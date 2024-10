Thang Long Real Group thăng hạng “Xây tổ ấm - Dựng cộng đồng” qua mỗi dự án

Bước đi tiên phong là dự án Thang Long Home - Phước An ra mắt năm 2015, sau 3 năm tăng giá khá ấn tượng và hiện có hơn 90% cư dân sinh sống. Tiếp nối, Thang Long Home - Hiệp Phước ra đời năm 2018, tập trung vào nhà phố cho doanh nhân, chuyên gia tại Nhơn Trạch. Dự án tăng giá rất cao sau 3 năm, thu hút hơn 60% cư dân với 30% là chuyên gia nước ngoài.

Bên cạnh Nhơn Trạch, Thang Long Real Group còn phát triển các dự án tại khu Đông TP.HCM như Đông Tăng Long Hưng Lộc và Thang Long Home - Hưng Phú. Thang Long Home - Hưng Phú ra mắt năm 2017, bàn giao năm 2019, tăng giá sau 2 năm và hiện có hơn 80% cư dân sinh sống.

Nhờ vị trí đắc địa luôn gắn liền với yếu tố hạ tầng nổi trội tại địa phương cùng dòng sản phẩm chất lượng, bàn giao nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng tiến độ, lộ trình tăng giá bền vững chính là minh chứng rõ nét cho tiềm năng của các dự án phát triển bởi Thang Long Real Group.

Mong đợi về trải nghiệm sống thăng hạng không chỉ là thước đo chất lượng an cư của mỗi cư dân mà còn là tiêu chí phát triển các dự án căn hộ trong tâm huyết "Xây tổ ấm - Dựng cộng đồng" của Thang Long Real Group, điển hình là FIATO UPTOWN và FIATO AIRPORT CITY.

FIATO UPTOWN thăng hạng chất lượng sống với hệ tiện ích lấy con người làm trung tâm

Với tâm huyết "Xây tổ ấm - Dựng cộng đồng" và nâng tầm chuẩn sống cho gia đình Việt, Thang Long Real Group luôn đầu tư quy hoạch dự án khoa học và hệ tiện ích chất lượng.

FIATO UPTOWN là dự án căn hộ đầu tiên của Thang Long Real Group, giúp thăng hạng trải nghiệm sống khi con người trở thành trung tâm của hệ tiện ích. Cộng hưởng với định hướng lối sống tiện nghi từ dòng căn hộ đẳng cấp, đề cao dấu ấn cá nhân từng gia chủ.

Dự án với mật độ xây dựng khối tháp chỉ 25 - 28%, ghi dấu ấn với 6m² cây xanh/người và tổng diện tích mảng xanh 4.455 m² tại 4 khối tháp FIATO UPTOWN. Ngoài ra, mật độ mặt nước gần 5m²/người với tổng diện tích 10.000m² tạo nên không gian sống xanh mát giữa lòng Thủ Đức.

Đặc biệt, khu vực tầng tiện ích mở ra một ốc đảo xanh trên không với vườn thiền, vườn yoga, vườn BBQ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… Hồ bơi vô cực và hồ bơi trẻ em có tổng diện tích lên đến gần 570m². Đây là nơi cư dân mọi độ tuổi đều có thể tìm thấy và tận hưởng niềm vui riêng của mình.

Tất cả sản phẩm tại FIATO UPTOWN đều có diện tích rộng, thiết kế thông minh, ban công trải dài nổi bật với đa dạng các dòng căn hộ từ 2 - 3 phòng ngủ, duplex, penthouse… đáp ứng mọi nhu cầu an cư - kinh doanh - cho thuê của các gia đình.

FIATO UPTOWN còn thừa hưởng chuỗi tiện ích đa dạng của khu đô thị Thang Long Home - Hưng Phú được biết đến là nơi có hệ sinh thái đa tầng xanh với công viên rộng lớn và hồ điều hòa. Tại đây, những dãy biệt thự, nhà phố sang trọng đã được xây dựng hoàn thiện, thu hút cộng đồng cư dân văn minh, đẳng cấp về sinh sống và hoạt động thương mại nhộn nhịp.

Cộng hưởng với vị trí tọa lạc tại tâm điểm khu Đông TP.HCM, ngay Vành đai 2, kết nối trực tiếp với đại lộ Phạm Văn Đồng giúp cư dân FIATO UPTOWN thuận tiện di chuyển đến nhiều khu vực lân cận. Khu Đông TP.HCM còn được đẩy mạnh quy hoạch đồng bộ như Vành đai 3, Vành đai 2, cao tốc TP.HCM - Dầu Giây - Phan Thiết, nút giao Mỹ Thủy, cầu Cát Lái cùng các dự án kết nối liên vùng TP.HCM như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Sân bay Quốc tế Long Thành,...

Tầng mái của dự án và mỗi ban công căn hộ đều được phủ xanh và mang thiên nhiên đến gần hơn với cư dân.

FIATO AIRPORT CITY xứng tầm đô thị "siêu sân bay"

FIATO AIRPORT CITY tọa lạc trên mặt tiền đường Tôn Đức Thắng, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, cận kề Vành đai 3. Được định vị là mảnh ghép kiến tạo nên bộ mặt đô thị vệ tinh, dự án sở hữu biểu tượng thiết kế mô phỏng "đôi cánh" vươn cao trên bầu trời thành phố trung chuyển (transit city) giữa TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành.

Không chỉ kiến tạo không gian sống hài hòa với thiên nhiên, FIATO AIRPORT CITY trong tương lai còn sở hữu các tiện ích đẳng cấp trải đều giữa các tầng như hồ bơi vô cực tầng thượng đầu tiên tại Nhơn Trạch có chiều dài ấn tượng lên đến hơn 50 m và tổng diện tích gần 850m², trường mẫu giáo, hệ long môn đa tiện ích, Gym - Yoga Center, BBQ Garden, khu TDTT, công viên, khu vui chơi trẻ em, cùng khu phức hợp thương mại (đa dạng loại hình food court, nhà hàng, café terrace, spa, clinic, nhà thuốc,…) định hình phong cách sống mới "all in one" tiện ích ngay cạnh nhà. Cư dân còn được thừa hưởng hệ tiện ích từ Khu dân cư Thang Long Home - Hiệp Phước đã đi vào hoạt động.

Nhờ chuẩn sống chất lượng, FIATO AIRPORT CITY là lựa chọn an cư lý tưởng cho khoảng 5.000 chuyên gia, 120.000 người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp Nhơn Trạch và đội ngũ khoảng 14.000 nhân sự ngành hàng không của Sân bay Quốc tế Long Thành, dễ dàng cân bằng giá trị tận hưởng cuộc sống.

Với thiết kế hiện đại cùng hệ ban công thoáng rộng trải dài bên trong căn hộ, cộng hưởng các tiện ích đặc quyền, dự án căn hộ FIATO AIRPORT CITY kỳ vọng tạo lập phong cách thời thượng, theo chuẩn mực sống mới cho cư dân Nhơn Trạch.

FIATO AIRPORT CITY sở hữu đa dạng các loại hình sản phẩm từ căn 1 - 2 - 3 phòng ngủ và căn thương mại dịch vụ. Dự án được kỳ vọng đáp ứng mọi nhu cầu ở thật và dễ dàng cho thuê cùng những trải nghiệm thú vị.

Hệ tiện ích ngoại khu cộng hưởng với vị trí "trái tim Nhơn Trạch" giúp chủ nhân FIATO AIRPORT CITY không chỉ dễ dàng tiếp cận đến các tiện ích an cư chỉ trong 1 - 2 phút như siêu thị, trường học, công viên… mà còn thuận tiện kết nối đến những địa điểm quan trọng như 3 phút đến KCN Nhơn Trạch, 7 phút đến Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, 10 phút đến Sân bay Long Thành. Đặc biệt, từ dự án chỉ dành 30 phút để di chuyển đến trung tâm TP.HCM.

Không chỉ là an cư, Thang Long Real Group còn mong muốn mang đến chuẩn sống chất lượng vượt mong đợi của gia chủ, từ đó mở ra biểu tượng sống hiện đại cùng các hoạt động thương mại - dịch vụ sầm uất tại khu vực.