Thẩm mỹ viện Hannah - ‘Thẩm mỹ viện uy tín, chất lượng hàng đầu tại VN’

Thẩm mỹ viện (TMV) Hannah là một trong những phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ của TP.HCM được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp. TMV Hannah tạo lòng tin không những đối với phái đẹp trong nước mà còn ngòai nước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ tại TMV Hannah và được khách hàng đánh giá dịch vụ đạt chuẩn.

Đã có mặt từ lâu trên thị trường làm đẹp Việt Nam, Thẩm mỹ viện Hannah được sự tin tưởng, uy tín trên toàn quốc và quốc tế, mang đến cho hàng triệu chị em trải nghiệm dịch vụ làm đẹp với sự hài lòng và mức giá hợp lý.

Hiện tại chịu trách nhiệm chuyên môn cho Thẫm mỹ viện Hannah là BSCKII Phan Quốc Việt, Phó giám đốc, phụ trách khối ngoại, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện quốc tế Sante, đã có trên 20 năm kinh nghiệm, có giấy phép hành nghề với kiến thức và kỹ năng thẩm mỹ tinh tế, vững chắc, chuyên môn cao. Cùng với đội ngũ nhân viên có tinh thần làm việc tận tâm, tận tình, tận hiến. TMV Hannah đang không ngừng phấn đấu và trau dồi nhiều hơn nữa cho những kiến thức thẩm mỹ và kỹ thuật hiện đại bắt kịp với xã hội đang không ngừng phát triển như hiện nay. Với sứ mệnh, tâm huyết của một y, bác sĩ, cùng với các chính sách chăm sóc khách hàng riêng, Thẩm mỹ viện Hannah đã thu hút rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước sử dụng dịch vụ.

TMV Hannah cam kết: các công nghệ, kỹ thuật và phương pháp thẩm mỹ mà TMV Hannah ứng dụng đều theo chuẩn y tế và được ứng dụng thành công tại các nước phát triển. Đảm bảo luôn mang đến khách hàng sự hài lòng và sự chăm sóc tốt nhất.

Thực hiện ước mơ làm đẹp và mong muốn thay đổi của khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi, tuy nhiên lựa chọn một cơ sở thẩm mỹ uy tín và chất lượng như Thẩm mỹ viện Hannah nằm ở chính lựa chọn của bạn!

Để được tư vấn các thông tin làm đẹp, chị em phụ nữ có thể liên hệ trực tiếp tại: Thẩm mỹ viện Hannah Địa chỉ: 36 Trần Nguyên Đán, phường Tân Định, TP.HCM (Địa chỉ cũ: 68/282A Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM). Nhà mặt tiền gần cầu Hoàng Hoa Thám, đối diện Trường tiểu học Trần Quang Khải. Hotline: 090 505 9978 – 0933 890 818

090 505 9978 – 0933 890 818 Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần, trừ lễ, Tết, từ 8 giờ đến 23 giờ

Tất cả các ngày trong tuần, trừ lễ, Tết, từ 8 giờ đến 23 giờ Website: https://thammyvienhannah.vn



