Tham vọng của Arsenal và Man City trong Siêu cúp Anh 2023

Sau thành công lịch sử ở mùa giải 2022/2023, Man City mang tâm thế tự tin bước vào mùa giải mới với nhiều áp lực thành công hơn. Tại trận Siêu cúp Anh 2023 (FA Community Shield), The Citizens cần vượt qua thử thách mang tên Arsenal để khẳng định vị trí hàng đầu.

Arsenal là đội bóng giàu thành tích ở Siêu cúp Anh

Đại chiến đỉnh cao

Bước vào trận tranh Siêu cúp Anh, Arsenal là đội bóng giàu thành tích thứ hai tại sân chơi này. Họ từng 16 lần xưng vương ở giải đấu - chỉ xếp sau Manchester United. Trong lần tham đấu gần nhất (2020), Arsenal lên ngôi sau khi vượt qua Liverpool ở loạt "đấu súng" cân não. Chạm trán gã khổng lồ thành Manchester, bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn sẽ giúp Arsenal có thêm tự tin đánh bại đối thủ đáng gờm này.

Dù chưa sánh ngang Arsenal ở số chức vô địch Siêu cúp Anh nhưng Man City hiện đang là câu lạc bộ mạnh bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Ở 16 lần so tài, The Citizens giành tới 15 trận thắng, trong đó có 3 trận thuộc về mùa giải 2022/2023 và chỉ thúc thủ 1 lần duy nhất. Đây là minh chứng cho đẳng cấp vượt trội của đoàn quân HLV Pep Guardiola, mang tới nguồn động lực to lớn khi gặp lại Arsenal trên sân Wembley tối nay.

Man City sẵn sàng chứng minh vị thế đội bóng hàng đầu thế giới.

Những trận đấu giữa Arsenal và Man City nổi tiếng vì sự quyết liệt, không khoan nhượng. Với quyết tâm của cả đôi bên, màn chạm trán ở Siêu cúp Anh 2023 hứa hẹn cũng sẽ mang tới những diễn biến kịch tính, căng thẳng và hấp dẫn cho người hâm mộ.

Tham vọng xưng vương

Để mang về bộ ba tân binh chất lượng Kai Havertz, Declan Rice và Jurrien Timber, Arsenal đã mạnh tay chi ra gần 200 triệu bảng Anh trên thị trường chuyển nhượng. Khi kết hợp với dàn hảo thủ và những ngôi sao trẻ như Martin Odegaard, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli, Pháo thủ đang có trong tay đội hình giàu chiều sâu với nhiều nhân tố đẳng cấp. Chiến thắng Siêu cúp Anh sẽ giúp thầy trò Arteta hiên ngang bước vào mùa giải mới với mục tiêu chinh phục mọi danh hiệu cao quý.

Arsenal quyết tâm vô địch để khẳng định tham vọng cạnh tranh danh hiệu mùa giải mới

Đối với Man City, vị thế của câu lạc bộ hàng đầu thế giới mang tới cho họ sự tự tin trong cuộc đọ sức tại Wembley. The Citizens khiến mọi đối thủ phải e ngại nhờ lối chơi nhanh, tốc độ. Trong 3 trận giao hữu trước đó, Man City đã ghi đến 8 bàn thắng áp đảo, khẳng định sức mạnh tấn công "khủng" mà đội bóng này đang sở hữu.

Bên cạnh chân sút hàng đầu Erling Haaland, những ngôi sao khác của đội bóng này như Bernardo Silva, Rodri và Julian Alvarez... đều từng phá lưới ở các trận đấu đó. Ngay cả khi Kevin De Bruyne nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương, đội bóng thành Manchester vẫn có đủ khả năng đánh bại Arsenal, tiếp tục thống trị các giải đấu ở xứ sở sương mù.

Trận Siêu cúp Anh hứa hẹn kịch tính, căng thẳng và hấp dẫn

Cuộc đọ sức giữa Arsenal và Man City tại trận tranh siêu cúp Anh hứa hẹn tạo ra những giây phút kịch tính, hấp dẫn. Trận đấu được phát trực tiếp trên website fptplay.vn và ứng dụng FPT Play vào 22 giờ ngày 06.08.

Độc giả tải ứng dụng FPT Play và đăng ký gói dịch vụ SMAX/SVIP/SPORT để tận hưởng không giới hạn nhiều giải thể thao quốc tế và trong nước như UEFA Champions League, UEFA Europa League, V.League 1, V.League 2, Cúp Quốc gia, NBA, Bellator MMA và PFL…