên, Khoa nuôi ý định giết chị P.L.K. (38 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, Cà Mau) rồi sau đó giết ông P.V.S (69 tuổi) và bà T.T.G (68 tuổi) là cha mẹ chị K.

Khoảng 7 giờ ngày 26.11, lợi dụng lúc chị K. đang ở trong phòng riêng, Khoa dùng tay siết nạn nhân đến chết. Thấy chị K. đã tắt thở, Khoa lấy mền đắp lên nạn nhân rồi ra khỏi phòng suy nghĩ cách giết ông P.V.S và bà T.T.G.

Nhưng sau đó, vợ chồng người con trai của ông S. về chơi nên gia đình tổ chức nấu ăn. Khi này, người nhà hỏi và nói Khoa gọi chị K. ra ăn cơm thì Khoa bảo chị K. mang bầu tháng cuối nên mệt chỉ muốn ngủ, không ăn. Lúc này, người con dâu ông S., đến cửa phòng định vào thăm chị K. thì Khoa nằm trên võng chắn ngang cửa phòng ngăn cản và nói là vợ mình mệt, đang ngủ, đừng gọi.

Trong khoảng thời gian này, trước mặt mọi người, Khoa tỏ ra luôn bình tĩnh và ngồi ăn uống cùng gia đình của ông S.. Đến khoảng 14 giờ ngày 26.11, vợ chồng người con trai ông S. rời đi, về nhà riêng.

Nằm võng chờ thời cơ giết cha vợ "hờ"

Đến khoảng 16 giờ ngày 26.11, khi thấy bà T.T.G lựa củi chất lên kệ ở phía sau nhà, còn ông S. thì uống trà trước nhà, Khoa đi đến sau lưng bà T.T.G, dùng tay siết cổ bà G. đến chết. Sau khi gây án, Khoa kéo thi thể bà G. ra để ở ao nước phía sau nhà, còn mình vào nhà nằm võng chờ thời cơ giết ông S..

Khu vực nơi xảy ra thảm án CTV

Khoảng 1 giờ sau, ông P.V.S đi vào phòng ngủ của mình, Khoa đi ra sau nhà lấy một cây búa đập vào đỉnh đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền gạch. Nghĩ ông S. tử vong nên Khoa ném hung khí xuống ao cạnh nhà.

Sau đó, Khoa lục tìm trong phòng của ông S., lấy đi 55 triệu đồng rồi bỏ vào cốp xe của nạn nhân đang đậu trong nhà. Lúc này, ông S. bất ngờ tỉnh và ngồi dậy. Thấy vậy, Khoa liền chạy đi lấy đoạn gỗ dài khoảng 50 cm đánh nhiều cái vào đầu khiến ông S. ngã xuống sàn nhà. Chưa dừng lại, Khoa tiếp tục lấy búa đập vào đầu nạn nhân, đang đập thì búa bị gãy, Khoa tiếp tục lấy dao đâm nhiều nhát vào sau lưng ông S.

Biết ông S. đã tử vong, Khoa ra phía sau nhà kéo thi thể bà G. dời đến vuông nuôi tôm phía sau nhà và dìm xuống. Để tránh bị phát hiện, Khoa dùng đá dằn lên và dùng cây gỗ cố định thi thể.



Sau khi gây thảm án, Khoa vào nhà lấy điện thoại của ông P.V.S, khóa cửa nhà và lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ 30 ngày 4.12, con gái ông P.V.S. là P.T.V. (37 tuổi, ngụ P.6, TP.Cà Mau) về nhà cha mẹ. Đến nơi, thấy nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi, linh tính có chuyện chẳng lành, chị V. báo với hàng xóm và chính quyền địa phương. Khi chính quyền địa phương và hàng xóm phối hợp phá cửa vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông S. tử vong trong phòng ngủ, chị P.L.K. tử vong tại phòng ngủ của mình, còn thi thể bà T.T.G. (68 tuổi - vợ ông S.) được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50 m. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng CSHS vào cuộc truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án. Qua rà soát, xác minh, sàng lọc nhanh, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau phối hợp công an địa phương xác định được nghi phạm vụ thảm án là Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) nên triển khai lực lượng truy bắt. Đến 17 giờ ngày 4.12, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Khoa đang điều khiển xe máy BS 69L1 - 4152 (xe máy của gia đình ông S. - PV) lưu thông trên Quốc lộ 1. Ngay lập tức, 2 chiến sĩ CSHS bám theo đồng thời báo lực lượng hỗ trợ vây bắt nghi phạm. Giữa Khoa và chị K. sống chung như vợ chồng từ tháng 11.2019 đến nay. Kết quả khám nghiệm tử thi, chị K. đang mang thai được 8 tháng.