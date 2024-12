Than Dương Huy - TKV đón nhận tấn than thứ 2,5 triệu trong năm 2024

9 giờ 51 phút ngày 18.12, tấn than thứ 2,5 triệu được vận chuyển qua hệ thống băng tải của lò giếng mỏ Khe Tam, Công ty than Dương Huy, đánh dấu mốc lịch sử sản xuất được 2,5 triệu tấn than khai thác hầm lò năm nay, đạt công suất thiết kế của Dự án khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam.

Công ty than Dương Huy - TKV khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành tích sản xuất 2,5 triệu tấn than năm 2024

Năm 2024, Công ty than Dương Huy được TKV giao kế hoạch khai thác than 2,475 triệu tấn, với việc hoàn thành tấn than 2,5 triệu, doanh nghiệp này đã vượt mức kế hoạch năm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân biểu dương nỗ lực của công ty trong thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại,… để vượt kế hoạch sản xuất được giao, và cho rằng thành tích này mở ra bước tiến mới, giúp duy trì và nâng cao sản lượng khai thác than của công ty, đóng góp sản lượng than cho TKV và cho phát triển kinh tế đất nước.

Ông Ngô Hoàng Ngân đề nghị Công ty than Dương Huy duy trì nhịp độ sản xuất, phấn đấu công suất 2,5 triệu tấn/năm của mỏ Khe Tam trong 5 -10 năm tới.