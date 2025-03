Thận trọng mua vàng ở sát 100 triệu đồng/lượng

Giá vàng tiến tới mức 100 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 18.3 tăng sốc hơn 2 triệu đồng mỗi lượng và tiến sát mức giá 99 triệu đồng/lượng. Các công ty SJC, Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… mua vàng miếng SJC với giá 96,7 triệu đồng, bán ra 98,2 triệu đồng vào cuối ngày 18.3.

Giá vàng nhẫn ở mức cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng nhẫn cũng tương tự, tăng từ 1,9 - 2,1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu có mức giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường khi bán ra 98,8 triệu đồng/lượng, mua vào lên 97,25 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng giá mua lên 97,1 triệu đồng, bán ra 98,6 triệu đồng; Tập đoàn Doji tăng mỗi lượng vàng nhẫn lên 97,2 triệu đồng, bán ra 98,7 triệu đồng; Công ty SJC có giá bán vàng nhẫn mềm hơn các đơn vị khác, ở mức 98,2 triệu đồng/lượng, mua vào 96,6 triệu đồng…

Giá vàng trong nước đã lên mức cao nhất từ trước đến nay, áp sát 99 triệu đồng/lượng và nếu cứ đà này chỉ trong 1 - 2 phiên nữa sẽ cán mốc 100 triệu đồng/lượng, mức mà chưa lâu trước đó, không ai tưởng tượng được. So với đầu tháng 3, giá vàng miếng SJC đã tăng 7,4 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 7,5%; vàng nhẫn tăng 8,1 triệu đồng, tăng gần 9%. Tính chung chưa đầy 3 tháng đầu năm 2025, giá vàng trong nước đã tăng từ 13,9 - 14,3 triệu đồng/lượng, tương đương tăng khoảng 16,5%. Giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên của kim loại quý thế giới. Vàng thế giới liên tục xác lập các đỉnh trong ngày, mức cao nhất lên 3.029 USD/ounce, tăng tổng cộng 30 USD/ounce. Vàng tăng hơn 5% chỉ trong một tháng qua, nâng mức tăng giá trong một năm qua lên hơn 40,5% khi thêm 873 USD/ounce.

Theo chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, lý do làm giá vàng tăng mạnh là chiến tranh thương mại gia tăng khi Mỹ liên tục áp thuế đến nền kinh tế lớn, khiến nhà đầu tư lo ngại. Khi đó dòng tiền có xu hướng tìm vào những nơi trú ẩn an toàn, trong đó có vàng. Một yếu tố nữa cũng hỗ trợ giá vàng tăng chính là USD có xu hướng giảm giá. Ngoài ra, nhiều tổ chức quốc tế cũng có xu hướng mua lại vàng sau thời gian yên ắng. Giá vàng trong nước bị tác động chủ yếu từ giá thế giới. Tuy nhiên mức độ tác động vào vàng miếng, vàng trang sức hay vàng nhẫn sẽ khác nhau. Vì vàng miếng được quản lý chặt hơn nên mức độ tác động từ chính sách cao hơn vàng nhẫn hay vàng trang sức. Do đó mới có hiện tượng trước đây vàng miếng luôn cao hơn vàng nhẫn, vàng trang sức nhưng hiện nay với mục tiêu đưa giá vàng tiệm cận với giá thế giới của vàng miếng nên tốc độ tăng của vàng nhẫn cao hơn. Ngược lại nếu giá vàng thế giới giảm có thể giá vàng nhẫn cũng có khả năng giảm mạnh hơn vàng miếng.

Bán vàng chập chờn

Vàng tăng cao, nhiều người lại nhấp nhổm. Nhưng mua vàng ở thời điểm này không dễ. Sáng 18.3, nhiều khách hàng chờ đợi tại Công ty Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) nhưng đến sau 10 giờ 30, cửa hàng thông báo hạn chế chỉ bán cho mỗi khách 1 chỉ vàng nhẫn. Không lâu sau đó, nhân viên thông báo đã hết vàng nhẫn và khách có nhu cầu mua thì quay lại vào buổi chiều. Riêng vàng miếng SJC không có hàng. Đến 17 giờ cùng ngày, vàng nhẫn đã có trở lại, nhân viên ở đây thông báo mỗi khách hàng sẽ được mua 5 chỉ vàng nhẫn, riêng vàng miếng SJC vẫn không có hàng.

Tương tự, tình trạng không có vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn cũng thường xuyên diễn ra tại hệ thống trung tâm vàng bạc đá quý PNJ. Hôm qua 18.3, nhân viên PNJ cho biết toàn hệ thống cửa hàng của công ty trên cả nước không có vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn. Khách có thể tham khảo mua vàng nữ trang như dây chuyền, nhẫn, lắc tay… Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC ngày 18.3 cũng hạn chế bán cho mỗi khách hàng 3 lượng vàng, cũng có thời điểm không hạn chế. Theo thông tin từ Công ty SJC, tùy thời điểm trong ngày, khách hàng đến bán vàng bao nhiêu thì công ty bán lại vàng cho khách bấy nhiêu. Trường hợp khách đến bán nhiều thì công ty sẽ bán lại cho khách khối lượng tăng lên. Ghi nhận tại Công ty SJC trong ngày 18.3, một số khách hàng mang vàng bán chốt lời khi giá ở mức cao. Tuy nhiên vẫn xuất hiện một số khách đến mua vào vì kỳ vọng giá còn tiếp tục tăng.

Ông Phan Dũng Khánh cảnh báo, việc giá vàng liên tục lập đỉnh lịch sử cũng đang tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư có thể "đu đỉnh" bất cứ lúc nào nếu không có chiến lược phù hợp, nhất là những người chỉ xác định vàng là kênh lướt sóng. Trừ trường hợp nhà đầu tư xác định nắm giữ vàng dài hạn 5 - 10 năm còn đầu tư ngắn hạn thì rủi ro bất cứ lúc nào. "Dù giá có thể tiếp tục tăng tiếp, ngày mai cao hơn hôm nay và tuần sau cao hơn tuần này nhưng việc liên tục phá đỉnh cũng đồng nghĩa với khả năng mua phải đỉnh bất cứ lúc nào. Vì vậy nhà đầu tư nên phân bổ danh mục tài sản hợp lý mà không nên tất tay vào vàng. Tỷ trọng vàng không nên vượt quá 50% trong danh mục đầu tư. Tốt nhất nên giữ vàng chiếm tỷ trọng 10 - 20% trong danh mục. Đặc biệt cần lưu ý hoàn toàn ko nên vay tiền mua vàng hoặc vay vàng để bán khống. Vì với mức giá mà chúng ta liên tục nghe là lịch sử thì rủi ro đặc biệt trong ngắn hạn sẽ càng lớn nên dù chỉ cần đảo chiều nhẹ nhàng thì mức thua lỗ cũng sẽ rất lớn".