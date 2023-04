Tháng 3, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 18,6% so với tháng 2

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 29,57 tỉ USD và nhập khẩu ước đạt 28,92 tỉ USD. Lũy kế trong 3 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của VN ước đạt 154,27 tỉ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 79,17 tỉ USD, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2022 và nhập khẩu ước đạt 75,1 tỉ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, trong 3 tháng năm nay, cả nước vẫn xuất siêu 4,07 tỉ USD, cao hơn cùng kỳ năm 2022 với xuất siêu 1,87 tỉ USD.

Trong 3 tháng đầu năm nay ghi nhận nhiều nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 như: gạo tăng 30,2%; rau quả tăng 10,6%; nhân điều tăng 14,2%. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm mạnh như: gỗ và sản phẩm gỗ, sắt thép giảm hơn 28%; giày dép, máy móc thiết bị giảm trên 17%; điện thoại và linh kiện giảm 10,9%. Ở chiều nhập khẩu, trong 3 tháng qua ghi nhận nhiều nhóm hàng sụt giảm mạnh: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 12,4%; nguyên phụ liệu thuốc lá giảm 77%...