Thẩm phán Mỹ phạt Trung Quốc hơn 24 tỉ USD liên quan đại dịch Covid-19

Thẩm phán Stephen Limbaugh tại Tòa án quận Đông Missouri phán quyết chính phủ Trung Quốc chịu trách nhiệm về các hành vi trong giai đoạn đầu Covid-19. Trong phán quyết, ông Limbaugh nêu rằng Trung Quốc “đã khiến thế giới hiểu nhầm về độ nguy hiểm và quy mô của đại dịch Covid-19”, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc đã có động thái độc quyền khi tích trữ thiết bị bảo hộ cá nhân, báo The New York Times đưa tin.

Ông Limbaugh cho hay những hành động trên đã cản trở phản ứng của Mỹ trong giai đoạn đầu đại dịch, khiến các cơ sở y tế gần như không thể mua sắm đủ thiết bị hỗ trợ ứng phó virus. Thẩm phán Limbaugh quyết định phạt Trung Quốc hơn 24 tỉ USD, sẽ được thực thi bằng cách thu giữ tài sản Trung Quốc tại Mỹ.

Nhân viên y tế Mỹ hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân mắc Covid-19 hồi năm 2020 ẢNH: REUTERS

Thẩm phán Limbaugh ra phán quyết trên liên quan vụ kiện do Văn phòng Tổng chưởng lý bang Missouri đệ trình hồi tháng 4.2020, cáo buộc Trung Quốc che giấu thông tin về sự tồn tại và lây lan của virus, ngoài ra còn cắt nguồn cung các thiết bị bảo hộ cá nhân.

Tổng chưởng lý Missouri Andrew Bailey tuyên bố phán quyết ngày 7.3 buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho những hành động vào giai đoạn đầu đại dịch. Ông Bailey nói thêm sẽ thực thi khoản phạt hơn 24 tỉ USD bằng cách tịch thu tài sản do Trung Quốc sở hữu, bao gồm đất nông nghiệp ở Missouri.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ khẳng định chính phủ Trung Quốc sẽ không công nhận phán quyết của ông Limbaugh. "Cái gọi là vụ kiện không có cơ sở thực tế, luật pháp hoặc tiền lệ quốc tế. Nếu lợi ích của Trung Quốc bị xâm hại, chúng tôi sẽ có biện pháp đối phó tương xứng theo luật quốc tế”, ông Lưu Bằng Vũ nói.

Theo The New York Times, chính phủ nước ngoài có thể bị kiện tại các tòa án Mỹ, dù quy trình tố tụng bị hạn chế tương đối do Đạo luật miễn trừ chủ quyền nước ngoài. Thẩm phán Limbaugh ban đầu đã bác vụ kiện trên, tuy nhiên tòa phúc thẩm đã trả lại vụ kiện cho ông Limbaugh.