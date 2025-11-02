Thẩm Mỹ Viện Bác Sĩ Minh - Trung tâm thẩm mỹ uy tín của người Việt

Bác sĩ chính quy - Tay nghề vàng - Tận tâm từng ca phẫu thuật

Với nền tảng kiến thức vững chắc, bác sĩ đã hoàn thành Chương trình Chuyên khoa định hướng về Phẫu thuật tạo hình và được cấp Chứng chỉ Bổ túc Kiến thức tại Trường đại học Y Hà Nội. Bác sĩ cũng thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ do Đại học Y Hà Nội tổ chức, liên tục cập nhật kỹ thuật mới và tu nghiệp tại các quốc gia có công nghệ thẩm mỹ tiên tiến như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.

Bác sĩ Minh là người tiên phong ứng dụng sụn bình tai trong sửa mũi hỏng - kỹ thuật mang lại dáng mũi tự nhiên, mềm mại và bền vững, phù hợp đặc thù cấu trúc gương mặt người châu Á.

Kỹ thuật tiên tiến - Cá nhân hóa từng nét đẹp

Tại Thẩm Mỹ Viện Bác Sĩ Minh, mỗi khách hàng đều được tư vấn chuyên sâu để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất. Một số dịch vụ nổi bật có thể kể đến như:

Nâng mũi cấu trúc sụn Surgiform - công nghệ an toàn, hạn chế tối đa bóng đỏ, lộ sóng mũi, tạo dáng mũi cao thanh thoát.

Sửa mũi hỏng - "cứu cánh" cho những trường hợp mũi bị lệch, tụt sóng, biến dạng sau phẫu thuật tại nơi khác.

Cắt mí, mở góc mắt, xóa rãnh cau mày - ứng dụng công nghệ tái phân bố mỡ tự thân, mang lại đôi mắt trẻ trung, long lanh tự nhiên.

Độn cằm, độn thái dương, tạo hình khuôn mặt V-line - thực hiện bởi chính tay bác sĩ Minh, đảm bảo kết quả hài hòa, cân đối.

Khắc phục cười hở lợi, nâng nụ cười tự nhiên - tùy theo nguyên nhân, từ botox nhẹ nhàng đến phẫu thuật điều chỉnh cơ môi hoặc xương hàm.

Tái phân bố mỡ mi dưới - khắc phục bọng mắt, quầng thâm và vùng lõm dưới mắt, mang lại ánh nhìn tươi tắn mà không cần can thiệp sâu.

Tạo khóe miệng cười - định hình đường cong khóe miệng một cách tự nhiên, giúp khuôn mặt luôn tươi tắn, rạng rỡ mà không cần phẫu thuật lớn.



Uy tín từ tay nghề - An toàn từ quy trình

Tọa lạc tại trung tâm TP.HCM, Thẩm Mỹ Viện Bác Sĩ Minh được thiết kế theo chuẩn quốc tế, với phòng mổ vô trùng tuyệt đối, quy trình khép kín và hệ thống máy móc hiện đại. Mỗi ca phẫu thuật đều do chính bác sĩ Minh thực hiện - không chuyển giao tay nghề, không sử dụng bác sĩ thỉnh giảng.

Không chỉ chú trọng vào kết quả thẩm mỹ, chế độ chăm sóc hậu phẫu 1:1 tại đây được khách hàng đánh giá cao về sự tận tâm và chu đáo.

Địa chỉ làm đẹp tin cậy cho phụ nữ Việt

Hơn 12.000 khách hàng đã chọn Thẩm Mỹ Viện Bác Sĩ Minh để thay đổi và hoàn thiện vẻ đẹp của mình - từ khách hàng trong nước đến Việt kiều, từ nhu cầu cơ bản đến những ca phức tạp đòi hỏi tay nghề cao.

"Mỗi nét đẹp đều xứng đáng được tỏa sáng một cách riêng biệt. Điều tôi luôn tâm niệm là: Cái Tâm và Cái Tầm phải đi cùng nhau" - bác sĩ Nguyễn Đức Minh chia sẻ.

