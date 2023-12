Thăm hỏi, hỗ trợ người thân các nạn nhân trong vụ thảm án ở Cà Mau

Chiều 5.12, ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng đoàn công tác đã đến viếng, chia buồn, động viên người thân của 3 nạn nhân trong vụ thảm án xảy ra tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước.



Ông Trần Văn Hiện đã trao số tiền hỗ trợ 15 triệu đồng và bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát đau thương của gia đình; đồng thời mong muốn thân nhân các nạn nhân sớm ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn.

Ông Trần Văn Hiện trao số tiền hỗ trợ 15 triệu đồng và bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát của gia đình nạn nhân trong vụ thảm án G.B.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ gia đình các nạn nhân sớm vượt qua đau thương, tổ chức hậu sự và hỗ trợ giải quyết những khó khăn trước mắt kịp thời.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ 30 ngày 4.12, con gái ông P.V.S. là P.T.V. (37 tuổi, ngụ P.6, TP.Cà Mau) về nhà cha mẹ. Đến nơi, thấy nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi, linh tính có chuyện chẳng lành, chị V. báo với hàng xóm và chính quyền địa phương.

Khi chính quyền địa phương và hàng xóm phối hợp phá cửa vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông S. tử vong trong phòng ngủ, chị P.L.K. tử vong tại phòng ngủ của mình, còn thi thể bà T.T.G. (68 tuổi - vợ ông S., không phải là T.T.P. như thông tin ban đầu) được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50 m.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng CSHS vào cuộc truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án. Qua rà soát, xác minh, sàng lọc nhanh, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau phối hợp công an địa phương xác định được nghi phạm là Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) nên triển khai lực lượng truy bắt.

Đến 17 giờ ngày 4.12, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Khoa đang điều khiển xe máy của gia đình ông S. lưu thông trên quốc lộ 1. Các chiến sĩ CSHS bám theo đồng thời báo lực lượng hỗ trợ vây bắt nghi phạm.

Bước đầu làm việc với CQĐT, Khoa khai nhận hành vi giết 3 người trong gia đình ông P.V.S vào ngày 26.11. Giữa Khoa và chị K. sống chung như vợ chồng từ tháng 11.2019 đến nay.



Nguyên nhân xảy ra vụ thảm án là mâu thuẫn trong gia đình, do khoảng cách tuổi tác giữa Khoa và chị K. lớn (chị K. lớn hơn Khoa 15 tuổi) nên không được gia đình chị K. ủng hộ. Bản thân Khoa cũng không cho mẹ mình biết việc mình sống chung với chị K. như vợ chồng. Kết quả khám nghiệm tử thi, chị K. đang mang thai được 8 tháng.