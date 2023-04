Thắng kịch tính PVF, U.19 SLNA mở ra cơ hội dự vòng chung kết

Tâm điểm của lượt trận vòng loại U.19 quốc gia chiều ngày 10.4 chính là trận đại chiến giữa 2 ứng viên mạnh trong bảng B là chủ nhà PVF và SLNA. PVF sau cú sốc thua Đà Nẵng ở đầu lượt về do một số cầu thủ chủ chốt phải thi học kỳ đã quyết tâm siết lại đội hình khi đưa ra lực lượng hùng hậu nhất nghênh chiến các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Thuận lợi của thầy trò HLV Đinh Thế Nam là chỉ cần hòa là vẫn giữ khoảng cách an toan với SLNA.



Niềm vui của U.19 SLNA sau khi ghi bàn vào lưới PVF Hải Hoàng

Trong khi đó, SLNA buộc phải giành 3 điểm mới nuôi hy vọng vì 2 thất bại ở lượt đi trước Huế và Đà Nẵng quá choáng váng nên thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh không còn đường nào khác là phải siết lại đội hình, chơi thật quyết tâm để tìm lại cơ hội. Yêu cầu mà BHL SLNA đặt ra là không được mất tập trung như cách để lọt lại 2 bàn bị PVF gỡ hòa ở lượt đi, phải chơi với tinh thần và ý chí mạnh mẽ nhất để cố gắng giành 3 điểm.

Điều này đã được Lê Văn Qúy sớm mở tỷ số ở phút thứ 10 sau một pha tấn công nhanh của SLNA, thủ môn tuyển U.20 Quang Trường của PVF lóng ngóng để bóng bật ra tạo cơ hội cho đoàn quân áo vàng vượt lên dẫn trước. Nhưng niềm vui của SLNA chỉ vẹn vẹn hơn 10 phút thì PVF gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền do Trần Vũ Ngọc Tài sút hạ thủ môn tuyển U.20 quốc gia Cao Văn Bình.

Lê Đình Long Vũ (trái) tác giả bàn thắng ấn định tỉ số cho U.19 SLNA Hải Hoàng

Thế trận sau bàn gỡ hòa vẫn rất nóng bóng và giằng co, SLNA cầm bóng triển khai tấn công liên tục còn PVF co đội hình về tranh chấp quyết liệt từng đường bóng để bảo vệ thành quả. Đến phút 42 mọi nỗ lực của SLNA đã trở nên hiệu quả khi từ tình huống đá phạt cố định, tuyển thủ U.20 Lê Nguyên Hoàng treo bóng vào gây hỗn loạn trước cầu môn khiến thủ môn PVF đấm bóng dội ra, Lê Đình Long Vũ xuất hiện kịp thời ghi bàn nâng lên 2-1 cho đoàn quân xứ Nghệ.

Hiệp 2 là những cuộc tranh chấp không khoan nhượng và những pha va chạm khiến trọng tài Hà Văn Thức rút tổng cộng 7 thẻ vàng (4 cho SLNA), một trong những thẻ phạt thuộc về HLV Nguyễn Văn Vinh của SLNA phản ứng trọng tài bằng hành động khiếm nhã. Đặc biệt có 2 thẻ đỏ trong đó Nguyễn Quang Vinh của SLNA liên tiếp trì hoãn việc đưa bóng vào cuộc ở phút 90+3 và 90+4 bị 2 thẻ vàng rời sân, còn Thái Bá Đạt của PVF lại có hành vi nóng nảy tấn công đối phương ở phút 90+4 bị thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Chiến thắng này giúp U.19 SLNA vươn lên 10 điểm bằng với Đà Nẵng và sống lại hi vọng lọt vào VCK. Trong khi đó PVF đã tự đánh mất mình sau 2 trận thua liên tiếp và xem ra cửa đi Tây Ninh dự VCK là rất hẹp vì với 8 điểm họ buộc phải thắng 2 trận cuối và chờ xem SLNA và Đà Nẵng phải có nhiều hơn 1 trận thua trong 2-3 trận còn lại thì mới hy vọng giành vé. Trận còn lại trong bảng này Nam Định và Huế hòa 1-1.

Đoàn Thế Phong của U.19 Viettel tranh chấp với Lê Tuấn Anh của Hải Phòng Quỳnh Nga

Tại bảng A, Viettel, Hà Nội tiếp tục bứt đi khi cùng thắng. Đội của HLV Nguyễn Thanh Hải thắng đậm Hải Phòng 4-0 do Tiêu Trung Hiếu lập hat-trick và bàn còn lại do Hoàng Khanh ghi. Hà Nội cũng thắng Quảng Ngãi 3-0 do Vi Văn Dung, Nguyễn Trung Thành và Lê Trí Phong ghi. Trận còn lại của bảng này Thanh Hóa tiếp tục nuôi hy vọng ở chiếc vé thứ 3 khi thắng Công an Hà Nội 2-1 do Nguyễn Công Sơn và Hà Minh Đức ghi. Trận này cũng như lượt đi lại có thẻ đỏ cho đội bóng thủ đô, lần này thuộc về Trần Đức Lương ở phút 62.

Trận Thanh Hóa và Công an Hà Nội nóng bóng Quỳnh Nga

Đậu Ngọc Mạnh của Hà Nội đi bóng trong trận thắng Quảng Ngãi Quỳnh Nga

Trên sân Hàm Rồng, HAGL sau 7 trận thắng liên tiếp đã có hơi chùn chân để Phú Yên cầm hòa 0-0. Trong khi đó 2 đối thủ bám sát phía sau đã bắt đầu tăng tốc khi Khánh Hòa thắng Kon Tum 4-0, có cú đúp của Lê Nác Đô và Lầm Đồng vượt qua Bình Định 3-2. Trận tới đây HAGL gặp Khánh Hòa nếu thắng đội bóng phố núi sẽ trở thành đội đầu tiên lọt vào VCK.

Niềm vui của U.19 Khánh Hòa khi thắng Kon Tum Minh Trần

2 đội bóng vượt lên ở bảng D là Bình Dương và Bình Phước chưa thể cán đích sớm dù hiện đã vượt hơn đội thứ 3 là TP.HCM đến 8 điểm. Vì về lý thuyết cả 2 đội phải cần ít nhất 1 trận hòa nữa nên tất cả sẽ phải đợi đến lượt đấu ngày 12.4. Chiều 10.4, Bình Phước thắng Bình Thuận 2-0 nhưng Bình Dương bất ngờ bị TP.HCM cầm chân 1-1. Trận còn lại Tây Ninh thắng Đồng Nai 1-0.

Trận HAGL bị Phú Yên cầm hòa Minh Trần

Gay cấn bắt đầu đến với bảng E khi Long An vượt qua Cần Thơ 1-0 nhờ bàn đá phản của Phó Trường Phát khiến đội bóng Tây đô phải thua cuộc. Đây cũng là trận có đến 9 thẻ vàng, trong đó 5 cho Long An. Còn An Giang bất ngờ bị chủ nhà Tiền Giang cầm chân 2-2 dù đã dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 do Nguyễn Thái Tiến và Võ Nhất Huy ghi. Nhưng nỗ lực không mệt mỏi giúp Tiền Giang có 2 bàn thắng trong hiệp 2 do Trần Quốc Bảo và Mai Đăng Khoa ghi phút 90+4. Tình hình này khiến cuộc chạy đua giữa 3 đội Đồng Tháp, An Giang và Long An vẫn phải chờ đến giờ chót mới ngã ngũ.

Niềm vui của Long An sau khi có thêm 3 điểm Tuấn Trần

Trận An Giang (áo trắng) dẫn trước nhưng để Tiền Giang chia điểm Tuấn Trần

Xếp hạng sau 7 lượt vong loại giải U.19 VFF