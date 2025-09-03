Thẩm mỹ vùng kín là nhu cầu chính đáng của phụ nữ hiện đại

Nếu là một người mê làm đẹp và dành thời gian tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ, chắc hẳn bạn sẽ không xa lạ gì với tài khoản "Bác sỹ Tuấn Dương" với những video chia sẻ kiến thức y khoa cực hữu ích nhưng không kém phần hài hước, dí dỏm.

"Phụ nữ sau sinh hay khi bước qua tuổi 30 thường đối diện nhiều thay đổi ở cơ thể. Tôi nhận ra rằng, ngoài vấn đề sức khỏe, họ còn chịu ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống hôn nhân" - Thạc sĩ, bác sĩ Tuấn Dương chia sẻ.

Thẩm mỹ vùng kín - nhu cầu chính đáng của phụ nữ hiện đại

Trải qua sinh nở, đặc biệt là sinh thường, vùng kín phụ nữ thường bị giãn rộng, mất đàn hồi, dễ gặp tình trạng khô rát, giảm khoái cảm khi quan hệ. Bên cạnh đó, quá trình lão hóa tự nhiên cũng khiến "cô bé" dần xuống cấp, da nhăn, thâm sạm, mất tính thẩm mỹ. Tất cả những tình trạng này khiến nhiều chị em thiếu tự tin và ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng.

Đây là lý do hàng ngàn chị em tìm đến giải pháp thẩm mỹ vùng kín mỗi năm. Một số dịch vụ làm đẹp vùng kín phổ biến mà chị em hay làm như:

Thu hẹp âm đạo: giúp cải thiện khả năng co thắt, tăng khoái cảm khi quan hệ.

Tạo hình môi bé, môi lớn: giúp vùng kín gọn gàng, thẩm mỹ hơn.

Làm hồng, trẻ hóa bằng công nghệ laser: giúp khắc phục thâm sạm, khô hạn.

Thạc sĩ, bác sĩ Tuấn Dương chia sẻ: "Rất nhiều khách hàng của tôi tâm sự, sau khi sinh 2-3 đứa con, họ luôn cảm thấy tự ti, né tránh chuyện gần gũi bạn đời. Sau khi can thiệp thẩm mỹ vùng kín, họ không chỉ tự tin hơn mà còn thấy đời sống hôn nhân cải thiện rõ rệt. Tôi cho rằng, thẩm mỹ vùng kín không phải điều gì phù phiếm. Đó là nhu cầu thực tế và chính đáng của phụ nữ hiện đại, giúp chị em khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và hạnh phúc hơn".

Bác sĩ Tuấn Dương cũng chia sẻ thêm: "Hiện nay, các kỹ thuật thẩm mỹ vùng kín đã tiến bộ vượt bậc. Quá trình phẫu thuật vừa nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn, lại vừa mang lại hiệu quả rõ rệt và lâu dài hơn. Ngoài ra, nhiều phương pháp ít xâm lấn, an toàn được áp dụng rộng rãi như: laser trẻ hóa, tiêm HA, cấy mỡ tự thân… giúp chị em nhanh chóng hồi phục, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, chị em cần lựa chọn cơ sở uy tín, có trang thiết bị hiện đại và bác sĩ chuyên môn nhiều kinh nghiệm để đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả thẩm mỹ".

Phụ nữ hiện đại quan tâm nhiều hơn đến thẩm mỹ vùng kín không phải vì chạy theo xu hướng, mà vì mong muốn được sống trọn vẹn, tự tin và hạnh phúc. Như Bác sĩ Tuấn Dương khẳng định: "Đây là nhu cầu chính đáng của phụ nữ - làm đẹp cho chính mình, vì sức khỏe, vì sự tự tin của bản thân và vì hạnh phúc của gia đình".