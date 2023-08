Thần đồng bóng đá Thái Lan chính thức gia nhập CLB ở châu Âu

Theo thông báo mới nhất từ CLB Buriram United và truyền thông Thái Lan, thần đồng Suphanat Mueanta sẽ chính thức gia nhập và thi đấu cho CLB OH Leuven (giải vô địch quốc gia Bỉ) ở mùa giải 2023 - 2024. Chân sút sinh năm 2002 sẽ khoác áo đội bóng của Bỉ theo dạng cho mượn trong 1 mùa giải từ CLB Buriram United.



Thông tin tài năng trẻ Suphanat sẽ chuyển đến thi đấu ở Bỉ đã được râm ran từ rất lâu. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện để được chuyển đến OH Leuven ngay lập tức. Theo đó, tiền đạo 21 tuổi này phải sang Anh để tập huấn cùng CLB Leicester City. Đây được xem là bước đi cần thiết để Suphanat có thể nhận được giấy phép lao động ở châu Âu và khoác áo đội bóng của Bỉ.

Suphanat Mueanta gia nhập đội OH Leuven (Bỉ) theo dạng cho mượn 1 năm từ Buriram United CLB BURIRAM UNITED

Cũng chính vì phải tập huấn ở xứ sở sương mù nên Suphanat không thể tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Việc thiếu chân sút sinh năm 2002 trong đội hình cũng khiến cho U.22 Thái Lan giảm đáng kể sức mạnh trên hàng công và "Voi chiến" đã để thua U.22 Indonesia ở trận chung kết.

OH Leuven là CLB hạng trung đang thi đấu ở sân chơi cao nhất của bóng đá Bỉ. Ở mùa giải 2022 - 2023, OH Leuven cán đích ở vị trí thứ 10. Hiện tại, giải vô địch quốc gia Bỉ đã khởi động mùa giải mới 2023 - 2024 và trải qua 2 vòng đấu đầu tiên. Suphanat Mueanta sẽ sớm hoàn tất những thủ tục để sang thi đấu cho OH Leuven trong thời gian sớm nhất.

Suphanat Mueanta là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Buriram United. Anh được đôn lên đội 1 của Buriram United để thi đấu ở Thai League từ khi mới 15 tuổi 8 tháng. Chân sút 21 tuổi này cũng đang giữ kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất được đá chính ở sân chơi bóng đá cao nhất xứ sở chùa vàng. Suphanat có lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan từ năm 2019, khi anh chưa đầy 17 tuổi. Tiền đạo sinh năm 2002 này cũng được HLV Akira Nishino trao cơ hội ra sân ở những trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.