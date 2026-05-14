Thẩm mỹ viện Seoul Center đồng hành cùng Điều ước của mẹ mùa 2

Không chỉ tiếp nối sứ mệnh hỗ trợ những hoàn cảnh phụ nữ khó khăn, mùa 2 còn mang đến góc nhìn sâu sắc hơn về giá trị của sự thay đổi - không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn là thay đổi niềm tin vào cuộc sống của những người phụ nữ giàu nghị lực.

Hành trình lan tỏa giá trị chữa lành và yêu thương phụ nữ Việt

Nếu mùa đầu tiên tập trung vào việc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn thay đổi cuộc sống bằng những giá trị thiết thực, thì mùa 2 hướng đến chiều sâu cảm xúc và những tổn thương vô hình phía sau mỗi số phận. Chương trình mong muốn giúp những người phụ nữ từng mặc cảm, tổn thương hay đánh mất niềm tin vào bản thân có cơ hội được chữa lành, được yêu thương và bắt đầu lại cuộc sống theo hướng tích cực hơn.

Các nhân vật trong chương trình có thể là một người mẹ đơn thân nhiều năm, một người phụ nữ từng bị tổn thương bởi định kiến ngoại hình, hay một người vợ, người mẹ đã hy sinh cả tuổi trẻ mà quên mất bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương. Mỗi nhân vật xuất hiện trong mùa 2 sẽ không chỉ là một câu chuyện cảm động, mà còn là hành trình trao lại sự tự tin, niềm hy vọng và cơ hội bắt đầu lại cho những người phụ nữ đã từng mất niềm tin vào chính mình.

Ngoài vai trò người kết nối của Chủ tịch DN Group - ông Thái Phan Thanh Bình, mỗi tập, chương trình còn chào đón hai nghệ sĩ khách mời khác nhau, để cùng tạo nên những khoảnh khắc đầy chân thành, truyền cảm hứng và gần gũi. Đó là các nghệ sĩ nổi tiếng như: MC, Ca sĩ Lâm Hùng - DV Quách Ngọc Tuyên, Nghệ sĩ Quốc Thuận – Diễn viên Hiếu Hiền - Diễn viên Thanh Thức - Diễn viên Quỳnh Lam - NSƯT Võ Minh Lâm - Diễn viên Minh Luân - Diễn viên Dương Cẩm Lynh …

Thẩm mỹ viện Seoul Center - Đồng hành bằng trách nhiệm cộng đồng và giá trị nhân văn

Với vai trò nhà đầu tư và sản xuất chính, Thẩm mỹ viện Seoul Center không chỉ đồng hành bằng nguồn lực mà còn mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng. Đại diện thương hiệu chia sẻ rằng làm đẹp không đơn thuần là thay đổi ngoại hình, mà còn giúp một người phụ nữ thay đổi cách nhìn về bản thân và cuộc sống.

Theo đại diện Seoul Center, "Hành Trình Tỏa Sắc Cùng Điều Ước Của Mẹ" mùa 2 không hướng đến việc khai thác bi kịch để lấy nước mắt, mà mong muốn kể lại những câu chuyện thật bằng sự tử tế, đồng cảm và niềm tin rằng khi một người phụ nữ được yêu thương đúng nghĩa, họ có thể thay đổi cả cuộc đời mình.

Chiến dịch "Tri ân 10.000 bà mẹ Việt Nam"

Cũng trong khuôn khổ buổi họp báo, chương trình đã phát động chiến dịch cộng đồng "Tri ân 10.000 bà mẹ Việt Nam" được triển khai trên toàn hệ thống Thẩm mỹ viện Seoul Center trên cả nước nhân dịp Ngày của Mẹ.

Theo đó, 10.000 bà mẹ sẽ được trao tặng những phần quà và chương trình tri ân đặc biệt như lời cảm ơn dành cho sự hy sinh thầm lặng và tình yêu vô điều kiện của người mẹ Việt Nam. Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, chiến dịch còn góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, tôn vinh phụ nữ Việt và nhắc nhở mọi người biết quan tâm, trân trọng những người mẹ, người phụ nữ luôn âm thầm chăm sóc gia đình.

Thông qua những câu chuyện được kể bằng sự chân thành và cảm xúc, "Hành Trình Tỏa Sắc Cùng Điều Ước Của Mẹ" mùa 2 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Bởi đôi khi điều một người phụ nữ cần không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là cơ hội được lắng nghe, được thấu hiểu và được sống hạnh phúc với chính mình.

Chương trình sẽ chính thức phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư hằng tuần trên HTV9, kênh Thái Phan Thanh Bình cùng hệ thống MCV Networks từ ngày 20.5.2026. Với nội dung gần gũi và giàu cảm xúc, mùa 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục chạm đến trái tim khán giả, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về gia đình, tình mẫu tử và sự yêu thương dành cho phụ nữ Việt.