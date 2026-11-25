Thẩm mỹ vùng mắt: Kỹ thuật phẫu thuật cần đi cùng sự am hiểu giải phẫu

Vùng mắt thường là nơi biểu hiện rõ những thay đổi của tuổi tác. Theo thời gian, vùng mắt dần xuất hiện những thay đổi về cấu trúc da, cơ và mô mềm, biểu hiện qua tình trạng da dư mí trên, chân mày sa trễ, bọng mỡ mí dưới hoặc sụp mí do suy giảm chức năng nâng mí. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo mà còn làm ánh nhìn trở nên nặng nề, thiếu sức sống.

Với những trường hợp có chỉ định phù hợp, các phương pháp như nâng cung chân mày, cắt da dư mí mắt hay xử lý bọng mỡ có thể giúp cải thiện diện mạo vùng mắt. Tuy nhiên, đây là khu vực có cấu trúc giải phẫu phức tạp, lớp da mỏng và thường xuyên vận động. Vì vậy, phẫu thuật đòi hỏi bác sĩ phải đánh giá kỹ tình trạng mô mềm, da, cơ và mỡ trước khi đưa ra phương án can thiệp.

Tại Phòng khám Thẩm mỹ Dr. Eye, các phương pháp thẩm mỹ và chống lão hóa vùng mắt được xây dựng trên nguyên tắc thăm khám chuyên sâu, đánh giá toàn diện tình trạng vùng mắt và cá nhân hóa phương án can thiệp. Bên cạnh yếu tố chuyên môn trong phẫu thuật, Dr. Eye còn chú trọng hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu và theo dõi quá trình hồi phục, hướng đến kết quả thẩm mỹ tự nhiên, hài hòa với từng gương mặt.

Chia sẻ về nguyên tắc thực hiện các tiểu phẫu vùng mắt, BS.CKII Nguyễn Thị Ly Na - đại diện chuyên môn tại Dr. Eye cho biết

"Mỗi người sẽ sở hữu 1 thần thái mắt khác nhau, sự hài hòa giữa các thành phần mô mềm, tình trạng da, cơ, mỡ mắt và xương ổ mắt. Do vậy, cần điều trị cá nhân hóa, không nên rập khuôn một chỉ định cho tất cả các trường hợp. Tiểu phẫu mắt cần do bác sĩ có chuyên môn chuyên sâu, hiểu rõ cấu trúc mắt, sự hài hòa thẩm mỹ và hướng đến kết quả cuối cùng là tôn vinh nét đẹp cửa sổ tâm hồn của khách hàng".

Bên cạnh kỹ thuật phẫu thuật, quá trình chăm sóc hậu phẫu cũng ảnh hưởng đến sự phục hồi của vùng da quanh mắt. Sau can thiệp, cơ thể trải qua các giai đoạn liền thương và tái cấu trúc mô. Trong thời gian này, việc chăm sóc đúng cách giúp bảo vệ vùng tổn thương và hỗ trợ kiểm soát nguy cơ hình thành sẹo.

Chăm sóc hậu phẫu vùng mắt: Quan tâm đến cả quá trình liền thương và quản lý sẹo

Sau phẫu thuật, đường khâu vùng mắt cần được chăm sóc phù hợp với tình trạng vết thương và chỉ định. Khi vết mổ chưa khép kín, việc vệ sinh và bảo vệ vùng tổn thương là ưu tiên hàng đầu. Sau khi vết thương đóng kín, chăm sóc sẹo đúng thời điểm sẽ góp phần hạn chế những thay đổi bất lợi trong quá trình hình thành mô sẹo.

Đây cũng là lý do các giải pháp chăm sóc hậu phẫu chuyên biệt được quan tâm trong thực hành thẩm mỹ. Tại Dr. Eye, bộ đôi sản phẩm y tế HemaHeal Gel và Rejuvasil Silicone Gel do Mai Hân Group phân phối được lựa chọn cho các giai đoạn chăm sóc khác nhau.

Ở giai đoạn đầu sau phẫu thuật, HemaHeal Gel được sử dụng để hỗ trợ chăm sóc và phục hồi vết thương. Với đặc tính polymer ưa nước, sản phẩm góp phần duy trì môi trường thuận lợi cho quá trình liền thương, đồng thời hỗ trợ bảo vệ vùng da đang tổn thương.

Khi vết thương đã đóng kín và bước vào giai đoạn quản lý sẹo, Rejuvasil Silicone Gel được sử dụng với vai trò bổ trợ. Sản phẩm chứa silicone y tế, giúp tạo lớp màng bảo vệ trên bề mặt da, duy trì độ ẩm và hỗ trợ kiểm soát sự tăng sinh collagen quá mức. Đây là những yếu tố quan trọng trong chăm sóc sẹo, đặc biệt với các đường mổ nằm tại vùng da mỏng và dễ nhận thấy như quanh mắt.

Việc lựa chọn sản phẩm, thời điểm sử dụng và cách chăm sóc cần căn cứ vào tình trạng phục hồi thực tế, hướng dẫn của bác sĩ và thông tin sử dụng của từng sản phẩm.

Dr. Eye và Mai Hân Group: Kết nối chuyên môn với giải pháp chăm sóc hậu phẫu

Mối quan hệ hợp tác giữa Phòng khám Thẩm mỹ Dr. Eye và Mai Hân Group được xây dựng trên định hướng kết nối chuyên môn thẩm mỹ với các giải pháp chăm sóc sau thủ thuật.

Với định hướng nghiên cứu và phân phối giải pháp y khoa trong lĩnh vực chăm sóc vết thương, quản lý và dự phòng sẹo, Mai Hân Group phát triển hệ sinh thái sản phẩm phục vụ các nhu cầu chăm sóc ở từng giai đoạn phục hồi. Trong đó, Hema Việt Nam tập trung vào chăm sóc và hỗ trợ lành thương hở; Rejuvaskin Việt Nam tập trung vào quản lý sẹo; các giải pháp được lựa chọn theo đặc điểm tổn thương và nhu cầu chăm sóc cụ thể.

Sự hợp tác với Dr. Eye mở ra cơ hội để hai đơn vị trao đổi chuyên môn, kết nối các giải pháp chăm sóc hậu phẫu và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng thẩm mỹ vùng mắt.

Lễ ký kết hợp tác giữa Mai Hân Group và Phòng khám Thẩm mỹ Dr. Eye là dấu mốc ghi nhận sự đồng hành của hai đơn vị trong lĩnh vực thẩm mỹ và chăm sóc sau thủ thuật. Mai Hân Group trân trọng cảm ơn Dr. Eye đã tin tưởng lựa chọn và cùng phối hợp phát triển các giải pháp chăm sóc hậu phẫu, hướng đến mục tiêu phục hồi an toàn và quản lý sẹo theo định hướng y khoa.