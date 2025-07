Thâm nhập ổ bán chất gây nghiện: Đề nghị xử lý tận gốc

T ĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ HÀNH VI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN "KHÍ CƯỜI"

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên chiều 16.7, lãnh đạo UBND P.Bến Thành (Q.1 cũ), TP.HCM cho biết sau sắp xếp, phường có vị trí ở trung tâm thành phố, mật độ dân cư và hoạt động kinh tế, xã hội sôi động, đồng thời cũng đa dạng về ngành nghề, có nhiều cơ sở kinh doanh các hoạt động văn hóa, dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ về tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thuốc lá điện tử được rao bán ở Q.1 (cũ) Ảnh: Thanh Niên

Về công tác quản lý địa bàn, UBND P.Bến Thành đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, xử lý nghiêm các điểm hoạt động không phép, sai phép. Trên cơ sở nắm bắt tình hình, phường gửi văn bản đề nghị phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM tăng cường phối hợp kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, UBND P.Bến Thành đã chỉ đạo công an phường xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), cơ sở kinh doanh hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa phức tạp về ANTT, tiềm ẩn nguy cơ tệ nạn xã hội.

Từ ngày 1 - 15.7, Công an P.Bến Thành phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM kiểm tra hành chính 9 cơ sở kinh doanh, trong đó phát hiện 5 trường hợp dương tính với ma túy. Ngoài ra, Công an phường phát hiện, bàn giao Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM xử lý 10 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng cấm" là khí N 2 O; đồng thời phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) điều tra, xử lý 8 đối tượng về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng cấm" là khí N 2 O. Ngoài ra, công an phường cũng tạm giữ 176 bình kim loại các loại nghi vấn chứa khí này.

Về giải pháp sắp tới, lãnh đạo UBND P.Bến Thành cho biết sẽ xây dựng kế hoạch tiếp xúc cơ sở kinh doanh có dấu hiệu nhạy cảm trên địa bàn nhằm tuyên truyền, nhắc nhở về quy định pháp luật liên quan, chủ động ngăn ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, đồng hành cùng các cơ sở kinh doanh xây dựng môi trường dịch vụ văn minh, an toàn; thiết kế tờ gấp tuyên truyền về việc xử lý vi phạm hành chính và hình sự đối với hành vi "sản xuất, buôn bán hàng cấm" và "tàng trữ, vận chuyển hàng cấm" là khí N 2 O.

Những cơ sở kinh doanh có dấu hiệu tổ chức sử dụng bóng cười phải cam kết đảm bảo không cung cấp, tổ chức hoặc tạo điều kiện cho người khác sử dụng bóng cười tại cơ sở. "Tổ kiểm tra liên ngành, công an phường sẽ tăng cường phối hợp xử lý cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT", lãnh đạo UBND P.Bến Thành khẳng định.

Cùng ngày, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết từ năm 2020, trước hiện tượng lạm dụng khí N 2 O (bóng cười) gây mất ANTT, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, sở đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra, giám sát chặt việc sử dụng khí này. Đến đầu năm 2025, qua rà soát các cơ sở y tế trực thuộc, còn 2 đơn vị còn tồn kho, trong đó có 1 đơn vị không sử dụng, 1 đơn vị dùng thông qua máy cắt đốt nội soi lạnh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, N 2 O là hóa chất được sử dụng trong công nghiệp như sản xuất pin mặt trời, trong kỹ thuật hàn, cắt, dùng làm mát, tăng công suất động cơ... Khí này đồng thời được sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm (như bánh kem) và đang được nghiên cứu trong an thần, giảm đau nha khoa… Việc sử dụng khí N 2 O không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Mặt khác, theo Sở Y tế, về khí N 2 O, ngành y tế không quản lý mà do lĩnh vực công thương, công an quản lý.

Về phòng chống tác hại thuốc lá, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc nung nóng trên địa bàn TP.HCM đã đưa chỉ tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn. Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá nói chung trong các phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; nhân rộng các mô hình phường, xã, cơ quan, đơn vị không khói thuốc. Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, TLĐT... vào các kế hoạch, chương trình, dự án khác.

Tổ chức các hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe về phòng, chống tác hại của thuốc lá, TLĐT, thuốc lá nung nóng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ngành, đơn vị.

Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở khách sạn, nhà hàng và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm TLĐT, thuốc lá nung nóng, shisha chưa được phép kinh doanh và sử dụng theo ngành, địa bàn quản lý.

N ẾU ĐỦ CĂN CỨ THÌ KHỞI TỐ HÌNH SỰ

TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Quản lý và kinh tế TP.HCM - Đại biểu HĐND TP.HCM, nhìn nhận việc bảo vệ sức khỏe người dân không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là nghĩa vụ đạo đức với thế hệ tương lai. Từ ngày 1.1.2025, theo Nghị quyết 173/2024 của Quốc hội, các sản phẩm như TLĐT, bóng cười, shisha đã chính thức bị cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng tại VN.

Sử dụng bóng cười trong một bar ở Q.1 (cũ), TP.HCM Ảnh: Thanh Niên

TS Thắng đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh như bar, karaoke, quán cà phê - nơi thường phát hiện bóng cười và TLĐT. Về hình thức xử lý, tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 1 - 100 triệu đồng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm với mức phạt từ 1 - 15 năm tù.

Ngoài ra, chính quyền địa phương nên quan tâm tổ chức các buổi truyền thông tại trường học, khu dân cư để nâng cao nhận thức về tác hại của các chất gây nghiện, đồng thời phối hợp các đoàn thể, hội phụ huynh, Đoàn thanh niên để lan tỏa thông điệp "nói không với bóng cười và TLĐT".

Cũng theo đại biểu Trần Quang Thắng, ngành công an, y tế, giáo dục, văn hóa cần phối hợp chặt chẽ để xử lý tận gốc từ khâu nhập lậu đến tiêu thụ. Trong đó, ngành công an không chỉ là lực lượng thực thi pháp luật, mà còn là lá chắn bảo vệ thế hệ tương lai khỏi hiểm họa vô hình. "Vụ triệt phá đường dây sang chiết bóng cười quy mô lớn tại TP.HCM vừa qua là minh chứng rõ ràng cho thấy khi ngành công an vào cuộc quyết liệt sẽ mang lại hiệu quả", ông Thắng nói thêm.