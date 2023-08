Tháng ‘cô hồn’ nên mua và không mua gì?

Tháng 7 kiêng kỵ những gì?

Để tránh vận xui vào tháng này, người Việt lưu truyền nhiều điều cấm kỵ với hy vọng cuộc sống được an yên, công việc làm ăn được suôn sẻ, thuận lợi. Những việc hạn chế làm vào tháng Ngâu thường là những sự kiện lớn, có tính chất quan trọng như cưới hỏi, khai trương, đi xa, đặc biệt là đòi nợ, xuất tiền.

Riêng đối với lĩnh vực bất động sản, khi mà các giao dịch tính bằng đơn vị hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng, lẽ dĩ nhiên, tháng Ngâu thường được coi là tháng "đóng băng" khi mà chủ đầu tư e dè không "bung" hàng còn khách hàng lại mang tâm lý "ngại" xuống tiền. Đâu đó vẫn có một vài đơn vị đưa ra chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư, đi ngược lại xu hướng chung của thị trường thời điểm này, tuy vậy, lượng giao dịch vẫn ở tình trạng không đáng kể. Điểm sáng nổi bật duy nhất có thể tính đến gọi tên đất sinh phần và công viên nghĩa trang, bởi những năm gần đây, vào tháng Ngâu, các giao dịch ở phân khúc này duy trì ổn định, thậm chí, có nhiều nơi còn sôi động hơn so với ngày thường.

Lý giải nguyên nhân, nhiều chuyên gia cho rằng đất sinh phần là nơi được lựa chọn kỹ càng để chuẩn bị cho việc xây dựng mộ phần, thờ cúng tổ tiên. Người Việt cho rằng "Trần sao Âm vậy", khi mất đi, con người vãng sanh đến một cuộc sống mới, do đó, đất sinh phần thường được lựa chọn với những tiêu chí khắt khe. Thuở xưa, nhiều gia đình có điều kiện còn mời thầy phong thủy cao tay về để chọn mảnh đất vượng khí để mai táng cho người đã khuất bởi họ tin rằng mảnh đất tốt sẽ dẫn vượng khí về cho gia chủ, thu hút tài lộc và giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Mặt khác, tháng 7 Âm lịch cũng là mùa Vu Lan báo hiếu, mùa mà những đứa con gửi gắm lòng biết ơn đến mẹ cha, bày tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành và tổ tiên. Xã hội càng hiện đại, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, quỹ đất sạch bị thu hẹp lại, việc chuẩn bị đất sinh phần cho bản thân và gia đình ngày càng được nhiều người chú trọng từ khi còn rất sớm. Trái với quan niệm cho rằng mua đất sinh phần là xui xẻo, ngày nay nhiều người đã chuẩn bị trước cho các bậc thân sinh như phần quà gửi gắm trọn vẹn lòng hiếu thảo. "Mới đầu chị cũng sợ mẹ giận, bà đang khỏe mạnh mà tính đường quàng cho bà, nhưng sau khi biết chuyện, bà vui lắm, còn đùa với chị là nhờ chị mới biết trước "hộ khẩu" tương lai ở đâu, mẹ vui, mình cũng coi như trọn chữ Hiếu vậy", Chị An - khách hàng một hoa viên tại TP.HCM cho biết.

Tận dụng "thời cơ vàng", nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng vào tháng 7 âm lịch, nhiều nơi ghi nhận lượng giao dịch tăng lên gấp hai, ba, thậm chí là bốn lần so với trước đó. Do nhu cầu của khách hàng, các vùng đất có địa thế hợp phong thủy, rộng rãi, thoáng mát, thuận tiện cho việc di chuyển được "lùng" mua nhiều nhất.

Hoa viên Bình An – món quà mùa Vu Lan dâng mẹ cha

Hoa viên Bình An - món quà mùa Vu Lan dâng mẹ cha Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không

Người Việt lớn lên, thấm nhuần tinh thần đạo hiếu, lễ nghĩa từ những câu ca dao, tục ngữ, lời ru điệu hò đầy tình thương yêu của mẹ, của bà. Nét đẹp truyền thống ấy được lưu giữ qua ngàn đời và hiển hiện trong đời sống thường nhật: vâng lời cha mẹ, phụng dưỡng tận tâm khi cha mẹ về già, chăm lo hương hỏa khi đấng sinh thành mất đi. Vậy nên, việc chọn sẵn đất sinh phần cho cha mẹ cũng là hành động thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính của con cái đối với cha mẹ.

Chớm Ngâu, lại một mùa Vu Lan nữa đang về, bên những nhành hoa trắng, hoa đỏ cài áo là nỗi nhớ thổn thức khôn nguôi về những kỷ niệm với mẹ cha. Để mùa Vu Lan năm nay thêm phần ý nghĩa và trọn vẹn, hãy cùng người thân đến với đại lễ Vu Lan thường niên tại Hoa viên Bình An để lắng mình trong những cảm xúc bất tận về chữ Hiếu, để trải nghiệm không gian ấm cúng, trang trọng đượm hương sắc nhà Phật, và biết rằng ở nơi đây, người đã khuất chưa bao giờ bị lãng quên. Tọa lạc cách TP.HCM chỉ 30 phút di chuyển, Hoa viên Bình An sở hữu vị thế phong thủy Tứ linh hội tụ - Long mạch vượng gia với nền đất tự nhiên cao hình mai rùa, dễ dàng bồi đắp thịnh vượng, tập trung vượng khí cho phúc phần con cháu về sau. Với hệ thống cảnh quan được thiết kế riêng phù hợp phong thủy Á Đông cùng lối kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc, Hoa viên Bình An tự hào là "của để dành" đầy ý nghĩa, một chốn về lý tưởng cho một khởi đầu mới viên mãn.

