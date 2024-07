'Thăng hoa vị giác' tại 4 nhà hàng đẳng cấp thế giới của Singapore

Odette - Tinh hoa ẩm thực Pháp giữa lòng Singapore

Tọa lạc trong khuôn viên của Phòng Trưng bày Quốc gia Singapore (National Gallery Singapore), Odette luôn là niềm tự hào của nền ẩm thực Singapore. Odette hiện là nhà hàng duy nhất của Singapore được xướng tên trong danh sách The World’s 50 Best Restaurants (W50BR - 50 Nhà hàng Tốt nhất Thế giới) 2024 ở vị trí 24. Chưa hết, nhà hàng 3 sao Michelin này liên tục có mặt trong danh sách W50BR từ năm 2021. Odette cũng được vinh danh là nhà hàng tốt nhất châu Á (Best Restaurant in Asia) vào năm ngoái.

Được thành lập bởi Chef Julien Royer vào năm 2015, Odette chuyên phục vụ các món ăn hiện đại, kết hợp giữa hương vị đồng quê Pháp và âm hưởng châu Á. Thực đơn tại Odette luôn thay đổi theo mùa, với toàn bộ nguyên liệu đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các nhà cung cấp uy tín trên thế giới để đảm bảo chất lượng hoàn hảo nhất

Không gian tinh tế, sang trọng của nhà hàng Odette Ảnh: Odette

Bên cạnh thực đơn cao cấp, Odette còn chinh phục thực khách nhờ không gian tinh tế, sang trọng. Nhà hàng nổi bật với gam trắng kem xen hồng tinh tế, cùng các chi tiết nội thất đậm chất nghệ thuật như tác phẩm theo phong cách trừu tượng Theory of Everything của nghệ sĩ Dawn Ng.

Odette mở cửa từ thứ Ba đến thứ Bảy, phục vụ ăn trưa trong khung giờ 12g - 13g15, và ăn tối từ 18g30 đến 20g15 tại địa chỉ 1 St Andrew's Road #01-04.

Thực khách lưu ý nhà hàng đóng cửa vào Chủ nhật, thứ Hai và ngày Lễ Tết, nên cần đặt chỗ và kiểm tra giờ mở cửa trước tại website của Odette.

Burnt Ends - Thiên đường BBQ kiểu Úc đẳng cấpMichelin

Từ năm 2018, nhà hàng BBQ Burnt Ends liên tiếp được trao sao Michelin và xuất hiện trong các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế. Hiện Burnt Ends giữ vị trí thứ 68 trong danh sách các Nhà hàng Tốt nhất Thế giới 2024 và thứ 15 trong danh sách 50 Nhà hàng Tốt nhất Châu Á 2024.

Tọa lạc trong khu phố Dempsey Hill thời thượng, Burnt Ends là điểm đến không thể bỏ qua của các tín đồ thịt nướng. Nhà hàng do đầu bếp Dave Pynt sáng lập, nổi tiếng với các món thịt nướng hoặc hun khói kiểu Úc trong lò gạch đốt bằng gỗ.

Burnt Ends nổi tiếng với những món thịt được nướng hoặc hun khói trong lò gạch đốt bằng gỗ Ảnh: Burnt Ends

Thực đơn của nhà hàng được thay đổi hàng ngày, với đa dạng lựa chọn như thịt cừu, thịt bò, thịt nai, vừa giúp đảm bảo độ tươi ngon của nguyên liệu, vừa góp phần tạo sự mới mẻ, hấp dẫn thực khách. Bên cạnh đó, bộ sưu tập rượu vang phong phú góp phần hoàn thiện trải nghiệm của thực khách tại Burnt Ends.

Không gian nhà hàng được thiết kế mở, nổi bật với nội thất gỗ chủ đạo, cho phép thực khách quan sát trực tiếp quá trình chế biến món ăn. Ngoài không gian nhà hàng chính, Burnt Ends còn có tiệm bánh, hầm rượu, quầy cocktail,…

Burnt Ends mở cửa trong khung giờ trưa 12g - 14g từ thứ Năm đến thứ Bảy, phục vụ bữa tối trong khung giờ 18g - 23g từ thứ Ba đến thứ Bảy và đóng cửa ngày Chủ nhật, thứ Hai.

Labyrinth - Dẫn đầu xu hướng ẩm thực cách tân Singapore

Dưới bàn tay tài hoa của bếp trưởng Han Li Guang (LG Han), Labyrinth đã trở thành biểu tượng của xu hướng ẩm thực Mod-Sin (Modern Singapore), liên tục mang đến cho thực khách những phiên bản sáng tạo, phá cách của nhiều món ăn quốc hồn quốc túy Singapore như Cua sốt ớt, Cơm gà, Bak Chor Mee, sườn hầm trà Bak Kut Teh,…

Những món ăn sáng tạo của bếp trưởng Han Li Guang được truyền cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên và di sản ảm thực truyền thống của Đảo quốc Ảnh: Labyrinth

Meta - Sự giao thoa tinh tế giữa ẩm thực Đông Tây

Khai trương từ năm 2016, Meta đạt sao Michelin chỉ sau một năm hoạt động và liên tục được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín. Trong danh sách các Nhà hàng Tốt nhất Thế giới năm nay, Meta đứng vị trí thứ 95. Nhà hàng cũng vinh dự nhận hai sao Michelin trong năm 2024.

Đứng sau thành công của Meta là bếp trưởng Sun Kim, vị đầu bếp tài năng đã kết hợp di sản ẩm thực Hàn Quốc cùng kỹ thuật nấu nướng thượng thừa từ Nhật Bản và phương Tây. Tên gọi "Meta" của nhà hàng, viết tắt từ "Metamorphosis", một lần nữa tiếp tục khẳng định triết lý không ngừng đổi mới của vị bếp trưởng này.

Các món ăn Hàn Quốc tại Meta được biến tấu tinh tế, giữ nguyên bản sắc truyền thống nhưng cân bằng hơn về hương vị. Điển hình như món bào ngư chinh phục vị giác thực khách bởi nguyên liệu tươi ngon cùng kết cấu tương phản giữa mềm và giòn. Hay những phần thịt nướng được tẩm ướp gia vị đậm đà ăn kèm các loại panchan (món ăn kèm) và sốt chấm. Không chỉ hấp dẫn ở hương vị và kết cấu, các món ăn ở Meta còn "mê hoặc" thực khách bởi cách trình bày đẹp mắt, đậm tính nghệ thuật.

Bếp trưởng Sun Kim tài ba của Meta Ảnh: Meta

Về giờ mở cửa, Meta phục vụ ăn tối thứ Ba đến thứ Năm trong khung giờ 18g - 23g30. Thứ Sáu và thứ Bảy, nhà hàng phục vụ hai khung giờ: bữa trưa từ 12g - 15g, bữa tối từ 18g30 - 23g30 và đóng cửa vào Chủ nhật và thứ Hai.

4 nhà hàng đẳng cấp thế giới tại Singapore hứa hẹn sẽ hoàn thiện và nâng tầm trải nghiệm ẩm thực của mọi tín đồ sành ăn. Du khách đến Đảo quốc muốn được "thăng hoa vị giác" có thể tham khảo và tìm hiểu một trong bốn nhà hàng được gợi ý ở trên.