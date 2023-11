Thảm cảnh tại bệnh viện Gaza

AFP hôm qua (12.11) đưa tin nhiều vụ nổ tiếp tục vang lên ở TP.Gaza thuộc phía bắc Dải Gaza, khi chiến dịch không kích và đổ bộ của Israel nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas đã đẩy cuộc chiến đến các bệnh viện ở khu vực. Hiện có hàng ngàn bệnh nhân và người sơ tán mắc kẹt trong các bệnh viện ở Gaza, do những cơ sở y tế này liên tục hứng bom đạn.



Người bị thương trong xung đột Hamas - Israel được đưa đến bệnh viện Al-Shifa ở TP.Gaza Reuters

"Bệnh viện sẽ trở thành nhà xác"

Trước tình hình như trên, nhiều bác sĩ và nhân viên cứu trợ ở Gaza hôm qua cảnh báo rằng các bệnh nhân sẽ chết trong những cơ sở y tế bị tê liệt nếu cuộc xung đột Hamas - Israel bùng nổ vào ngày 7.10 không tạm dừng. "Nếu chúng ta không ngăn chặn cuộc đổ máu này ngay lập tức bằng lệnh ngừng bắn hoặc ở mức tối thiểu là sơ tán bệnh nhân, những bệnh viện này sẽ trở thành nhà xác", nhóm hỗ trợ y tế Bác sĩ không biên giới (MSF) cảnh báo, theo AFP.

Điểm nóng xung đột: Diệt Hamas, Israel sẵn sàng 'chống cả thế giới'; đặc nhiệm Ukraine đến tận Sudan đánh quân Wagner

Trong đó, bệnh viện Al-Shifa ở TP.Gaza, bệnh viện lớn nhất ở Dải Gaza, "đã bị bao vây hoàn toàn và các cuộc bắn phá đang diễn ra gần đó", Giám đốc Bệnh viện Mohammad Abu Salmiya cho hay hôm qua. Ông cho biết thêm: "Đội ngũ y tế không thể làm việc và hàng chục thi thể không thể được quản lý hoặc chôn cất".

Ngoài ra, nhóm Bác sĩ vì nhân quyền Israel dẫn lời các bác sĩ tại Al-Shifa cho hay do mất điện trong đêm, phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh đã ngừng hoạt động, khiến 2 trẻ sinh non tử vong, và tính mạng của 37 trẻ khác đang gặp nguy hiểm. "Tình hình ở Al-Shifa thực sự thảm khốc", bà Ann Taylor, người đứng đầu sứ mệnh của MSF phụ trách lãnh thổ Palestine, nhận định.

Quân đội Israel đã phủ nhận tấn công hoặc bao vây bệnh viện Al-Shifa, đồng thời cáo buộc Hamas sử dụng các cơ sở y tế làm trung tâm chỉ huy và nơi ẩn náu, nhưng Hamas đã phủ nhận cáo buộc.

Bệnh viện Gaza trở thành mục tiêu trong chiến dịch tấn công của Israel

Thủ tướng Israel ra tuyên bố cứng rắn mới

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tối 11.11 đã bác bỏ những chỉ trích ngày càng gia tăng của quốc tế về tổn thất dân sự do các cuộc tấn công của Israel ở Gaza, theo tờ The Times of Israel. Thủ tướng Netanyahu còn thề sẽ đánh bại Hamas dù Israel phải "đối đầu với thế giới nếu cần thiết". Ông cũng tuyên bố quân đội Israel sẽ ở lại Gaza cho đến khi ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ khu vực này bị sử dụng để tiến hành "các cuộc tấn công khủng bố" chống lại Israel.

Lực lượng Israel ở phía bắc Gaza (ảnh được công bố ngày 12.11) IDF

Ngoài ra, Thủ tướng Netanyahu ngày 11.11 đã loại trừ vai trò của chính quyền Palestine (PA) ở Gaza sau khi cuộc xung đột Hamas - Israel kết thúc. "Sẽ phải có điều gì khác ở đó. Sẽ không có một chính quyền dân sự nào giáo dục con cái họ căm ghét Israel, giết hại người Israel và xóa sổ nhà nước Israel", ông Netanyahu nhấn mạnh khi được hỏi liệu PA có thể quản lý Gaza sau xung đột hay không, theo AFP.

Vào cuối tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng PA nên giành lại quyền kiểm soát Gaza từ Hamas, với sự tham gia của các bên quốc tế có khả năng đảm nhận vai trò trong thời gian tạm thời. Tuy nhiên, trong cuộc gặp với ông Blinken ngày 5.11, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas nhấn mạnh PA chỉ có thể nắm quyền ở Gaza nếu có được một "giải pháp chính trị toàn diện" cho cuộc xung đột Israel - Palestine liên quan Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza trong nhiều thập niên qua.

Thủ tướng Israel: Phải xóa sổ Hamas dù có 'chống cả thế giới'