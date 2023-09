Thang dây, bình chữa cháy khan hàng sau vụ cháy chung cư mini

"Cháy" thang dây, bình cứu hỏa

Sáng 13.9, sau khi đọc tin tức về vụ cháy chung cư mini trên báo, chị Nguyễn Thị Tuyết Minh đang sống ở chung cư Q.Thanh Xuân đã quyết định lên Shopee đặt mua chiếc thang dây thoát hiểm. "Tôi đọc thấy có gia đình cả nhà thoát chết trong gang tấc nhờ thang dây, nhà tôi ở tầng 4 nên cũng mua thang dây 10 m. Cẩn tắc vô áy náy, mình mua dự phòng trong nhà cũng yên tâm hơn".

Các thiết bị PCCC được rao bán nhiều trên mạng xã hội sau vụ cháy chung cư mini T.H

Trên các sàn thương mại điện tử, các chợ của cư dân một số khu chung cư cao tầng, các mặt hàng phòng cháy chữa cháy (PCCC) như thang dây, mặt nạ bỗng nhiên đắt hàng trong 2 ngày qua.

Chị Minh Khoa, bán hàng online tại một khu chung cư trên đường Minh Khai (Q.Hai Bà Trưng), cho biết: "Bình thường tôi bán các mặt hàng gia dụng, sau vụ cháy có người bạn làm bên phân phối thiết bị phòng cháy chữa cháy nên tôi nhập thêm thang dây về bán. Chỉ sau 1 ngày đăng tin, đã có hơn 50 đơn đăng ký mua. Đa phần khách hàng ở chung cư chọn thang dài từ 10 - 20 m. Vì nhiều người mua, số lượng lớn nên không thể có hàng ngay, phải sau 1 tuần tôi mới trả hàng cho khách".

Khảo sát trên thị trường, thang dây bán theo độ dài, giá từ 75.000 - 85.000 đồng/m, với nhiều loại, từ 5 - 30 m, mỗi chiếc thang dây có cả móc ở đầu. Dây cứu sinh (bán theo kg) giá từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, loại ngoại nhập giá 35.000 đồng/m. Bình chữa cháy loại nhỏ, từ 1 - 5 kg có giá từ 120.000 - 500.000 đồng/bình. Mặt nạ phòng độc từ 100.000 - 1,6 triệu đồng/chiếc.

Người dân đi mua sắm thiết bị PCCC (ảnh minh họa) NGỌC THẮNG

Trong khi đó, nhiều cửa hàng bán trang thiết bị bảo hộ trên phố Nguyễn Du, Yết Kiêu, Lê Duẩn (Q.Hai Bà Trưng), Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân) cho biết, hiện tại không còn các thiết bị PCCC như thang dây, bình chữa cháy, mặt nạ chống khói độc… để bán.

Bà Nguyễn Thị Đức, chủ cửa hàng thiết bị bảo hộ lao động Đức Thủy, P.Lê Duẩn (Q.Hai Bà Trưng), cho hay, chỉ trong buổi sáng ngày 13.9, toàn bộ thang dây của cửa hàng đã bán hết sạch. "Bình thường rất ít người hỏi mua, mỗi loại chúng tôi chỉ dự trữ ở cửa hàng khoảng 10 chiếc, còn lại nhập từ nhà cung cấp theo nhu cầu đặt hàng. Hai ngày nay rất nhiều khách hàng hỏi mua thang dây thoát hiểm nhưng chúng tôi đã "cháy" hàng. Nhiều người quay sang mua dây cứu sinh loại chuyên dùng cho thợ sơn đu dây, lau kính các tòa nhà cao tầng".

Theo những người bán hàng, do nhu cầu tăng đột biến, nên phải sang đầu tuần sau, các mặt hàng PCCC mới về. "Ngày thường thì không ai hỏi, giờ thì khách mua hàng tăng chóng mặt. Nhiều người còn sẵn sàng đặt cọc để lấy hàng sớm, nhưng chúng tôi không nhận. Chúng tôi bán mặt hàng này quanh năm, giữ giá không tăng, sang tuần hàng về có thể quay lại mua, không lo thiếu", anh Minh Đức, nhân viên cửa hàng bán thiết bị bảo hộ trên đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân) nói.

Nên mua thiết bị an toàn, đã được kiểm định

Trước "cơn sốt" của người dân đổ xô đi mua sắm các thiết bị PCCC, ông Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam), nhìn nhận việc người dân tự bảo vệ an toàn cho chính mình là cần thiết. Tuy nhiên, cũng không nên chạy theo tâm lý đám đông, phải mua ngay, mua bằng mọi giá. "Vụ cháy chung cư mini khiến cho nhiều người đang sinh sống tại các tòa nhà cao tầng bất an. Song chúng ta cần bình tĩnh, cân nhắc xem cần mua thiết bị nào, có phù hợp tình hình thực tế của gia đình mình".

Theo ông Thơ, thang thoát hiểm rất hữu ích trong những tình huống khẩn cấp, nhưng không phải nơi nào cũng sử dụng được. Ông Thơ chia sẻ: "Với những nhà thấp tầng có thể sử dụng thang dây thoát hiểm, nhưng với những người sống ở các tầng 20 - 30 thì lại vô cùng nguy hiểm. Một số các thiết bị khác như mặt nạ, bình chữa cháy… nếu không được tập huấn thành thục hoặc quá hạn thì khi sử dụng chưa chắc đã an toàn".

Thang dây thoát hiểm là mặt hàng đang "cháy" trong 2 ngày qua T.H

Với những người dân đang sinh sống tại các chung cư cao tầng, ông Thơ cho rằng, ban quản lý các tòa nhà nên đầu tư các thiết bị PCCC và có các phương án cứu hộ trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, thường xuyên tập huấn phòng PCCC, trang bị kiến thức cho người dân biết cách sơ cứu, tự cứu mình và người khác trong các tình huống khẩn cấp sẽ hiệu quả hơn.

Đồng tình với ý kiến chuyên gia, ông Mai Ngọc Vũ, chuyên bán các thiết bị bảo hộ online tại Hà Nội, cho hay: "Các mặt hàng PCCC trên thị trường có rất nhiều chủng loại, giá cả khác nhau, từ hàng trong nước sản xuất đến hàng nhập ngoại từ Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc… Để đảm bảo tính mạng cho gia đình và người thân, người dân nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, đặc biệt là phải xem thiết bị có đạt chuẩn hay không, có giấy tờ kiểm định an toàn hay không, tránh mua theo phong trào, kẻo tiền mất tật mang", ông Vũ lưu ý.