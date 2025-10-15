Thẩm mỹ Linh Anh Premium kết quả của sự phát triển hướng đến thẩm mỹ nội khoa

Năm 2025, Linh Anh giới thiệu Linh Anh Premium, định vị là trung tâm trẻ hóa nội khoa cao cấp, nơi hội tụ giữa khoa học da liễu, công nghệ y học tiên tiến và nghệ thuật thẩm mỹ tinh tế.

Sự ra đời của Linh Anh Premium (https://linhanhpremium.vn/) được xem là bước chuyển mình chiến lược, hướng đến nhóm khách hàng mong muốn gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên, không phẫu thuật nhưng vẫn đạt hiệu quả trẻ hóa rõ rệt.

Theo đại diện thẩm mỹ Linh Anh, trung tâm Premium được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, thiết bị và công nghệ, trong đó nổi bật là các hệ thống được chuyển giao trực tiếp từ châu Âu và Mỹ.

Ngoài ra, toàn bộ quy trình điều trị tại Linh Anh Premium đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn y khoa quốc tế, bao gồm kiểm soát vô khuẩn, đánh giá chỉ định trước điều trị và tái khám định kỳ.

Một trong những điểm khác biệt của Linh Anh Premium là toàn bộ liệu trình đều được bác sĩ trực tiếp thăm khám và điều trị, không giao cho kỹ thuật viên.

Đội ngũ bác sĩ tại đây có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ nội khoa, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước.

Đặc biệt, bác sĩ Chuyên khoa II Lê Hoàng Ngọc Hạnh, người có hơn 5 năm kinh nghiệm, hiện là Giám đốc chuyên môn của Linh Anh Premium.

Bác sĩ Hạnh được biết đến với phong cách làm việc chuẩn y khoa, tận tâm và am hiểu sâu về cấu trúc da - cơ - mô của từng gương mặt.

‘Mục tiêu của chúng tôi không phải là thay đổi diện mạo, mà là giúp khách hàng giữ trọn thần thái thanh xuân vốn có của mình. Mỗi gương mặt đều có nét đẹp riêng, nhiệm vụ của bác sĩ là tôn vinh và khơi dậy điều đó bằng khoa học y khoa hiện đại,’ bác sĩ Hạnh chia sẻ.

Trước khi điều trị, khách hàng được phân tích và đo lường dữ liệu da bằng Visia 8.0, từ đó bác sĩ xây dựng phác đồ cá nhân hóa, đảm bảo kết quả trẻ hóa tự nhiên và an toàn. Linh Anh Premium tập trung vào ba liệu trình chủ lực, được xem là ‘bộ ba giải pháp trẻ hóa đa tầng cấu trúc’, tác động toàn diện từ da, cơ đến mô liên kết.

YouthLift - Liệu trình cải thiện nếp nhăn, đem lại biểu cảm tự nhiên

YouthLift là lựa chọn cho khách hàng muốn xóa nhăn mà không cần tiêm hay phẫu thuật.

Liệu trình sử dụng botox sinh học - hoạt chất giúp thư giãn chọn lọc nhóm cơ gây nhăn mà vẫn giữ được biểu cảm tự nhiên.

Công nghệ Pulse Booster hỗ trợ hoạt chất thẩm thấu sâu, kích thích tăng sinh collagen và elastin.

RestyLift - Liệu trình phục hồi thể tích, cải thiện đường nét khuôn mặt

RestyLift tập trung vào tầng giữa của khuôn mặt - vùng dễ xuất hiện tình trạng má hóp, rãnh cười sâu, quầng mắt trũng. Liệu trình sử dụng chất làm đầy sinh học cao cấp có cấu trúc gần giống với HA tự nhiên trong cơ thể, giúp phục hồi thể tích và cải thiện đường nét gương mặt tự nhiên.

Kết hợp công nghệ NASHA giúp phân tử HA ổn định, tăng độ đàn hồi và cải thiện độ căng bóng. Kết quả là khuôn mặt được tái cân đối theo ‘tỷ lệ vàng’, đầy đặn và trẻ trung mà không gây hiện tượng ‘over filler’.

Liệu trình phục hồi cấu trúc da

Được xem là ‘mảnh ghép hoàn thiện’ trong bộ ba trẻ hóa, liệu trình skinbooster đến từ châu Âu.

Sản phẩm kết hợp hyaluronic acid phân tử cao và acid amin tiền chất collagen, giúp cấp ẩm sâu, tái tạo nền da và thúc đẩy tăng sinh collagen, elastin tự nhiên.

Sau 1-2 buổi thực hiện, da ẩm mịn, đàn hồi và sáng khỏe rõ rệt.

Ba liệu trình có thể kết hợp linh hoạt nhằm mang lại hiệu quả cộng hưởng: YouthLift cải thiện nếp nhăn, RestyLift phục hồi thể tích, tái tạo cấu trúc da - tạo nên hiệu ứng trẻ hóa toàn diện nhưng vẫn tự nhiên.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Linh Anh Premium chú trọng đầu tư không gian dịch vụ theo hướng ‘wellness beauty’ - kết hợp làm đẹp, thư giãn và tái tạo năng lượng.

Không gian thiết kế sang trọng, yên tĩnh và riêng tư, giúp khách hàng cảm nhận sự thư thái trong suốt quá trình điều trị. Đội ngũ chuyên viên được đào tạo theo quy trình 5 sao, đồng hành cùng khách hàng trước, trong và sau liệu trình.

Mọi phản hồi được ghi nhận và cải tiến liên tục, nhằm hoàn thiện trải nghiệm chuyên nghiệp, nhân văn và tận tâm, điều đã làm nên giá trị thương hiệu Linh Anh suốt hơn một thập kỷ qua.

Sự ra đời của Linh Anh Premium cùng ba liệu trình YouthLift - RestyLift - Tái tạo cấu trúc da không chỉ thể hiện bước tiến công nghệ mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của Linh Anh - đưa thẩm mỹ nội khoa Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế.

‘Làm đẹp bằng khoa học là cách chúng ta tôn trọng chính cơ thể mình.Tương lai của ngành thẩm mỹ không còn là chạy theo chuẩn đẹp, mà là hành trình mỗi người tìm lại phiên bản tốt nhất của bản thân,’ bác sĩ Hạnh nhấn mạnh.

Với định hướng đó, Linh Anh Premium kỳ vọng trở thành địa chỉ trẻ hóa nội khoa uy tín hàng đầu Việt Nam - nơi khoa học và nghệ thuật gặp nhau, kiến tạo vẻ đẹp tự nhiên, bền vững và đầy tự tin cho mỗi khách hàng.