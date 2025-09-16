Thăm cấp nhà nước Anh, Tổng thống Trump được tiếp đón đặc biệt ra sao?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh vào ngày 16 - 18.9, theo lời mời của Vua Anh Charles III. Ông Trump và phu nhân sẽ nghỉ ngơi tại Lâu đài Windsor vào ngày 16.9, trước khi có 2 ngày làm việc với nhiều lịch trình nghi lễ hoàng gia và các cuộc họp chính trị.

Ông Trump từ tháng 4 đã xác nhận sẽ thăm cấp nhà nước Anh vào tháng 9, mô tả sự kiện này sẽ là một “lễ hội”.

Theo The Telegraph ngày 16.9, Anh đã chuẩn bị nhiều nguồn lực để tiếp đón nguyên thủ Mỹ với quy mô lớn. Khoảng 1.300 quân nhân sẽ tham gia các nghi lễ trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, ngoài ra còn đội nhạc công và kỵ binh.

Quân nhân thuộc đội danh dự Anh luyện tập trong ngày 12.9, chuẩn bị lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân ẢNH: AFP

Tổng thống Trump cũng sẽ tham quan khu điền trang Windsor trên cỗ xe ngựa của Vua Charles III. Đây là một điều hiếm thấy vì Cơ quan Mật vụ Mỹ xem cỗ xe ngựa là phương tiện không đảm bảo an toàn để di chuyển. Để đảm bảo, lớp hàng rào an ninh đã được dựng lên dày đặc quanh điền trang Windsor để ngăn công chúng nhìn vào bên trong.

Trung đoàn Kỵ binh Hoàng gia Anh sẽ đảm nhiệm vai trò hộ tống đoàn xe ngựa, trong khi lực lượng vũ trang Anh được bố trí dọc theo tuyến đường di chuyển. Ngoài ra còn có màn tấu nhạc từ đội quân nhạc thuộc Thủy quân lục chiến, Lục quân và Không quân Hoàng gia Anh.

Quân đội cũng sẽ có nghi lễ đánh trống (Beating Retreat) vào chiều 17.9. Đây là một nghi lễ âm nhạc thường báo hiệu kết thúc một ngày nhưng hiếm khi là một phần của chuyến thăm cấp nhà nước. Buổi lễ còn có màn bay của các tiêm kích F-35, cùng đội bay biểu diễn Red Arrows.

Số lượng 1.300 binh sĩ tham gia vượt hơn con số 950 người trong chuyến thăm cấp nhà nước Anh gần đây nhất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vốn cũng được tổ chức tại Windsor.

Một nguồn tin nói với The Telegraph rằng lần đón tiếp ông Trump tuần này có những "đặc quyền hiếm có" mà Anh chưa từng dành cho các nguyên thủ quốc gia khác.

Những người lên kế hoạch cho chuyến thăm cho biết họ muốn đảm bảo rằng sự kiện "hấp dẫn và thú vị nhất có thể" dành cho Tổng thống Trump và phu nhân.

Cảnh sát và chó nghiệp vụ tại Anh kiểm tra an ninh tại vùng Windsor trước chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump ẢNH: REUTERS

Bà Melania Trump cũng sẽ có lịch trình riêng vào ngày 18.9 khi ông Trump họp với chính phủ Anh. Bà Trump sẽ cùng Hoàng hậu Camilla thăm công trình tại Lâu đài Windsor, gặp gỡ nhóm hướng đạo sinh. Bà Trump cũng sẽ cùng Vương phi xứ Wales Catherine gặp gỡ các em nhỏ và khám phá thiên nhiên.

Ban tổ chức lễ đón tại Anh đã phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe từ Mật vụ Mỹ. Toàn bộ chuyến thăm sẽ hạn chế công chúng. Dự kiến vài ngàn người sẽ có mặt tại Windsor để biểu tình phản đối ông Trump, tuy nhiên sẽ khó tiếp cận tổng thống Mỹ.

Lâu đài Windsor, nơi diễn ra các nghi lễ trong ngày 17.9, nằm cách thủ đô London của Anh khoảng 40 km về phía tây. Trong khi đó, cuộc gặp giữa ông Trump với Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ diễn ra tại Chequers, khu điền trang dành cho các thủ tướng Anh và cách London khoảng 65 km về phía tây bắc.