'Thám tử Kiên' ra mắt phần 2, Đinh Ngọc Diệp bị chồng đạo diễn cắt vai?

Thứ 2 từ trái qua: Đạo diễn Victor Vũ, diễn viên Đinh Ngọc Diệp, nhà văn Hồng Thái, diễn viên Quốc Huy tại sự kiện Ảnh: HỮU TÍN

Hôm 25.11, sự kiện ra mắt sách Phục Gia truyện của nhà văn Hồng Thái và công bố dự án phim điện ảnh Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim đã diễn ra tại TP.HCM. Với dự án trở lại đường đua phim Việt vào năm 2026, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục khai thác thế mạnh ở dòng phim cổ trang – trinh thám – kinh dị, nối tiếp sự thành công từ phần phim trước. Theo nam đạo diễn, "đứa con tinh thần" lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 20 năm anh gắn bó với điện ảnh Việt.

Phần mới được Victor Vũ phát triển dựa trên tiểu thuyết Phục Gia truyện của nhà văn Hồng Thái, với tựa đề Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim. Phục Gia truyện xoay quanh nhân vật Phục Gia, một chàng trai chân đất hiền lành mang trọng trách "phục hưng" gia tộc giữa biến động lịch sử. Hành trình trưởng thành, đối diện thử thách thời cuộc và ý thức về sứ mệnh của mình là những lớp nghĩa được Victor Vũ khai thác cho phần 2. Tuy nhiên, phim chỉ giữ khoảng 30% chất liệu gốc, không chuyển thể hoàn toàn. Theo đạo diễn, anh muốn gìn giữ tinh thần dã sử triết luận của nguyên tác, đồng thời mở rộng yếu tố trinh thám và cấu trúc điện ảnh để phù hợp với mạch truyện mới.

Poster chính thức về dự án điện ảnh Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim Ảnh: ĐPCC

Ở phần phim trước, Victor Vũ lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Hồ oán hận của nhà văn Hồng Thái, chàng rể Victor Vũ lại tiếp tục dùng tác phẩm văn học của bố vợ để làm tiền đề sáng tạo. Chia sẻ về việc tác phẩm của mình lần nữa được đưa lên màn ảnh, nhà văn Hồng Thái cho biết: "Tôi không hề áp lực khi tác phẩm của mình được chọn để làm phim. Sau mỗi bộ phim của Victor Vũ, tôi lại nảy ra thêm nhiều câu chuyện mới vì tôi hiểu cách làm việc của anh. Victor không chuyển thể nguyên bản, mà chỉ lấy nền tảng để phát triển câu chuyện theo hướng riêng của mình".

Ông cho biết mình đã ấp ủ và viết Phục Gia truyện từ trước khi Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu hoàn thành. "Tôi xem đây như món quà dành cho hai người con của mình là Ngọc Diệp và Victor Vũ. Nếu tác phẩm có thể trở thành tư liệu tốt cho dự án phim mới của các con, tôi hoàn toàn ủng hộ", nhà văn Hồng Thái chia sẻ.

Nói thêm về phần 2, đạo diễn Victor Vũ cho biết anh không muốn dự án là sự trở lại nhàm chán mà phải trở thành một "phiên bản nâng cấp vượt bậc". "Tôi không muốn phần phim thứ hai chỉ là một bản Thám tử Kiên nâng cấp. Tôi mong mang đến trải nghiệm điện ảnh mới, không chỉ từ cốt truyện mà còn từ cách kể chuyện", anh nói.



Victor Vũ không cho vợ đóng tiếp phần mới?

Ở Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, sự tương tác duyên dáng giữa Hai Mẫn và Thám tử Kiên từng tạo dấu ấn đặc biệt, khiến vai diễn này khó có người thay thế. Một trong những điều khiến khán giả quan tâm là việc Hai Mẫn do Đinh Ngọc Diệp thủ vai liệu có tiếp tục xuất hiện hay không. Trả lời cho câu hỏi này, đạo diễn Victor Vũ cho biết sự trở lại của Hai Mẫn vẫn là một "ẩn số". Chia sẻ thêm, anh cho biết vẫn có khả năng vợ mình sẽ không đồng hành trong hành trình phá án của Thám tử Kiên lần này, tùy theo hướng triển khai của kịch bản và nhu cầu tuyến nhân vật mới.

Đạo diễn Victor Vũ cho biết, việc trở lại của Đinh Ngọc Diệp trong dự án lần này vẫn là một ẩn số Ảnh: ĐPCC

Tại sự kiện, Victor Vũ tiết lộ Quốc Huy là diễn viên duy nhất được giữ lại cho phần 2. Được trao cơ hội đồng hành lần nữa, Quốc Huy cho biết anh cảm thấy may mắn khi tiếp tục làm việc cùng Victor Vũ. Dù chỉ mới bén duyên điện ảnh qua vài bộ phim, anh đã sở hữu vai diễn tạo dấu ấn mạnh mẽ và nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Tuy nhiên, Quốc Huy cũng thừa nhận anh phải đối mặt với áp lực lớn khi trở lại với vai Thám tử Kiên: "Thú thật, tôi có áp lực từ 'cái bóng' của Kiên, nhưng tôi không để điều đó trở thành rào cản. Trước giờ, tôi đã thử qua nhiều thể loại vai, nên nếu gặp được một kịch bản đủ hay, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận nhân vật mới".

Bên cạnh việc công bố dự án, ban tổ chức cũng thông báo hoạt động casting cho bộ phim, bắt đầu từ ngày 26.11.2025 dưới 2 hình thức online và trực tiếp, nhằm tìm kiếm thêm các gương mặt mới cho dự án. Theo kế hoạch, phim dự kiến khởi quay vào tháng 4.2026 và phát hành vào cuối năm.



