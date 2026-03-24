Thời sự

Tháng 5 phải trình Chính phủ phương án tăng lương cơ sở

Thu Hằng
Thu Hằng
24/03/2026 11:00 GMT+7

Trong tháng 5, Bộ Nội vụ phải hoàn thiện và trình Chính phủ nghị định điều chỉnh lương cơ sở, làm căn cứ triển khai cải cách tiền lương từ ngày 1.7.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 143/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp rà soát nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác từ nay đến cuối năm của Bộ Nội vụ, trong đó có nội dung liên quan đến phương án tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan. 

Tháng 5 phải trình Chính phủ phương án tăng lương cơ sở. - Ảnh 1.

Chính phủ hạn định trong tháng 5, Bộ Nội vụ phải hoàn thành nghị định về điều chỉnh lương cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm của thông báo là cải cách chính sách tiền lương. Bộ Nội vụ được giao chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể theo lộ trình, đồng thời trực tiếp báo cáo Phó thủ tướng vào ngày 30.3.

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát toàn bộ nhiệm vụ năm 2026, bảo đảm không để xảy ra tình trạng chậm, muộn. Trước mắt cần hoàn thiện và trình Chính phủ các nghị định quan trọng như: hướng dẫn luật Viên chức (trước 30.4), nghị định điều chỉnh lương cơ sở từ 1.7 (hoàn thành ngày 30.5), và nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố (trước 30.4).

9 nhóm đối tượng dự kiến được tăng lương cơ sở từ 1.7

Đối với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ được yêu cầu tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp cơ sở, đồng thời tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bộ cũng sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, dự kiến diễn ra vào tháng 6.2026; hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc công nhận đơn vị hành chính đô thị cấp xã trong cùng thời gian.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cần chủ động phối hợp với các địa phương đang xây dựng đề án thành lập thành phố, bảo đảm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.

Ngay sau khi Ban Chấp hành T.Ư có chỉ đạo, Bộ Nội vụ phải khẩn trương tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên và nhân sự cụ thể của Chính phủ khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trình Quốc hội chậm nhất ngày 28.3.2026.

Trong lĩnh vực lao động, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung xây dựng hai đề án lớn liên quan đến nâng cao năng suất lao động và hoàn thiện cơ chế đại diện người lao động, báo cáo trước ngày 10.4.

Tin liên quan

Tăng lương hưu: tăng 4,5% cộng 200.000 đồng hay tăng 8% lợi hơn?

Tăng lương hưu: tăng 4,5% cộng 200.000 đồng hay tăng 8% lợi hơn?

Bộ Nội vụ đang đề xuất 2 phương án tăng lương hưu từ ngày 1.7 với cách tính khác nhau: cộng thêm 200.000 đồng kết hợp tăng tỷ lệ 4,5%, hoặc tăng đồng loạt 8%. Mỗi phương án có tác động khác nhau đến từng nhóm người hưởng, đặc biệt là người có mức lương thấp.

