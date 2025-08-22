Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thẩm phán 'nhân ái nhất thế giới' qua đời tại Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
22/08/2025 10:17 GMT+7

Ông Frank Caprio, người được gọi là 'thẩm phán nhân ái nhất thế giới', đã qua đời ở tuổi 88 sau thời gian chống chọi với ung thư.

Gia đình thẩm phán Caprio ngày 20.8 thông báo ông đã ra đi thanh thản ở tuổi 88, sau thời gian dài dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Trong ngày 22.8, gia đình ông Caprio có bài đăng mới trên mạng xã hội Facebook, bày tỏ lòng biết ơn đến mọi người đã gửi lời chia buồn, cũng như chia sẻ những giá trị tốt đẹp mà vị thẩm phán đã lan tỏa trong suốt thời gian làm việc.

Thẩm phán nổi tiếng mạng xã hội vì lòng nhân ái qua đời tại Mỹ - Ảnh 1.

Thẩm phán Frank Caprio tại tòa án thành phố Providence, bang Rhode Island của Mỹ năm 2017

ẢNH: AP

“Lời tri ân của các bạn phản ánh di sản mà ông để lại, không chỉ với tư cách là một thẩm phán, mà còn là một người đàn ông luôn tìm cách lan tỏa sự hiểu biết và lòng trắc ẩn trong một thế giới luôn cần đến điều đó”, theo nội dung bài đăng ngày 22.8.

Ông Frank Caprio trở thành thẩm phán năm 1985 ở thành phố Providence, bang Rhode Island của Mỹ và làm việc đến năm 2023. Ông được ca ngợi là "thẩm phán nhân ái nhất thế giới" khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Caught in Providence.

Chương trình ghi lại những phiên xử của thẩm phán Caprio tại tòa án thành phố Providence. Các phiên xử được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, qua đó ông trở nên nổi tiếng và truyền cảm hứng với phong cách xử án nhân văn, gần gũi.

Tạp chí Time cho hay ông thường lắng nghe câu chuyện của những người vi phạm các lỗi nhỏ như vượt đèn đỏ, đỗ xe sai quy định, từ đó đưa ra phán quyết vừa bao dung nhưng cũng không thiếu những lần nghiêm khắc.

Trong một vụ việc, một bà mẹ hầu tòa cùng một xấp vé phạt lỗi đỗ xe. Bà nói rằng đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sau khi con trai bị sát hại. Sau khi nghe câu chuyện, thẩm phán Caprio đã xóa các vé phạt với tổng mức phạt 400 USD. Một trường hợp khác là khi ông xóa phạt vi phạm vượt đèn đỏ cho một người kiếm chưa đến 4 USD/giờ, theo AP.

Tuần trước, tài khoản mạng xã hội Instagram của ông Caprio đã có bài đăng với tấm ảnh chân dung của ông kèm dòng chú thích: “Một cuộc sống được xây dựng trên lòng tốt là một cuộc sống sẽ còn vang vọng mãi sau khi chúng ta ra đi".

Thống đốc bang Rhode Island Dan McKee đã gửi lời chia buồn sau sự ra đi của ông Caprio. "Thẩm phán Caprio không chỉ phục vụ công chúng tốt mà còn kết nối với họ theo cách có ý nghĩa, và mọi người không thể không đáp lại sự ấm áp cũng như lòng trắc ẩn của ông ấy. Ông Caprio không chỉ là một thẩm phán, mà còn là biểu tượng của sự đồng cảm trên tòa án, cho chúng ta thấy điều gì có thể xảy ra khi công lý đi cùng với lòng nhân đạo", ông McKee viết.

Khám phá thêm chủ đề

Thẩm phán Frank Caprio Mỹ thẩm phán nhân ái nhất thế giới Caught in Providence
