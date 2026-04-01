Thế giới

Thảm sát tại Haiti, hàng chục người thiệt mạng

Khánh An
01/04/2026 05:15 GMT+7

Reuters ngày 31.3 dẫn số liệu của tổ chức Defenseurs Plus ở Haiti cho hay ít nhất 70 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ tấn công gần TP.Petite-Riviere thuộc vùng Artibonite của nước này, cao hơn nhiều so với ước tính của cảnh sát là 16 người thiệt mạng.

Người dân và các quan chức cho biết vụ tấn công bắt đầu vào rạng sáng 29.3 tại các cộng đồng nông thôn xung quanh khu vực Jean-Denis và tiếp diễn đến rạng sáng 30.3, khi các thành viên băng nhóm xông vào đốt phá nhà cửa. 

Tổ chức Defenseurs Plus ước tính 6.000 người tại khu vực này đã phải di dời do bạo lực. LHQ ước tính hơn 2.000 người đã rời bỏ nhà cửa vào những ngày trước đó.

Ban đầu, cảnh sát cho biết có 16 người chết và 10 người bị thương, trong khi báo cáo sơ bộ từ các cơ quan bảo vệ dân sự lại cho rằng có 17 người chết và 19 người bị thương. Theo một phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ, văn phòng của tổ chức này tại Haiti là BINUH đang theo dõi sát sao và ước tính số người thiệt mạng dao động từ 10 - 80 người. Ông kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Một đoạn ghi âm được lan truyền trên mạng xã hội được cho là của Luckson Elan, thủ lĩnh băng nhóm Gran Grif, nói rằng vụ tấn công là hành động trả đũa cho các cuộc tấn công vào căn cứ của họ ở khu vực Savien do một nhóm vũ trang đối thủ tiến hành. 

Artibonite là vùng nông nghiệp quan trọng của Haiti và đã chứng kiến một số vụ bạo lực tồi tệ nhất ở nước này. Xung đột băng nhóm đã lan rộng ra ngoài thủ đô Port-au-Prince bất chấp việc tăng cường trấn áp tội phạm và những lời hứa về sự hỗ trợ nước ngoài nhiều hơn cho lực lượng an ninh Haiti.

