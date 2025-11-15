Tháng 11, Kia ưu đãi lớn nhất trong năm cho New Carnival và nhiều dòng xe

Đây là thời điểm tốt nhất trong năm để sở hữu các mẫu xe Kia thế hệ mới với thiết kế mới, công nghệ mới, đi đầu xu hướng với giá bán dễ tiếp cận.

Kia ưu đãi lớn nhất trong năm cho New Carnival và các mẫu xe New Sonet, New Seltos, Carens

Kia New Carnival đạt mốc 27.000 xe, tri ân khách hàng yêu mến và tin chọn với ưu đãi lớn nhất trong năm lên đến 80 triệu đồng. Mẫu xe 7 chỗ cao cấp cỡ lớn tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong xu hướng mới về công nghệ xanh Hybrid đồng thời chinh phục nhiều nhóm khách hàng với tùy chọn hàng ghế 2 VIP sở hữu nhiều tính năng cao cấp cùng tùy chọn 6 màu nội thất mới đẳng cấp cho các phiên bản Signature, tiên phong tạo ra xu hướng mới khi lựa chọn xe cho khách hàng trong phân khúc cao cấp cỡ lớn, tạo nên dấu ấn khác biệt và tôn vinh vị thế chủ sở hữu. Với ưu đãi lớn nhất trong năm, Kia New Carnival là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng mong muốn sở hữu một mẫu xe cao cấp cỡ lớn nhưng vẫn có giá bán dễ tiếp cận, đồng thời thể hiện được phong cách riêng trong xu hướng lựa chọn xe hiện đại.

Kia New Carnival ưu đãi lớn nhất trong năm lên đến 80 triệu đồng

New Sorento - Mẫu xe SUV 7 chỗ cao cấp thế hệ mới vừa ra mắt đã chinh phục nhiều khách hàng với doanh số vượt mong đợi nhờ thiết kế bề thế, sang trọng cùng công nghệ vượt trội, an toàn thông minh và khả năng vận hành mạnh mẽ ấn tượng cùng tùy chọn gói trang bị AWD gồm: Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic và chế độ địa hình. Trong tháng 11, khách hàng khi sở hữu New Sorento sẽ có thêm tùy chọn 6 màu nội thất cá nhân hóa đẳng cấp theo nhu cầu, mang đến trải nghiệm tiện nghi đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong công việc hàng ngày cũng như các chuyến đi dài ngày cùng gia đình. Giá bán các phiên bản cao cấp của New Sorento từ 1.249 tỉ đồng.

Kia New Sorento thêm tùy chọn màu nội thất cá nhân hóa cao cấp từ tháng 11

Kia Sportage - mẫu C-SUV đột phá trong thiết kế, trẻ trung và mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thể thao cùng tiện nghi công nghệ hàng đầu phân khúc. Mẫu xe là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích chinh phục thử thách với cảm giác lái phấn khích, khác biệt. Khách hàng mua Kia Sportage trong tháng 11 sẽ được hưởng ưu đãi lên đến 30 triệu đồng (tùy phiên bản), giá bán chỉ từ 819 triệu đồng và có thêm tùy chọn màu nội thất cá nhân hóa đẳng cấp theo nhu cầu.

Kia Sonet, Seltos, Carens – Các mẫu xe SUV đô thị của Kia với thiết kế hiện đại, thời trang và công nghệ tiện nghi dẫn đầu xu hướng luôn là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng.

Kia Sonet - mẫu xe dẫn đầu doanh số trong phân khúc nổi bật với thiết kế thời trang, trẻ trung, linh hoạt trong đô thị với mức giá bán tốt nhất phân khúc. Trong tháng 11, mẫu xe được ưu đãi 30 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ, giá bán chỉ từ 485 triệu đồng.

Kia New Sonet - Mẫu xe SUV đô thị dẫn đầu doanh số trong phân khúc sử dụng động cơ xăng

Kia Seltos - mẫu xe "smart SUV" mạnh mẽ và đậm chất thể thao, trang bị tiện nghi hàng đầu xu hướng nhận được ưu đãi đến 59 triệu, tương đương 50% lệ phí trước bạ, sau ưu đãi giá bán chỉ từ 574 triệu đồng.

Kia Carens với không gian 7 chỗ rộng rãi hàng đầu phân khúc cùng nhiều trang bị tiện nghi hiện đại, được ưu đãi 30 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi chỉ từ 589 triệu đồng.

New Morning – Mẫu xe đô thị thời trang và hiện đại đang được nhiều khách hàng yêu thích và đón nhận. Với những thay đổi trẻ trung, cá tính, New Morning thế hệ mới là mẫu xe phù hợp cho những khách hàng nữ yêu thích sự linh hoạt, hiện đại và thời trang, thể hiện phong cách riêng.

Kia New Morning - Mẫu xe thời trang dành cho khách hàng nữ

Bên cạnh các mẫu xe SUV thế hệ mới, các mẫu xe sedan Kia đang sở hữu mức giá cạnh tranh nhất trong phân khúc với ưu đãi cao nhất lên đến 90 triệu đồng tùy mẫu xe, phiên bản. Trong đó, Kia K5 ưu đãi cao nhất đến 90 triệu đồng, tương đương hơn 100% lệ phí trước bạ. Kia K3 giảm 50 triệu cho phiên bản 1.6 Turbo và bổ sung thêm phiên bản mới 1.6 AT Premium với nhiều trang bị hiện đại và cao cấp cùng giá bán cạnh tranh; Kia Soluto được ưu đãi 17- 52 triệu đồng tương đương 100% lệ phí trước bạ. Giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe Kia sedan chỉ từ 334 triệu đồng.

Với dịch vụ sau bán hàng thuận tiện theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu tại hệ thống hơn 100 showroom, đại lý rộng khắp trên toàn quốc, Kia mang đến cơ hội tốt nhất trong năm cho khách hàng sở hữu nhiều mẫu xe Kia thế hệ mới đa dạng các phân khúc với giá bán dễ tiếp cận, phù hợp khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng xe của từng khách hàng trong dịp cuối năm. Các mẫu xe Kia thế hệ mới đang được Kia Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành 5 năm/150.000 km mang đến sự an tâm cho khách hàng khi có nhu cầu sở hữu ô tô phục vụ di chuyển cho công việc và gia đình trong dịp Giáng sinh và tết 2026.