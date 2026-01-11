Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thắng đậm tỉ số 8-1, HLV Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại vẫn chưa hài lòng lối chơi của cầu thủ
Video Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Võ Hiếu
11/01/2026 16:38 GMT+7

Dù giành chiến thắng áp đảo 8-1 trước Trường ĐH Quốc tế Miền Đông (EIU), HLV Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (COFER) vẫn bày tỏ sự chưa hài lòng với lối chơi của các học trò tại trận mở màn ở giải bóng đá TNSV THACO cup 2026.

Sáng 10.1, bước vào trận đấu đầu tiên với quyết tâm cao trước đội bóng Trường ĐH Quốc tế Miền Đông. Đội bóng COFER nhanh chóng áp đặt thế trận và liên tục ghi bàn, tạo ra khoảng cách lớn 6-0 ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng áo xanh, khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 8-1.

Thắng đậm tỉ số 8-1, HLV Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại vẫn chưa hài lòng lối chơi của cầu thủ

Tuy nhiên, phía sau tỉ số cách biệt là những băn khoăn của ban huấn luyện. Theo đánh giá của HLV Trần Ngọc Nhớ, các cầu thủ vẫn chưa kiểm soát tốt cảm xúc thi đấu, dẫn đến việc phải nhận thẻ phạt. Đây là điểm mà ban huấn luyện cho rằng toàn đội cần sớm điều chỉnh để tránh bất lợi ở những trận đấu tiếp theo.

HLV Trần Ngọc Nhớ vẫn chưa hài lòng khi các học trò phải nhận thẻ vàng và liên tục bị thổi phạt, dù đội bóng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng với tỉ số cách biệt.

Chiến thắng trong trận mở màn đã giúp COFER có lợi thế lớn trong cuộc đua tại TNSV THACO cup 2026, nhưng với ban huấn luyện, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Đội bóng vẫn cần điều chỉnh lối chơi, nâng cao tính kỷ luật và sự ổn định nếu muốn tiến xa hơn ở giải đấu năm nay.

