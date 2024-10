'Thần đồng guitar' Hàn Quốc Sungha Jung trở lại Việt Nam

Chương trình gồm 2 buổi biểu diễn: 20 giờ ngày 4.10 tại Nhà hát VOH Music One, TP.HCM và ngày 6.10 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội. Là một trong những đại diện xuất sắc của dòng guitar fingerstyle, Sungha Jung (28 tuổi) sẽ mang đến những sáng tác và bản chuyển soạn của mình trong không gian âm nhạc hứa hẹn trẻ trung và ấm áp.

Chơi guitar thành thạo từ khi 10 tuổi, Sungha Jung được mệnh danh "thần đồng guitar Hàn Quốc" và sớm trở nên nổi tiếng, đặc biệt trên YouTube (với gần 2 tỉ lượt xem và 7,18 triệu người theo dõi). Trong số 15 giải thưởng anh đã đạt được trên YouTube, có 6 giải "No.1". Tự sáng tác và chuyển soạn rất nhiều bản nhạc với phong cách đa dạng (trong đó, bản cover nhạc phim Cướp biển vùng Caribbean thu hút 64 triệu lượt xem), Sungha Jung đã phát hành album solo thứ 10 All The Best, ra mắt tháng 8.2024.

Tour diễn Sungha Jung Live in Vietnam 2024 do Wind Strings Music hợp tác cùng Vietnam Fingerstyle Guitar Organization tổ chức ẢNH: NSCC

Thời gian qua, Sungha Jung được mời hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và trên thế giới: 2NE1, G-Dragon, Jason Mraz, Tommy Emmanuel, Kotaro Oshio, Andy McKee, Trace Bundy… cũng như có tour diễn tại nhiều nước: Pháp, Mỹ, Úc, Đan Mạch, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc…

Những cây guitar của Sungha Jung luôn là loại sản xuất riêng. Vốn là một cậu bé hay mắc cỡ, đến nay anh vẫn thích việc chơi nhạc cho mọi người lắng nghe nhưng không muốn nói chuyện trước đám đông. Có thể đó là lý do cho tới bây giờ, anh không gia nhập vào hãng thu âm hay công ty sản xuất âm nhạc nào. Sungha cũng từng nói rằng anh muốn trở thành một nghệ sĩ guitar mang tới niềm vui, hạnh phúc, và thoải mái cho mọi người.

Tại VN, Sungha Jung được biết đến và hâm mộ chủ yếu qua những bản nhạc trên YouTube trong hơn 15 năm qua. Anh là nghệ sĩ guitar fingerstyle nước ngoài đầu tiên lưu diễn và trở lại VN nhiều lần.