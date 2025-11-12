'Thắng lớn' ở Hội chợ Mùa thu, nông sản Tuyên Quang được chắp cánh vươn xa

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến công thương tỉnh Tuyên Quang để tìm hiểu về thành công này và chiến lược đưa nông sản của địa phương tiếp tục vươn xa.

Gian hàng tỉnh Tuyên Quang tại Hội chợ Mùa thu năm 2025

Nông sản Tuyên Quang đã gặt hái thành công gì từ Hội chợ Mùa thu 2025 vừa qua, thưa bà?

Bà Lê Thị Thu Hằng: Khép lại Hội chợ mùa thu 2025, điều vui nhất là gian hàng tỉnh Tuyên Quang đã được vinh danh trong TOP 9 gian hàng đẹp nhất trên tổng số hơn 3.000 gian hàng. Đây là sự ghi nhận về hình thức trình bày và nỗ lực xây dựng thương hiệu của địa phương.

Gian hàng Tuyên Quang không chỉ là nơi trưng bày mà còn là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Cụ thể về con số, mỗi ngày, gian hàng Tuyên Quang thu hút khoảng 10.000 lượt khách. Đặc biệt, doanh thu trung bình đạt trên 150 triệu đồng/ngày, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của nông sản Tuyên Quang đối với người tiêu dùng tại Hà Nội và trên cả nước.

Qua Hội chợ mùa thu vừa qua, nhóm sản phẩm chủ lực của Tuyên Quang nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực nhất?

Bà Lê Thị Thu Hằng: Chúng tôi mang đến hội chợ hơn 100 sản phẩm tiêu biểu, trong đó có nhiều nông sản đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao như chè Shan tuyết, mật ong rừng, mật ong bạc hà, tinh bột nghệ....

Trong các nhóm sản phẩm, chè Shan tuyết là tâm điểm. Chúng tôi giới thiệu dòng sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ đạt chứng nhận OCOP 5 sao. Bên cạnh đó, các sản phẩm mật ong bạc hà và mật ong rừng Tuyên Quang cũng tấp nập được người tiêu dùng tìm mua. Điều vui nhất là rất nhiều khách hàng Hà Nội quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất và đặt vấn đề hợp tác lâu dài. Điều này cho thấy chè Shan tuyết và các sản phẩm đặc trưng của Tuyên Quang đã được thị trường đô thị đón nhận ngày càng tốt hơn.

Sản phẩm của Tuyên Quang giới thiệu tại Hội chợ Mùa thu thu hút sự quan tâm đông đảo của khách hàng

Hội chợ đã mang lại những cơ hội kết nối giao thương nào mà trước đây Tuyên Quang chưa có, thưa bà?

Bà Lê Thị Thu Hằng: Hội chợ Mùa thu đã tạo ra những cơ hội kết nối giao thương mới cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã tiếp cận trực tiếp với các hệ thống phân phối lớn, sàn thương mại điện tử, nhà mua hàng quốc tế và các đối tác xuất khẩu.

Điều này thực sự mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng, giúp các sản phẩm địa phương vượt qua giới hạn thị trường truyền thống, tiến xa hơn trên thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu quốc gia.

Sau hội chợ này, Tuyên Quang có kế hoạch gì để đưa nông sản địa phương tiếp tục vươn xa?

Bà Lê Thị Thu Hằng: Thành tích lọt TOP 9 là nguồn động lực lớn, khích lệ rất lớn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân. Nó giúp tăng cường quảng bá thương hiệu, thu hút khách hàng và nhà phân phối mới, đồng thời nâng cao uy tín sản phẩm.

Trong thời gian tới, Sở Công thương Tuyên Quang sẽ tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số. Chúng tôi sẽ tăng cường kết nối, tập trung vào việc phát triển thương hiệu, cải thiện bao bì và nâng cao nhận diện sản phẩm.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận kiến thức mới về kỹ thuật sản xuất, truy xuất nguồn gốc để các sản phẩm chất lượng cao như chè Shan tuyết, mật ong dễ dàng thâm nhập vào các chuỗi cửa hàng, siêu thị lớn và các kênh thương mại điện tử.

Để vươn ra thị trường quốc tế, Tuyên Quang đang tham dự Hội chợ Kinh tế - Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Văn Sơn), diễn ra từ ngày 7 - 16.11 tại Trung Quốc, đây cũng là cơ hội tốt để chúng tôi giới thiệu các sản phẩm nông sản, dược liệu và đặc sản vùng cao đến bạn bè quốc tế