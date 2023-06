'Thần đồng cải lương' Linh Tý: Tôi chưa làm điều gì khiến ba Linh Tâm mất mặt

Diễn viên Linh Tý hài lòng với cuộc sống hiện tại khi được sống với đam mê nghệ thuật và có tổ ấm viên mãn FBNV

Linh Tý là con trai của Linh Tâm - Cẩm Thu. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ bé anh đã được tiếp xúc và bộc lộ tài năng. Linh Tý từng được xem là "thần đồng cải lương" khi góp mặt trong nhiều vở diễn như Bài ca tìm mẹ, Đồi hoa sim tím… Lớn lên, anh chuyển sang lĩnh vực phim ảnh và nên duyên vợ chồng với diễn viên Bích Trâm.

Từng khó chịu vì liên tục bị gọi là con trai Linh Tâm

Từng nổi tiếng là "thần đồng cải lương", việc rẽ hướng sang một lĩnh vực khác của Linh Tý khiến nhiều người bất ngờ. Con trai nghệ sĩ Linh Tâm kể khi lớn lên anh bị vỡ giọng, trình diễn không ổn định như trước. Nhớ lại khoảng thời gian đó, diễn viên phim Giã từ dĩ vãng trải lòng: "Tôi quen với việc khi bước ra sân khấu sẽ được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Nhưng lúc lớn lên, tôi không còn được hưởng ứng như vậy. Điều đó khiến tôi tuột cảm xúc, dần mất sự tự tin".

Trong giai đoạn khó khăn này, Linh Tý vẫn nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Không còn hát được như trước, anh chuyển sang đóng phim và dần để lại ấn tượng với khán giả ở lĩnh vực này. Nhìn lại những gì đã qua, anh cảm thán: "So với mọi người, tôi thấy mình may mắn vì vẫn được sống với đam mê. Tôi hài lòng với công việc mình lựa chọn và chưa bao giờ thiếu đi sự say mê, nhiệt huyết với nghề".

Linh Tý loay hoay khi mất giọng, sau đó phải chuyển sang lĩnh vực diễn xuất dù từng được gọi là "thần đồng cải lương" FBNV

Linh Tý chia sẻ thêm quyết định rẽ hướng sang diễn xuất của anh được nghệ sĩ Linh Tâm ủng hộ dù cũng có chút chạnh lòng vì ông luôn mong con trai nối nghiệp mình: "Ba chưa bao giờ tỏ thái độ hay bắt tôi phải làm thế này, thế kia. Trước đây ba rất nghiêm khắc với tôi. Tôi nghĩ nhờ điều đó mà tôi có phép tắc như ngày hôm nay".



Thời điểm có những chuyển biến trong sự nghiệp, Linh Tý phải tự đi casting phim. Nhiều đạo diễn không tin con trai Linh Tâm có thể làm được, vì sợ anh còn ảnh hưởng nét diễn của sân khấu cải lương. Dần dần, bằng sự cố gắng và nghiêm túc với nghề, Linh Tý chứng minh năng lực của mình, góp mặt trong nhiều bộ phim như Những cơn mưa tình yêu, Lật mặt hung thủ, Trả giá, Đường chân trời, Cậu bé nước Nam, Lời nguyền lúc 0 giờ, Hương đồng nội…

Linh Tý từng khó chịu với danh xưng "con trai Linh Tâm". Song ở hiện tại, anh xem đó là điều để tự hào vì mọi người biết truyền thống nghệ thuật của gia đình TL

Diễn viên phim Ra giêng anh cưới em khẳng định chưa bao giờ nhờ ba ruột đi xin vai giúp: "Với mối quan hệ của mình, ba chỉ cần nói một tiếng là được. Nhưng tôi vẫn chọn tự lập, không thích dựa dẫm vào gia đình. Tôi đã rèn cho mình tính cách đó từ khi 13 tuổi, không để người thân phải lo lắng. Những gì đã chọn tôi sẽ có trách nhiệm với nó". Linh Tý nói thêm vì là con của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nên anh luôn cẩn trọng khi làm nghề để không ảnh hưởng đến tên tuổi của ba. "Đến ngày hôm nay, tôi tự tin vì chưa bao giờ làm gì khiến ba Linh Tâm phải mất mặt", diễn viên 8X dõng dạc.

Là con trai của một nghệ sĩ nổi tiếng, Linh Tý thừa nhận trước đây, anh làm gì cũng bị nói nhờ có ba hậu thuẫn. Thậm chí, nam diễn viên từng khó chịu vì liên tục bị gọi là con trai của nghệ sĩ Linh Tâm dù có cố gắng trong nghề. Song ở hiện tại, nam diễn viên vui vì mọi người đã gọi anh là Linh Tý. Hơn hết quan điểm của anh cũng có sự thay đổi: "Người ta còn gọi tôi là "con trai Linh Tâm", tức người ta còn biết gia đình tôi có truyền thống nghệ thuật".

Tôi và vợ hạ cái tôi xuống để giữ hạnh phúc gia đình

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Linh Tý còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn với diễn viên Bích Trâm, có với nhau một bé gái. Nói về những trường hợp "xô bát xô đũa", Linh Tý thừa nhận đó là giai đoạn 3 năm đầu khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

"Lúc đó, chúng tôi cứ tranh cãi hoài. Thậm chí có lúc cả hai tự tách nhau ra, không muốn sống chung nữa", Linh Tý kể. Sau này, cả hai ngồi lại nói chuyện với nhau, tự ý thức hạ cái tôi của mình xuống để giữ gìn hạnh phúc gia đình. "Sau 11 năm sống chung, chúng tôi hiểu nhau hơn và xem nhau như những người bạn đồng hành. Chỉ cần tôi nhìn thôi là vợ biết tôi muốn gì, và ngược lại", anh nói.

Linh Tý thừa nhận thời gian đầu kết hôn, anh và Bích Trâm gặp không ít mâu thuẫn, nhất là trong 3 năm đầu FBNV

"Trước đó, tôi sống độc thân quen rồi nên khi bước vào hôn nhân tôi bức xúc vì mất tự do. Sau này vì con cái, gia đình, cả hai giảm cái tôi lại để hòa hợp với nhau hơn. Hiện tại, cuộc hôn nhân của tôi rất bình đẳng, không ai sợ ai hết mà luôn tôn trọng, mang đến niềm vui, tiếng cười cho nhau. Có chuyện gì chúng tôi cũng đều kể cho đối phương nghe chứ không có chuyện giấu giếm", anh chia sẻ.

Là diễn viên, Linh Tý tiếp xúc với nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp. Anh cho rằng sự tin tưởng chính là yếu tố quyết định giúp cả hai gắn bó đến hiện tại. "Vợ tôi cũng là diễn viên, đóng với các bạn diễn nam khác. Tôi không biết ghen là gì", diễn viên Cuộc gọi lúc 0 giờ thẳng thắn.

Tổ ấm viên mãn của Linh Tý ở thời điểm hiện tại FBNV

Trước định kiến về việc "nghệ sĩ thường thay vợ đổi chồng", Linh Tý nói anh tin vào duyên số, khi đã hết duyên nợ thì có níu kéo cũng không được. "Ngày trước khi ba mẹ đổ vỡ, tôi giận lắm. Tôi nghĩ trong lòng rằng tại sao ba mẹ không giữ cho mình một gia đình. Càng lớn, tôi hiểu ra rằng hết duyên nợ mà bắt sống chung thì sẽ khó. Nghệ sĩ là người của công chúng nên có gì thì công chúng cũng có quyền phán xét", anh chia sẻ.

Hiện tại, Linh Tý đầu tư sân khấu kịch cùng với NSƯT Quốc Thảo. Đối với anh, đó không phải là một quyết định liều lĩnh mà là đam mê. "Tôi không tính đến chuyện lời hay lỗ. Chỉ xem đó là nơi để mình trở về làm việc và rèn luyện nghề", anh trải lòng.

Ngoài ra, anh còn tham gia đóng phim và làm sản xuất. Nam diễn viên nói ở hiện tại, anh cân nhắc khi lựa chọn dự án. Lý giải về điều này, con trai Linh Tâm cho hay: "Trước đây, có năm tôi chạy 6 phim vì phải kiếm tiền. Nhưng rồi tôi lại thấy các phim đó mình diễn không ra gì vì không tập trung. Bây giờ tôi quan trọng chất lượng hơn số lượng".