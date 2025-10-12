'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư: 70 tuổi vẫn chạy tốt!

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư, chuyên gia chống lún nghiêng, di dời nhà ở, công trình xây dựng Q.T

PV: Một năm qua, công việc “thần đèn” của ông như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Cư: Trải qua giai đoạn trầm lắng sau dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục nên nhiều khách hàng, những người có nhu cầu di dời, chống lún công trình xây dựng đã tìm đến tôi nhiều hơn. Đặc biệt năm nay có nhiều khách hàng đến cùng lúc nên tôi phải tính toán, cân đối lực lượng nhân công, phương tiện máy móc để đáp ứng được yêu cầu của khách.

Ông có thể chia sẻ thêm những công trình mà ông đã và đang đảm nhận trong những năm qua?

Hơn 20 năm trong nghề chống lún, chống nghiêng, di dời công trình, tôi đã thực hiện hàng trăm công trình biệt thự, nhà phố, công trình tôn giáo. Có những công trình ở xa, chủ đầu tư gặp khó khăn đều tìm đến tôi để hỗ trợ. Ví dụ như đầu năm nay tôi nhận di dời công trình biệt thự nặng 3.000 tấn ở Bình Dương. Với những công trình lớn như thế này, việc di dời phải mất khoảng 2 - 3 tháng. Tuy nhiên, chủ đầu tư yêu cầu phải thực hiện cấp bách nên tôi chuẩn bị phương án làm ngày đêm, chia 2 - 3 ca và làm cả cuối tuần để cho kịp tiến độ. Vào tháng 3 năm nay tôi xử lý công trình di dời tại một ngôi chùa là di tích lịch sử ở Hội An. Từ giữa năm đến nay tôi cùng lúc thực hiện công trình nâng cao ngôi đền 200 năm tuổi ở TP.HCM. Ngoài ra còn có một số công trình khác đã được chủ đầu tư mời khảo sát và tôi đang cân nhắc để bố trí thời gian hợp lý.

Dường như ông rất có duyên với các công trình tín ngưỡng?

Đúng vậy. Tôi học về ngành luật nhưng cuộc đời lại chuyển hướng để đi làm nghề di dời, chống ngập công trình. Tôi không có chuyên môn của một kỹ sư xây dựng nhưng hầu hết các công trình đảm nhận đều thuận lợi, chưa gặp sự cố nào ngoài tầm kiểm soát. Đó là một cái duyên và sự phù hộ đặc biệt. Việc được mời xử lý các công trình tín ngưỡng, tôn giáo cũng là một cái duyên không thể ngờ tới. Làm xong công trình ngôi chùa này thì lại có ngôi đền hay giáo xứ, nhà thờ khác đến mời. Đến nay tôi cũng đã thực hiện chống lún nghiêng, di dời khá nhiều công trình tôn giáo lớn nhỏ khác nhau trên cả nước, trong đó có công trình lớn nhất là nâng cao Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình ở TP.HCM nặng 6.000 tấn lên cao 2m để chống ngập vào năm 2018.

Vào năm 2017, tôi đã dịch chuyển một ngôi chùa nặng 3.200 tấn tại TP.Tân An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) đến vị trí cách nơi cũ 40m, đồng thời xoay 110 độ để chỉnh lại hướng cổng. Đây là một công trình tôi rất tự hào.

Gần 20 năm gắn bó với tên gọi “thần đèn” và những công trình di dời, chống ngập, ông có những trăn trở gì không?

Hiện nay nhu cầu nâng cao nhà cửa của dân, công trình nhà nước hay công trình tôn giáo là rất lớn vì sau khi nâng đường giao thông, các công trình đó bị thấp, ngập nước nên nhu cầu đó rất cao. Khi đến khảo sát thực tế, tôi thấy đời sống của những người dân bị ngập nước rất khổ sở, vừa ẩm thấp, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng và sinh hoạt hết sức bất tiện. Tuy nhiên, để xin thủ tục cấp phép, có nơi thì thủ tục cũng tương đối thuận lợi, nhưng nhiều nơi lại gây phức tạp, nói rằng không có căn cứ để cấp phép, khiến cho mọi thứ ách tắc, người dân thì vẫn phải chịu cảnh khổ sở còn nhà thầu thì không biết gỡ vướng thế nào. Ví dụ như: Công trình nâng đền Đức Quan Thánh ở TP.HCM, từ lúc xin phép đến lúc được cấp phép phải mất đến 4 tháng, hay nhiều công trình khác đa số bị ách tắc trong khâu xin phép. Tôi mong muốn thủ tục cấp phép khi dịch chuyển, nâng cao, chống lún, nghiêng công trình được các địa phương giải quyết nhanh gọn, không gây khó khăn để công việc của chúng tôi thuận lợi mà người dân cũng được lợi hơn.



