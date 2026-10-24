'Thằng Cò' Phùng Ngọc, Hùng Thuận lặng lẽ viếng đám tang đạo diễn 'Đất phương Nam'

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền, Phùng Ngọc, Hùng Thuận (từ phải sang) đến viếng, thắp hương tiễn biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn Ảnh: Đạo diễn Nhâm Minh Hiền cung cấp

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM vào chiều 22.10, sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương trong lòng đồng nghiệp, học trò và nhiều thế hệ diễn viên. Trưa ngày 23.10, đạo diễn Nhâm Minh Hiền cùng diễn viên Hùng Thuận (vai An) và Phùng Ngọc (vai Cò) đã đến thắp hương tiễn biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - người đã góp phần tạo nên bộ phim Đất phương Nam và những vai diễn gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Nhâm Minh Hiền chia sẻ những dòng tiễn biệt người thầy đầu tiên trong nghề. Ông viết: "Sáng nay em cùng An và Cò (Hùng Thuận, Phùng Ngọc) đến Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhìn mặt anh lần cuối. Chúng em quỳ trước di ảnh, cầm nén nhang trên tay mà không ai nói được câu nào".

Theo đạo diễn Nhâm Minh Hiền, những câu chuyện xoay quanh Đất phương Nam có thể kể nhiều ngày vẫn chưa hết, bởi mỗi thành viên trong ê kíp đều có những kỷ niệm riêng với bộ phim, nhưng trong những ký ức ấy luôn có sự hiện diện của đạo diễn Vinh Sơn.

Tang lễ của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp, với sự hiện diện của người thân, đồng nghiệp và nhiều thế hệ nghệ sĩ từng gắn bó với ông Ảnh: Ảnh: Đạo diễn Nhâm Minh Hiền cung cấp

An và Cò của Đất phương Nam đến viếng đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - người đã trao cho Hùng Thuận và Phùng Ngọc những vai diễn để đời Ảnh: Đạo diễn Nhâm Minh Hiền cung cấp

Năm 1997, đạo diễn Vinh Sơn đưa hai nhân vật An và Cò từ trang sách của nhà văn Đoàn Giỏi lên màn ảnh. Gần 30 năm trôi qua, Hùng Thuận và Phùng Ngọc đã trưởng thành, có gia đình riêng nhưng vẫn được nhiều khán giả nhớ đến qua tên gọi gắn liền với bộ phim. Với Nhâm Minh Hiền, Đất phương Nam không chỉ là dấu ấn của điện ảnh truyền hình Việt Nam mà còn gắn với hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ khán giả.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền cũng bày tỏ lòng biết ơn khi nhắc về người thầy đã dìu dắt mình những bước đầu tiên trong nghề. Ông viết: "Còn em, em làm được đạo diễn phim truyền hình như hôm nay là nhờ anh là người thầy đầu tiên chỉ dạy. Anh dạy em nghề, dạy em cách nhìn con người trước khi nhìn khung hình. Và em cũng thật tự hào khi là một mảnh ghép nhỏ trong hành trình phim Đất phương Nam, lặn lội khắp nơi tìm mấy trăm đứa nhỏ suốt 3 tháng, tìm được hai đứa Hùng Thuận và Phùng Ngọc cho anh và anh phó đạo diễn Nguyễn Hậu. Hai đứa nó là cơ duyên khó mà giải thích được, giống như ý trời vậy đó".

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền xúc động tiễn biệt đạo diễn Vinh Sơn

Chia sẻ thêm với chúng tôi, đạo diễn Nhâm Minh Hiền cho biết không khí tang lễ khiến ông xúc động bởi sự ấm áp, trang nghiêm và sự hiện diện đông đủ của các thành viên trong gia đình đạo diễn Vinh Sơn.

Các thế hệ trong gia đình, từ con cháu ở nước ngoài đến những người thân bên nội, ngoại, đều trở về, tiễn biệt người đã khuất. Hình ảnh những người thân đeo khăn tang, có mặt bên nhau ngay sau khi đạo diễn Vinh Sơn qua đời, khiến Nhâm Minh Hiền không khỏi xúc động.

Với Nhâm Minh Hiền, đạo diễn Vinh Sơn là người thầy đầu tiên dẫn dắt ông vào nghề, truyền cho ông niềm đam mê, sự nghiêm túc và quyết liệt trong công việc Ảnh: Đạo diễn Nhâm Minh Hiền cung cấp

Một điều khác để lại ấn tượng sâu sắc với ông là sự có mặt của những người làm nghề qua nhiều thế hệ. Các đồng nghiệp trong lĩnh vực phim ảnh, truyền hình, những người từng gắn bó với ê kíp sản xuất, bạn bè và học trò của cố đạo diễn đã chủ động đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự, góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp. Ông cũng xúc động khi nhìn thấy gương mặt đạo diễn Vinh Sơn vẫn giữ những đường nét thân quen, với bộ râu như sinh thời, tựa như ông chỉ đang chìm vào giấc ngủ...