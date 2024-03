Tham ô tiền của cư dân đóng góp, nguyên Trưởng, Phó Ban quản trị chung cư Miếu Nổi bị khởi tố

Ngày 7.3, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Phương (52 tuổi, nguyên Trưởng Ban quản trị chung cư Miếu Nổi), Đinh Việt Cường (49 tuổi, nguyên Phó Ban quản trị chung cư Miếu Nổi) và Phan Phương Đại (44 tuổi, Giám đốc Công ty thang máy điện Đại Tiến) để điều tra về tội tham ô tài sản.

Phạm Phương bị công an khởi tố điều tra tội tham ô tài sản CTV

Theo điều tra từ công an, năm 2018, Phạm Phương (Trưởng Ban quản trị chung cư Miếu Nổi), Cường (Phó trưởng Ban quản trị chung cư Miếu Nổi) đã bàn bạc với nhau lắp đặt 4 thang máy tại lô B và C của chung cư. Sau đó, Phan Phương Đại (Giám đốc Công ty thang máy điện Đại Tiến) báo giá 2 thang máy lô B có tải trọng 1.600 kg là 800 triệu đồng/1 thang; 2 thang máy lô C tải trọng 1.000 kg là 700 triệu đồng/1 thang.

Nhận báo giá, Phương và Cường thống nhất rồi đề nghị Đại nâng giá thang máy tại lô B từ 800 triệu đồng lên 1,035 tỉ đồng/thang. Thang máy lô C nâng giá từ 700 triệu đồng lên 900 triệu đồng/thang. Đại đã đồng ý đề nghị của Trưởng và Phó Ban quản trị chung cư Miếu Nổi. Ban quản trị chung cư Miếu Nổi chuyển tiền thanh toán cho Đại để mua thang máy và tiến hành lắp đặt.

Sau khi lắp hai thang máy tại lô B, Đại giữ lại 100 triệu đồng (số tiền nâng khống), và chuyển lại cho Phương 235 triệu đồng, Cường 100 triệu đồng. Hai thang máy lô C, Đại giữ lại 400 triệu đồng nâng khống (không chia lại cho Phương và Cường). Cơ quan công an xác định, Đại chiếm đoạt 500 triệu đồng, Phương 235 triệu đồng và Cường 100 triệu đồng. Đây là số tiền mà người dân chung cư Miếu Nổi đóng góp để lắp đặt thang máy phục vụ đi lại của chung cư.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh đang điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại chung cư Miếu Nổi.