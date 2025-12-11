Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Tháng 12 ưu đãi lên đến 75 triệu đồng khi mua Veloz Cross

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
11/12/2025 09:30 GMT+7

Tháng 12, Toyota tiếp tục triển khai ưu đãi cho Veloz Cross với 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, giúp khách hàng mua xe với chi phí hợp lý hơn.

Chương trình khuyến mại tháng 12 diễn ra từ nay đến hết ngày 31.12.2025, với mức khuyến mại 100% thuế trước bạ và quà tặng một năm bảo hiểm thân vỏ, tương đương mức giảm đến 75 triệu đồng cho khách hàng mua Veloz Cross và 69.3 triệu đồng khi mua Avanza Premio.

Tháng 12 ưu đãi lên đến 75 triệu đồng khi mua Veloz Cross - Ảnh 1.

Toyota cũng triển khai đồng thời các gói vay phù hợp với đa dạng nhu cầu. Theo đó, khách mua trả góp bộ đôi MPV được hưởng lãi suất thấp chỉ từ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu, tương đương số tiền trả góp mỗi tháng chỉ từ 4.6 triệu đồng/ tháng - mức thấp trong bối cảnh lãi suất ngân hàng biến động liên tục.

Với đối tượng có nguồn thu nhập ổn định như cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (giáo viên, y bác sĩ, lực lượng vũ trang, viên chức); nhân sự thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; nhân viên các nhà cung cấp/đối tác/hệ thống đại lý của Toyota, hãng triển khai chương trình "Trả trước 0 đồng" với lãi suất từ 7,99%/năm cố định trong 2 năm - tương đương mức trả góp chỉ từ 8.1 triệu đồng/tháng khi mua Veloz Cross.

Nhờ ưu đãi hấp dẫn cùng chính sách tài chính đa dạng kết hợp sức mua thị trường khởi sắc và chất lượng sản phẩm được người dùng khẳng định, doanh số Veloz Cross được dự báo sẽ còn tăng tốt trong tháng cuối năm 2025.

