Thang Long Real Group nâng tầm chuẩn sống chuyên gia với FIATO AIRPORT CITY

Từ những khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên đến hành trình kiến tạo khu đô thị chuẩn chuyên gia

Không chạy theo ồn ào hay những cuộc đua giá ngắn hạn, TLRG kiên định với triết lý "Xây tổ ấm - Dựng cộng đồng" - sợi chỉ đỏ xuyên suốt hơn 15 năm phát triển bền vững tại Nhơn Trạch.

Ngay từ những ngày đầu tại đô thị vệ tinh phía Đông TP.HCM, TLRG đã định hình bản sắc bằng những dự án phục vụ nhu cầu thật - cư dân thật. Từ SunFlower City (2013) đến Thang Long Home - Phước An (2015), các khu đô thị đều nâng chuẩn sống địa phương, quy hoạch bài bản, tỷ lệ lấp đầy cao và gia tăng giá trị bền vững. Trong đó, Thang Long Home - Phước An đạt 95% cư dân, tăng giá nhiều lần lần sau thời gian khai thác.

Mỗi giai đoạn phát triển, TLRG đều tự nâng mình lên một nấc thang mới. Với Thang Long Home - Hiệp Phước, sản phẩm hướng đến CEO, kỹ sư, chuyên gia quốc tế làm việc tại Nhơn Trạch. Tỷ lệ lấp đầy hơn 65%, trong đó chuyên gia nước ngoài đạt 40%, tạo nên cộng đồng đa quốc tịch tại địa phương. Đây là nhóm nhân sự cấp cao trước đây phải di chuyển về TP.Thủ Đức sau mỗi ngày làm việc để duy trì chuẩn sống cao cấp.

Thang Long Home - Hiệp Phước tiên phong chuẩn sống chuyên gia với 40% là chuyên gia nước ngoài

Không ngừng nâng chuẩn sống qua từng dự án, TLRG từng bước tái định nghĩa phát triển đô thị tại Nhơn Trạch. Với FIATO AIRPORT CITY, doanh nghiệp chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình căn hộ cao tầng hiện đại - tiếp tục sứ mệnh cốt lõi trong một diện mạo mới, dành cho thế hệ công dân toàn cầu.

FIATO AIRPORT CITY nâng cấp chuẩn sống chuyên gia trong thời đại kết nối toàn cầu

Nếu các khu đô thị trước đây của TLRG đặt nền móng cho cộng đồng chuyên gia, thì FIATO AIRPORT CITY là bước chuyển mình toàn diện về mô hình, quy mô và tư duy phát triển. Là dự án cao tầng đầu tiên, FIATO AIRPORT CITY mở ra chuẩn sống mới cho khu vực, khẳng định năng lực triển khai của TLRG và mở rộng sứ mệnh "Xây tổ ấm - Dựng cộng đồng" trong kỷ nguyên kết nối toàn cầu.

Nằm trên trục Tôn Đức Thắng (25B) - cửa ngõ vào sân bay Long Thành, FIATO AIRPORT CITY kết nối nhanh metro, cao tốc và Vành đai 3. Vị trí chỉ 10 phút đến sân bay mang lại đặc quyền hiếm có, giúp cư dân dễ dàng hòa nhịp cùng dòng chảy toàn cầu. Nếu di chuyển bằng metro (cách 2 đầu dự án 500m), thời gian rút ngắn xuống còn 5 phút đến sân bay và 25 phút về trung tâm TP.HCM.

FIATO AIRPORT CITY hướng đến cộng đồng chuyên gia quốc tế – những công dân toàn cầu làm việc tại trung tâm trung chuyển Nhơn Trạch và sân bay Long Thành. Căn hộ được thiết kế tối ưu trải nghiệm chuyên gia với căn hộ vuông vức, tối ưu mặt sáng, ban công rộng, công năng linh hoạt và tiện ích nội khu toàn diện.

Căn hộ 2PN với sân vườn 48m² - đặc quyền stay-cation hiếm có cho đẳng cấp chuyên gia tại Nhơn Trạch

Dự án cộng hưởng bốn giá trị: ở thực, cho thuê, kinh doanh và tích sản nhờ đa dạng loại hình căn hộ 2–3PN, căn hộ 2PN có sân vườn 48m², căn TMDV khối đế… Không gian sống hiện đại phù hợp chuyên gia định cư lâu dài, đồng thời đón đầu nhu cầu thuê tăng mạnh với hơn 14.000 nhân sự hàng không, 5.000 chuyên gia, quản lý cấp cao và hàng chục ngàn chuyên gia logistics tại cảng Phước An, các cảng liền kề và trung tâm logistics Tân Hiệp.

HUB TMDV khối đế với các căn TMDV là kênh đầu tư, kinh doanh, tích sản giá trị song hành cùng sân bay Long Thành và metro Long Thành - Thủ Thiêm

FIATO AIRPORT CITY là nơi "hộ chiếu công dân toàn cầu" được đóng dấu bằng chuẩn sống chuyên gia mang lại không gian sống để ở, để kết nối và bứt phá trong thế giới phẳng.

Tiếp nối sứ mệnh phát triển bền vững

Trong bối cảnh thị trường tái định vị, TLRG giữ vững bản sắc: phát triển nhà ở từ giá trị sử dụng thật, không chạy theo "bong bóng" thị trường. Mỗi dự án là một bước trong hành trình kiến tạo cộng đồng và nâng chuẩn sống tại địa phương.

FIATO AIRPORT CITY là dự án cao tầng đầu tiên của TLRG tại Nhơn Trạch với 2 block 18 tầng - đánh dấu bước chuyển mô hình từ thấp tầng sang cao tầng, đồng thời khẳng định năng lực triển khai, pháp lý vững và tiến độ thi công vượt trội. Trong tháng 8/2025, dự án liên tiếp ghi dấu 2 cột mốc: cất nóc Block Galaxy và khởi công Block Fiesta (được tỉnh Đồng Nai chọn là 1 trong 6 công trình trọng điểm khởi công dịp Đại lễ 80 năm Quốc khánh), bảo chứng cho uy tín thương hiệu.

Block Fiesta được tỉnh Đồng Nai chọn là 1 trong 6 công trình trọng điểm khởi công dịp Đại lễ 80 năm Quốc khánh

Từ nền móng đầu tiên tại Nhơn Trạch đến dự án căn hộ cao cấp siêu sân bay Long Thành, TLRG tiếp tục hành trình "Xây tổ ấm - Dựng cộng đồng" cho thế hệ chuyên gia toàn cầu. Một hành trình nâng tầm bằng giá trị thật, sản phẩm thật và cộng đồng sống thật.

FIATO AIRPORT CITY không chỉ là dấu ấn phát triển mới, mà còn là lời khẳng định cho tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh thương hiệu của TLRG. Gắn với trung tâm hạ tầng chiến lược phía Nam, dự án mở ra chuẩn sống quốc tế, tiếp nối hành trình xây dựng cộng đồng cư dân văn minh - nay đã vươn tầm toàn cầu.

Công ty Cổ phần Địa ốc Thăng Long (Thang Long Real Group - TLRG) Website: http://thanglongreal.vn

Fanpage:https://www.facebook.com/thanglongrealgroup

Hotline: (028) 3511 3399



